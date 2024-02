Plíšková zaznamenala teprve šestou výhru od dubna, v Kluži si na úvod poradila s Krausovou

Karolína Plíšková na posledních 14 turnajích nevyhrála více než jeden zápas a na vítěznou sérii i čtvrtfinálovou účast čeká od dubnového vystoupení ve Stuttgartu, po kterém zaregistrovala svou teprve šestou výhru. Do aktuální sezony vstoupila skalpem vracející se Naomi Ósakaové, ovšem po zvládnutém souboji bývalých světových jedniček prohrála následující tři duely.

Na Australian Open schytala do prvního kola loňskou finalistku Jelenu Rybakinovou, neobhájila čtvrtfinále a ve světovém pořadí momentálně figuruje až na 78. pozici, což je její nejhorší žebříčkové umístění po více než 10 letech.

Krizi by mohla zlomit na menší akci v hale v Kluži, kde je nasazenou jedničkou až 45. hráčka světa Arantxa Rusová. Dvojnásobná grandslamová finalistka, která hrála poslední semifinále v srpnu 2022, na finále čeká od srpna 2021 a poslední triumf slavila v lednu 2020, zahájila své působení v Rumunsku výhrou nad Sinjou Krausovou z Rakouska.

Proti kvalifikantce a 188. hráčce pořadí nepředvedla příliš přesvědčivý výkon. V úvodním gamu využila toho, že soupeřka netrefovala první servis, a získala první brejk. Na servisu se však trápila, v úvodních třech hrách na podání musela přes shodu a v osmém gamu náskok ztratila. Krausová nicméně na servisu zaváhala znovu a Plíšková set suverénně dopodávala.

Ve druhé sadě měla ještě více práce. Tentokrát musela brzké manko brejku dohánět česká favoritka, v pátém gamu nevyužila dva brejkboly a nakonec dějství získala až ve zkrácené hře. V ní otočila z 0:3 na 6:4, ale nakonec potřebovala tři mečboly a tie-break vyhrála až poměrem 8:6.

Karolina Pliskova gets it going!



Former world no.1 holds off an inspired challenge by qualifier Sinja Kraus in her debut at Transylvania Open.#TO2024 ‍♀️ pic.twitter.com/gStLaAHXNS — Transylvania Open (@TransylvaniaOpn) February 6, 2024