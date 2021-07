Plíšková je v semifinále Wimbledonu a zahraje si o druhé grandslamové finále! Muchová dohrála

Karolína Plíšková ve čtvrtfinále pod zataženou střechou na kurtu číslo 1 porazila Švýcarku Viktoriji Golubicovou suverénně dvakrát 6-2.

V grandslamovém semifinále je Plíšková počtvrté v kariéře. Stejně daleko se dostala na Australian Open 2019, na Roland Garros 2017 a o rok dříve i na US Open, kde si zahrála jediné finále.

"Jsem superšťastná, že jsem poprvé v semifinále Wimbledonu. Musela jsem tvrdě pracovat, abych se dostala na tenhle dvorec," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu.

"Skóre vypadá jednoduše, ale na konci to bylo ošidné. Nebyl to snadný zápas," řekla. Cestou do semifinále na vedlejších kurtech neztratila ani set. "To je pravda," přitakala s úsměvem a pokračovala: "Ani jsem na to nemyslela. Cítila jsme se dobře už před turnajem a tady se zlepšuju každým zápasem."

Statistiky zápasu

Plíšková - Golubicová 8 esa 0 3 dvojchyby 3 69 %

1. podání 'in' 61 %

83 %

úsp. 1. podání 56 %

56 %

úsp. 2. podání 40 %

28 winnery 10 19 nevyn. chyby 16 17/21 hra na síti 11/18 4/10 brejkboly 0/3 71 celkem bodů 45 čas: 1:21

V první hře utkání zahlásil Plíškové čárový rozhodčí chybu nohou při druhém podání, což znamenalo dvojchybu a shodu. Češka na to zareagovala esem a od té doby při svém podání převážně dominovala. Své gamy získávala hravě. Na výměny docházelo většinou jen při servisu Švýcarky, kterou Plíšková dostávala razantními údery pod tlak a první set získala jistě 6-2.

Plíšková dál výtečně podávala a měla i dobrou mezihru. Včas reagovala na pokusy Golubicové o zkrácení a vyhrávala i dlouhé výměny. Po jedné z nich doběhla míč za sítí, poslala ho křížně zpět a za potlesku fanoušku zvedla zaťatou pěst do vzduchu.

Jediný problém při svém servisu měla znovu až ve druhém setu za stavu 4-2. Podruhé jí zahlásil rozhodčí chybu nohou, ale brejkbol odvrátila přímým bodem z podání. Švýcarka vycítila šanci, měla další dva brejkboly, ale Plíšková si pokaždé pomohla servisem. Vzápětí při podání Golubicové proměnila čtvrtý mečbol a postoupila za hodinu a jednadvacet minut.

"Bylo to skoro perfektní. Našla bych pár chyb, ale dělala jsem, co jsem potřebovala, abych ji porazila. Byla jsem soustředěná, nedala jsem jí lehké míče a čas. Zvládla jsem i pár vyrovnaných momentů," řekla Plíšková na tiskové konferenci. "Zatažená střecha mi taky pomohla, tyhle podmínky mi seděly."

O postup do finále se turnajová osmička Plíšková ve čtvrtek střetne se světovou čtyřkou Arynou Sabalenkovou (h2h 0-2), s níž oba vzájemné duely - v roce 2018 na trávě v Eastbourne a hardu v Cincinnati, ve třech setech prohrála. 23letá Běloruska dnes ve svém prvním grandslamovém čtvrtfinále porazila 6-4 6-3 Tunisanku Ons Džabúrovou.

Karolína Muchová proměnila ve čtvrtfinále i svůj druhý start ve Wimbledonu, grandslamové maximum z letošního Australian Open ale nevyrovnala.

Statistiky zápasu

Muchová - Kerberová 1 esa 1 1 dvojchyby 4 58 %

1. podání 'in' 61 %

37 %

úsp. 1. podání 54 %

50 %

úsp. 2. podání 54 %

9 winnery 15 27 nevyn. chyby 21 8/16 hra na síti 6/10 1/8 brejkboly 4/6 48 celkem bodů 64 čas: 1:15

24letá Češka hrála proti trojnásobné grandslamové vítězce Angelique Kerberové s obvázaným levým stehenním svalem. Od úvodních výměn narážela na skvělou obranu o devět let starší Němky a první set ztratila poměrně snadno.

Ve druhém přitlačila, dokázala donutit vítězku Wimbledonu z před tří let k chybám a získala brejk na 2-1. V další hře ale při svém servisu zisk výhody nepotvrdila a Němka znovu získala sebevědomí. Muchová opět narážela na skvělý pohyb soupeřky a už se nedokázala prosadit.

"Nebyla jsem dost trpělivá a spěchala jsem. Měla jsem hodně brejkbolů, ale nedokázala je využít a ona při nich zahrála solidně. Já spěchala a chybovala," řekla Muchová. "Jsem spokojená, ale na druhou stranu jsem chtěla víc, takže jsou mé pocity smíšené," konstatovala.

Kerberová se v semifinále střetne se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou (h2h 3-2). 25letá Australanka dnes v premiéře ve čtvrtfinále Wimbledonu smetla 6-1 6-3 krajanku Ajlu Tomljanovicovou a potřetí v kariéře postoupila do semifinále grandslamu. Vítězka předloňského Roland Garros v něm bude usilovat o druhé finále.