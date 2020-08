Plíškové se návrat po koronavirové pauze nepovedl, v New Yorku prohrála s Kuděrmětovovou

Karolína Plíšková, jež v úvodu sezony vyhrála lednový turnaj v Brisbane, během pětiměsíční pauzy zaviněné pandemií koronaviru vyhrála v Praze exhibiční LiveScore Cup a se zápasovou bilancí 2-2 absolvovala charitativní soutěž týmů Tipsport Elite Trophy.



Na srpnový restart sezony se svěřenkyně trenéra Daniho Vallverdua připravovala střídavě v Praze a v Monte Carlu. Návrat do soutěžního módu se však osmadvacetileté rodačce z Loun nepovedl, byť první zápas odehrála na tvrdém povrchu v oblíbeném New Yorku.



Na úvod Western & Southern Open, které se letos výjimečně nekoná v Cincinnati a za přísných hygienických opatření proti šíření nemoci covid-19 ho hostí newyorský areál ve Flushing Meadows, prohrála 5-7 4-6 s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou.



Nejvýše nasazená Plíšková přitom začala zápas dobře, využila první brejkbol a po svém servisu vedla 4-1. Náskok ale neudržela a v koncovce o úvodní sadu přišla. Druhý set rozhodla ztráta podání české favoritky v devátém gamu.



Plíšková sice nasázela jedenáct es, ale udělala i devět dvojchyb a 41. hráčce světa nabídla 13 brejkbolů, z nich tři neodvrátila. Sama si v prvním soutěžním utkání od konce února vypracovala jen dva brejkboly. Z jediné generálky před US Open vypadla za hodinu a tři čtvrtě.







Plíšková byla na turnaji jednou z pouhých čtyř hráček Top 10 a patřila mezi hlavní favoritky na titul. To samé by mělo platit od příštího týdne na US Open, na kterém si před čtyřmi lety zahrála své jediné grandslamové finále.



Z českých tenistek v neděli vypadly po svém úvodním vystoupení také Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková, které po pauze prohrály i své druhé zápasy. Do druhého kola se tak dostaly jen Marie Bouzková, kterou v boji o osmifinále čeká Petra Kvitová, a už v sobotu Karolína Muchová.



Svůj úvodní zápas v New Yorku nezvládla krátce po Plíškové ani nasazená dvojka Sofia Keninová. Americká vítězka dvou letošních turnajů včetně Australian Open prohrála s Alizé Cornetovou z Francie 1-6 6-7.







Z elitní desítky světového žebříčku zůstávají v pavouku už jen dvě jména, na která čeká vstup do turnaje v pondělí. Američanka Serena Williamsová začne proti Nizozemce Arantxe Rusové, Japonku Naomi Ósakaovou vyzve Muchová.

• WTA PREMIER 5 NEW YORK •

USA, tv. povrch, 2.250.829 dolarů

nedělní výsledky (23. 08. 2020) • Dvouhra - 2. kolo • Kuděrmětovová (Rus.) - Kar. Plíšková (1-ČR) 7-5 6-4 Cornetová (Fr.) - Keninová (2-USA) 6-1 7-6(7) • Dvouhra - 1. kolo • Bouzková (ČR) - Kalinská (Rus.) 6-1 7-5 Siegemundová (Něm.) - Vondroušová (10-ČR) 6-3 6-7(3) 6-4 Flipkensová (Belg.) - Siniaková (ČR) 6-3 6-3 Kontaveitová (12-Est.) - Kasatkinová (Rus.) 6-3 6-1 Mertensová (14-Belg.) - Petersonová (Švéd.) 6-0 6-2 Zvonarevová (Rus.) - Linetteová (Pol.) 1-6 6-3 6-1 Rusová (Niz.) - Van Uytvancková (Belg.) 6-2 6-3 Bellisová (USA) - Dodinová (Fr.) 6-2 3-6 7-6(1) Pegulaová - Bradyová (obě USA) 7-6(5) 6-4 McHaleová (USA) - Šwiateková (Pol.) 6-2 6-4 Džabúrová (Tun.) - Fernandezová (Kan.) 0-6 6-4 6-3 Garciaová (Fr.) - Stephensová (USA) 6-3 7-6(4) Teichmannová (Švýc-) - Collinsová (USA) 6-3 6-3 Putincevová (Kaz.) - Shuai Zhang (Čína) 6-4 6-3