Plíšková ve Štrasburku zdolala Zaněvskou a je poprvé od srpna v semifinále

Karolína Plíšková si během prosincové přípravy na nový tenisový rok zlomila pravou ruku a do sezony naskočila až v březnu v Indian Wells. Do Štrasburku dorazila s mizernou bilancí 2-6 a až ve francouzském městě se dočkala první letošní vítězné série.

Třicetiletá Češka na jedné ze dvou posledních generálek na antukových vrchol French Open vyřadila Martu Kosťukovou (první letošní výhra ve dvou setech), Bernardu Peraovou a dnes ve svém prvním čtvrtfinále od loňského US Open Marynu Zaněvskou.

Zatímco v úvodním dějství byla od začátku lepší, ve druhé sadě servis ztratila jako první, musela se nechat mimo kurt ošetřovat a vrátila se s obvázanou levou nohou. V utkání pokračovala, nedovolila ukrajinské rodačce reprezentující Belgii set dopodávat a v tie-breaku od stavu 2-6 i díky chybám soupeřky získala šest bodů v řadě.

Ve svém prvním semifinále od loňského srpna narazí na Kaju Juvanovou (H2H 0-0) a bude bojovat o 33. kariérní finále. Jednadvacetiletá Slovinka, která ještě na turnaji neztratila set, porazila 7-6(3) 6-4 trápící se nasazenou čtyřku Elise Mertensovou a zabojuje o své první finále na nejvyšším okruhu.

Aiming to become the fourth Czech champ in Strasbourg



@KaPliskova saves four set points in the tiebreak before getting into the #IS22 semifinals! pic.twitter.com/fUet9Ajlup