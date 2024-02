Plíšková se pokusí dál nést český prapor, ve čtvrtfinále tisícovky v Dauhá vyzve Ósakaovou

Čtvrteční program letošního ročníku Qatar Open bude ve znamení všech čtyř čtvrtfinálových duelů. Poslední česká naděje a šampionka z roku 2017 Karolína Plíšková sehraje souboj bývalých světových jedniček s vracející se Naomi Ósakaovou, kterou porazila na začátku sezony v australském Brisbane. Další čtvrtfinálové zápasy obstarají vítězka posledních dvou ročníků Iga Šwiateková s dvojnásobnou šampionkou Viktorií Azarenkovou, Anastasia Pavljučenkovová s Danielle Collinsovou a Leylah Fernandezová s Jelenou Rybakinovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 15. 2.

Češi v akci

Plíšková (ČR) - Ósakaová (Jap.) | Centre Court (18:00 SEČ)



Další čtvrtfinále žen

Pavljučenkovová (-) - Collinsová (USA) | Centre Court (13:30 SEČ)

Fernandezová (Kan.) - Rybakinová (3-Kaz.) | Centre Court (15:00 SEČ)

Šwiateková (1-Pol.) - Azarenková (-) | Centre Court (16:30 SEČ)

Češi v akci

Karolína Plíšková (59.) - Naomi Ósakaová (747.) | Centre Court (18:00 SEČ)

Karolína Plíšková nepřestává v Dauhá překvapovat. Jednatřicetiletá Češka dorazila po extrémně náročném a bleskovém přesunu z rumunské Kluže a dokázal přetlačit ve třech setech všechny tři soupeřky z TOP 40 žebříčku, jmenovitě Annu Kalinskou (2:6, 7:6, 6:4), Anastasii Potapovovou (6:1, 5:7, 6:4) a Lindu Noskovou (3:6, 7:5, 6:1).

Nejblíže k vyřazení měla proti krajance Noskové, která podávala na dvousetové vítězství. Bývalá světová jednička odehrála a vyhrála v posledních devíti dnech osm zápasů napříč dvěma kontinenty, v neděli v hale v Kluži ukončila bez ztráty jediného setu čekání na svůj první triumf od ledna 2020.

Před vystoupením v Rumunsku nevyhrála na posledních 14 turnajích více než jeden zápas a vypadla z TOP 75 žebříčku. Dvojnásobná grandslamová finalistka dosáhla na svou teprve druhou vítěznou sérii v hlavním losu Qatar Open, ačkoli tady v minulosti startovala osmkrát. Předtím jen během triumfu v roce 2017, kdy měla tato akce status WTA 500.

Vizitka Karolíny Plíškové. (@ Livesport)

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Kluž (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (čtvrtfinále)

Bilance: 9:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 4:3

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 3:0 (kariérní 252:117)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 14:11)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)



Karolína Plíšková - Qatar Open

Kariérní bilance: 12:7

Nejlepší výsledek: triumf (2017)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: Kluž (triumf)

Cesta turnajem: Kalinská (2:6, 7:6, 6:4), Potapovová (6:1, 5:7, 6:4), Nosková (3:6, 7:5, 6:1)

Naomi Ósakaová měla v osmifinálové fázi nakonec volno, když z turnaje odstoupila kvůli zranění lokte Lesja Curenková. Šestadvacetiletá Japonka tak prošla do svého prvního čtvrtfinále po návratu z mateřské pauzy, po cestě do něj bez ztráty setu porazila Caroline Garciaovou a Petru Martičovou, proti níž potřebovala tie-break.

Čtyřnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička se vrátila na začátku letošní sezony a na úvodních třech turnajích skončila nejpozději ve druhém kole. V Dauhá zaútočí na své premiérové semifinále na Blízkém východě, jediné předchozí čtvrtfinále v této části světa odehrála v Dubaji 2018 a prohrála ve dvou setech s Elinou Svitolinovou.

Vizitka Naomi Ósakaové. (@ Livesport)

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (čtvrtfinále)

Bilance: 3:3

Bilance z posledních 10 zápasů: hraje první sezonu od roku 2022

Bilance na venkovních betonech: 3:3

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 2:1 (kariérní 66:23)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 5:4)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)



Naomi Ósakaová - Qatar Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Abú Zabí (1. kolo)

Cesta turnajem: (15) Garciaová (7:5, 6:4), Martičová (6:3, 7:6), Curenková (bez boje)

Vzájemná bilance: Plíšková vede 4:2. Všechny předchozí souboje se uskutečnily na betonech a čtyři z nich došly do rozhodujícího setu. Naposledy se střetly poprvé po čtyřech letech na začátku letošní sezony v Brisbane, kde Plíšková odvrátila 10 z 12 brejkbolů, trefila 16 es a 11 dvojchyb a zvítězila 3:6, 7:6, 6:4.

Další čtvrtfinále žen

Anastasia Pavljučenkovová (32.) - Danielle Collinsová (63.) | Centre Court (13:30 SEČ)

Anastasia Pavljučenkovová dohnala v úvodním dějství manko 1:3, v tom následujícím odvrátila všechny tři brejkboly a porazila v osmifinále 7:5, 6:3 úřadující wimbledonskou šampionku Markétu Vondroušovou. Pro 32letou Rusku se jedná o 37. kariérní skalp TOP 10, ovšem první po téměř tři roky starém finále na French Open.

Bývalá světová jedenáctka by se měla v novém vydání žebříčku vrátit do TOP 30, a to zhruba rok po návratu ze zranění kolene. Na Qatar Open účinkuje pošesté v kariéře a teprve až letos dokázala projít do čtvrtfinále. V posledních devíti měsících hrála čtvrtfinále na nejvyšším okruhu šestkrát a ve dvou případech se dostala do semifinále.

Vizitka Anastasie Pavljučenkovové. (@ Livesport)

Anastasia Pavljučenkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 11:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 8:3

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 3:1 (kariérní 141:71)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 3:9)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)



Anastasia Pavljučenkovová - Qatar Open

Kariérní bilance: 6:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Linec (semifinále)

Cesta turnajem: (11) Kasatkinová (6:2, 7:6), Kosťuková (2:1 skreč), (6) Vondroušová (7:5, 6:3)

Danielle Collinsová zahájila svou druhou účast v Dauhá (loňské druhé kolo) vydřenou výhrou v tie-breaku rozhodující sady nad Kimberly Birrellovou. Třicetiletá americká kvalifikantka poté zvítězila čtyřikrát bez ztráty setu a v hlavní soutěži vyřadila Veroniku Kuděrmetovovou, Marii Bouzkovou a také Kateřinu Siniakovou.

Finalistka Australian Open 2022 hraje kvůli neustálým zdravotním problémům svou poslední sezonu kariéry. Loni v létě prohrála čtvrtfinálový souboj s Igou Šwiatekovou v Montrealu a dál čeká na své první semifinále na podnicích WTA 1000 od průlomu v Miami 2018, kde startovala coby kvalifikantka a 93. hráčka světového pořadí.

Vizitka Danielle Collinsové. (@ Livesport)

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (čtvrtfinále)

Bilance: 10:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 10:4

Bilance proti hráčkám TOP 50: 3:4 (kariérní 51:67)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)



Danielle Collinsová - Qatar Open

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Abú Zabí (2. kolo)

Cesta turnajem: (13) Kuděrmetovová (7:5, 6:3), Bouzková (6:4, 7:5), Siniaková (6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: Collinsová vede 3:0. V úvodních dvou střetnutích potřebovala tři sety, ovšem v tom posledním loni v Cincinnati dominovala 6:3, 6:1. V zemích Perského zálivu je ve čtvrtfinále poprvé. Pavljučenkovová si zahraje druhé čtvrtfinále na nejvyšší tour v této části světa, v Dubaji 2010 podlehla Venus Williamsové.



Leylah Fernandezová (38.) - Jelena Rybakinová (4.) | Centre Court (15:00 SEČ)

Leylah Fernandezová prohrávala v úvodním dějství s nasazenou pětkou Qinwen Zheng 3:5, ovšem pak už nečelila ani jednomu brejkbolu a finalistku nedávného Australian Open porazila 7:5, 6:3. Jednadvacetiletá Kanaďanka zapsala svůj šestý skalp TOP 10, teprve druhý od konce sezony 2021, a navázala na výhry nad Paulou Badosaovou a Ljudmilou Samsonovovou.

Ve čtvrtek nastoupí ke svému druhému kariérnímu čtvrtfinále na podnicích WTA 1000, před pár měsíci v této fázi neuspěla proti Sofii Keninové v mexické Guadalajaře. V polovině loňské sezony figurovala na konci elitní stovky žebříčku, ovšem teď je i díky triumfu v Hongkongu a semifinále v Nanchangu zpět v nejlepší čtyřicítce.

Vizitka Leylah Fernandezové. (@ Livesport)

Leylah Fernandezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (čtvrtfinále)

Bilance: 5:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 5:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 6:11)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)



Leylah Fernandezová - Qatar Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: (12) Samsonovová (7:5, 7:6), Badosaová (0:6, 6:2, 6:3), (5) Qinwen Zheng (7:5, 6:3)

Jelena Rybakinová nevyužila v tie-breaku druhé sady vedení 4:0 ani mečbol a nakonec potřebovala proti Emmě Navarrové tři sety. Čtyřiadvacetiletá Kazachstánka vyrobila v utkání 55 vítězných úderů a 10 es, rozjetou Američanku přetlačila 6:1, 6:7, 6:4 a při čtvrté účasti v Dauhá poprvé postoupila do čtvrtfinále v tomto dějišti.

Světová čtyřka má v letošní sezoně vynikající bilanci 13 výher a pouhých dvou porážek a ve čtvrtek absolvuje své 12. čtvrtfinále za posledních 13 měsíců (bilance 8:3). V aktuálním roce triumfovala na pětistovkách v Brisbane a Abú Zabí a částečně vykompenzovala šokující nezdar proti Anně Blinkovové ve druhém kole Australian Open, kde obhajovala finále.

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport)

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí, Brisbane (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí, Brisbane (triumf)

Bilance: 13:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 13:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 8:1 (kariérní 79:64)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 5:3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)



Jelena Rybakinová - Qatar Open

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Abú Zabí (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Lin Zhu (6:2, 6:1), (16) Navarrová (6:1, 6:7, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Fernandezová má na nejvyšším okruhu čtvrtfinálovou úspěšnost 6:5, jediné předchozí semifinále na akcích větších než WTA 250 zaznamenala na US Open 2021. Rybakinová vlastní čtyřikrát více semifinálových účastí na této úrovni než Fernandezová a měla by protáhnout svou aktuální šestizápasovou neporazitelnost.



Iga Šwiateková (1.) - Viktoria Azarenková (31.) | Centre Court (16:30 SEČ)

Iga Šwiateková zahájila obhajobu titulu v Dauhá třemi vyhranými sety poměrem 6:1 a potíže měla až ve druhé sadě druhého utkání. Zatímco v pondělí deklasovala dvakrát 6:1 Soranu Cirsteaovou, proti Jekatěrině Alexandrovové musela likvidovat celkem osm brejkbolů a Rusku bez ztráty servisu přetlačila 6:1, 6:4.

Světová jednička na Qatar Open útočí na hattrick. Předloni právě v tomto dějišti (podnik WTA 1000) zahájila svou historickou 37zápasovou neporazitelnost a loni (akce WTA 500) jí na triumf stačilo odehrát pouhá tři utkání, jelikož těžila z volného losu v prvním kole a odstoupení jedné ze soupeřek.

Dvaadvacetiletá Polka získala 11 ze svých 17 kariérních titulů na turnajích WTA 1000 či vyšších, naposledy kralovala v závěru loňské sezony v Pekingu a na Turnaji mistryň a vrátila se na tenisový trůn. Letos hraje teprve druhý individuální podnik, na Australian Open senzačně prohrála třetí kolo s Lindou Noskovou a přišla o sérii 18 výher.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport)

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (čtvrtfinále)

Bilance: 9:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 9:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 6:1 (kariérní 117:45)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 10:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)



Iga Šwiateková - Qatar Open

Kariérní bilance: 11:1

Nejlepší výsledek: triumf (2022-23)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Cirsteaová (6:1, 6:1), (14) Alexandrovová (6:1, 6:4)

Viktoria Azarenková i na svém třetím letošním turnaji vyřadila Jelenu Ostapenkovou, která v probíhající sezoně už dvakrát triumfovala. Čtyřiatřicetiletá Běloruska využila 49 nevynucených chyb z rakety soupeřky, sama jich spáchala jen 20 a rozjetou Lotyšku krátce před půlnocí zničila 6:0, 6:3.

Jedná se o její nejsuverénnější vítězství v tomto týdnu, proti Magdaleně Frechové potřebovala tři sety a s Xinyu Wang musela do tie-breaku. Do Dauhá dorazila po semifinále v Brisbane a osmifinále na Australian Open a nyní se pokusí udržet svou neporazitelnost ve čtvrtfinálových duelech (4:0) v tomto dějišti, kde v letech 2012-13 získala titul.

Vizitka Viktorie Azarenkové. (@ Livesport)

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)

Bilance: 9:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 9:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 77:84)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 22:10)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)



Viktoria Azarenková - Qatar Open

Kariérní bilance: 22:3

Nejlepší výsledek: triumf (2012-13)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 4:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Frechová (6:3, 3:6, 6:3), Xinyu Wang (7:6, 6:2), (8) Ostapenková (6:0, 6:3)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 2:1. Polská tenistka měla navrch předloni v Adelaide i Římě a v italské metropoli nakonec slavila triumf. Bývalá lídryně žebříčku Azarenková má bilanci 3:13 se světovými jedničkami, všechny tři skalpy zaregistrovala proti Sereně Williamsové, a to v letech 2009, 2013 a 2016.

Čtvrteční program

CENTRE COURT (od 13:30 SEČ)

1. Pavljučenkovová (-) - Collinsová (USA)

2. Fernandezová (Kan.) - Rybakinová (3-Kaz.)

3. Šwiateková (1-Pol.) - Azarenková (-)

4. Plíšková (ČR) - Ósakaová (Jap.)



GRANDSTAND 1 (od 13:30 SEČ)

1. Bucsaová/Niculescuová (Šp./Rum.) - Dolehideová/Krawczyková (USA)

2. S. Hsieh/Mertensová (1-Tchaj-wan/Belg.) - Schuursová/Stefaniová (5-Niz./Braz.)



GRANDSTAND 2 (od 14:30 SEČ)

1. Bouzková/Vondroušová (ČR) - Eikeriová/H. Guo (Nor./Čína)

2. Kalininová/Y. Xu (Ukr./Čína) - Alexandrovová/Chromačevová (-)

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá