Plíšková se proti Krejčíkové oklepala z kanára a čeká na pomoc od Kontaveitové

Karolína Plíšková zahájila Turnaj mistryň ve středu třísetovou výhrou nad Garbiñe Muguruzaovou. Pak ale prohrála s Anett Kontaveitovou, která ji dorazila 'kanárem', a dalšího 'kanára' utrpěla na úvod dnešní souboje s krajankou Barborou Krejčíkovou.

Statistiky zápasu

Krejčíková - Plíšková 4 esa 11 8 dvojchyby 12 63 %

1. podání 'in' 63 %

65 %

úsp. 1. podání 66 %

61 %

úsp. 2. podání 42 %

4/11 brejkboly 3/8 92 celkem bodů 86 čas: 2:07

Plíšková odešla do šatny a po návratu získala první hru druhé sady čistou hrou, čímž přerušila sérii celkově 14 prohraných gamů. Výměny začaly být vyrovnanější, přesto Plíšková prohrávala 0-6 a 2-4 a čelila brejkbolu. V desetiminutovém gamu ale nakonec uspěla, Krejčíková jí v dalších dvou gamech pomohla pěti dvojchybami a zkušenější Češka si ziskem čtyř her v řadě vynutila třetí set.



I v rozhodujícím setu byla dlouho blíže výhře Krejčíková. Brejkbol ve čtvrté i další dva v deváté hře ale Plíšková odvrátila a když zvýšila na 5-4, tak si v předklonu zakřičela "Pojď!" Při podání Krejčíkové si vypracovala tři mečboly, při třetím uspěla.



"Už jsem si myslela, když mě ve druhém setu brejkla, že je konec, ale jsem na sebe pyšná, že jsem bojovala a nedala jí nic zadarmo. Na konci jsem si výhru zasloužila," řekla Plíšková na kurtu. "Moje podání bylo dobré i špatné," komentovala svých 11 es a 12 dvojchyb.



"Jsem hodně zklamaná, ale hrála jsem dobře a bohužel prohrála, tak to je. Nevyužila jsem svoje šance, proto jsem neuspěla. Takhle to je jednoduché," hodnotila Krejčíková.







Plíšková, v 29 letech nejstarší a s pěti účastmi nejzkušenější účastnice letošního ročníku, hraje na Turnaji mistryň popáté v řadě. Poslední tři starty (2017, 2018 a 2019) proměnila v postup ze skupiny, ovšem v následném semifinále ani jednou neuspěla.



Letos počtvrté v řadě vyhrála ve skupině dva zápasy, ale na postup jí to tentokrát stačit nemusí. Čekat bude na večerní duel, v němž potřebuje výhru Anett Kontaveitové proti Garbiñe Muguruzaová. Estonka má přitom jistý postup do semifinále z 1. místa.



Plíšková si letos třikrát zahrála finále. V květnu na antuce v Římě, v červenci ve Wimbledonu ani v srpnu v Montréalu ale nezvítězila a hrozí, že poprvé od roku 2012 nezakončí sezonu se ziskem alespoň jednoho titulu. V Mexiku má poslední šanci.



25letá Krejčíková, vítězka Roland Garros, hrála dvouhru na Turnaji mistryň poprvé v kariéře, ale ve skupině prohrála všechny tři utkání. V Guadalajaře ale pokračuje ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou, s níž mají po dvou zápasech jisté semifinále.



"Teď se budu soustředit na čtyřhru a nechám tam všechno, abychom získaly trofej. To je teď můj cíl," řekla Krejčíková, se Siniakovou letos vítězky Roland Garros i olympiády.



Turnaj mistryň se letos koná po roční pauze a mexická Guadalajara zřejmě jen jednorázově nahradila na poslední chvíli čínský Shenzhen. Hraje se v nadmořské výšce přes 1500 metrů a poprvé po 11 letech pod širým nebem. Poslední českou vítězkou turnaje je Petra Kvitová z roku 2011.