Plíšková v Kluži smetla Osoriovou a po 10 měsících vyhrála dva zápasy po sobě

Karolína Plíšková od loňského dubna na 14 turnajích po sobě nevyhrála více než jeden zápas a zaznamenala pouze pět vítězství. Letos porazila jen Naomi Ósakaovou, další tři duely s Jelenou Ostapenkovou, Kateřinou Siniakovou a Jelenou Rybakinovou prohrála a se sérií tří porážek dorazila na menší halový podnik WTA 250 v Kluži.

Právě v Rumunsku ale jednatřicetiletá Češka dokázala ukončit 10 měsíců dlouhé čekání na vítěznou minisérii a zároveň na postup do čtvrtfinále, když dvakrát potvrdila roli papírové favoritky proti soupeřkám z druhé světové stovky.

Powering through



Cluj top seed @KaPliskova gets it done over Osorio to advance to the final eight.#TO2024 pic.twitter.com/tCWEpPZAqG — wta (@WTA) February 8, 2024