Plíšková nenašla formu ani v Eastbourne, skončila ve druhém kole na Kasatkinové

Karolína Plíšková posbírala v úvodních čtyřech měsících včetně Australian Open tři čtvrfinálové účasti, ale od začátku května se ohromně trápí a vyhrála jen jeden z pěti zápasů. Bývalá světová jednička navíc laborovala se zraněním kolene a musela vynechat prestižní podnik v Madridu.

Formu nenašla ani v oblíbeném Eastbourne, kde v minulosti třikrát postoupila do finále a dvakrát brala titul. Už třetím rokem po sobě však v tomto dějišti ztroskotala nejpozději ve druhém kole. Bývalá finalistka Wimbledonu sice po skreči Elise Mertensové přerušila sérii čtyř porážek, ovšem ve středu nedotáhla náskok proti Darje Kasatkinové.

Statistiky zápasu Plíšková - Kasatkinová

V úvodním dějství byla jasně lepší hráčkou, po odvráceném brejkbolu v prvním gamu utkání se dostala k osmi brejkbolům a sama už žádné hrozbě nečelila. Také druhá sada nabídla jediný brejk, tentokrát jej slavila Ruska a po hodině a čtvrt stav srovnala. Plíšková si v rozhodujícím setu vypracovala nadějné vedení 2:0 a znovu do brejku mohla jít po skončení šesté hry, v níž měla dvě příležitosti. Místo toho ale od stavu 2:3 ztratila všechny čtyři gamy.

Plíšková byla jedinou českou nadějí, která se v letošním ročníku Rothesay International probila do druhého kola. Hned v tom úvodním vypadly Tereza Martincová, Marie Bouzková i Barbora Strýcová a odhlásily se loňská šampionka Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová a Linda Fruhvirtová.

5 - Claiming victory over Karolina Pliskova at Eastbourne, Daria Kasatkina has now made a fifth quarter-final on grass at WTA events in the past three seasons - the most of any player over that same span. Compatible.#RothesayInternational | @WTA @WTA_insider @the_LTA pic.twitter.com/8sKVbj0Bvt