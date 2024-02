Po roce jsme se zase posunuli, pochvalují si čeští daviscupoví reprezentanti

Podle tenistů Tomáše Macháče (23) a Adama Pavláska (29) je český daviscupový tým zase o trochu dál než vloni. Výběr kapitána Jaroslava Navrátila si zajistil po kvalifikačním triumfu nad Izraelem 4:0 na zápasy podruhé za sebou postup do skupinové fáze a oba reprezentanti věří, že by mohli navázat na loňské čtvrtfinále. Na tiskové konferenci také vyzdvihli dobrou týmovou chemii.

"Oproti loňskému turnaji ve Valencii a Málaze jsme udělali jako celý tým kus práce. Jde to vidět výsledkově i rankingově," uvedl Pavlásek. "Všichni jsme se posunuli nahoru a udělali skvělý výsledek v Austrálii. Jirka (Lehečka) vyhrál v Adelaide, Tomáš uhrál třetí kolo na Australian Open a Menša (Jakub Menšík) se dostal do druhého kola z kvaldy. Myslím, že nám to pomohlo," doplnil.

Macháč s Pavláskem zajistili rozhodující třetí bod poté, co Edan Leshem a Daniel Cukierman za stavu 4:1 v prvním setu pro český pár odstoupili. Důvodem bylo zranění Cukiermana. "Do zápasu jsme nastoupili ve výborné formě. První tři gamy jsme zahráli neskutečně a dvakrát je brejkli. Ač jsme hráli jen nějakých pět nebo šest gamů, předváděli jsme skvělý tenis. Jsem rád, že jsme potvrdili roli favoritů a poletíme znovu někam na finálovou skupinu," doplnil Pavlásek.

Unfortunately, the Israeli pair are forced to retire due to Daniel Cukierman sustaining an injury



We wish you a speedy recovery, Daniel! #DavisCup | @israel_tennis pic.twitter.com/imyouDLXUT — Davis Cup (@DavisCup) February 4, 2024

Los skupinové fáze by měl být v březnu. Zatím nejsou známá ani dějiště. "Samozřejmě se ale moc těším. Vloni jsme byli velmi blízko, abychom si zahráli alespoň semifinále. Když budeme předvádět tyhle výkony, které mohou být ještě lepší, přijedeme ve velké formě," uvedl Macháč.

Pavlásek viděl posun ve čtyřhře

Pavlásek si všiml také posunu ve čtyřhře. V ní získal jistotu Macháč, když se dostal v lednu s Číňanem Čang Č'-čenem do semifinále. "Myslím, že už vloni o nás ostatní ve skupinách věděli, že máme mladý tým. A teď všichni pozorují, že Tom zazářil v deblu v Austrálii. Ještě vloni jsme měli debl nejslabší, nebyli jsme sehraní a nevědělo se, s kým budu hrát. Teď jim Tomáš mohl dát brouka do hlavy, protože vyhrát čtyři zápasy na grandslamu a prohrát s pozdějšími vítězi 6:7 ve třetím setu není náhoda. Pro soupeře budeme komplexní tým," doplnil Pavlásek.

Češi si znovu zahrají finálový turnaj Davis Cupu. V kvalifikaci nedali šanci Izraelcům

Novou pozici vnímá i Macháč. "Po Austrálii se cítím úplně jinak než minulý rok. Vloni jsem odehrál tři čtyři debly a vyhrál jediný s Adamem proti Djokovičovi a Čačičovi. Teď se ale cítím mnohem lépe. Už trochu vím, co mám na kurtu dělat a nepřipadám si jako úplný amatér. Všichni se strašně posouváme, lepšíme se týden od týdne a sbíráme zkušenosti. Do budoucna je tým silný a doufejme, že si to nepokazíme," řekl Macháč.

Ticket secured ️



Czechia claims their place in the Davis Cup Group Stage Finals for a third time ✨#DavisCup | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/WQSH267R51 — Davis Cup (@DavisCup) February 4, 2024

Oba si také cení týmové chemie. Soutěž berou všichni jako další motivaci. "Všichni se známe z Prostějova, kde spolu kromě Toma, který je v Praze, často trénujeme. S ním se ale zase potkáváme na turnajích. Vycházíme spolu v pohodě, všichni jsme si sedli. Bereme to jako týmový sport, jeden bojuje za všechny a všichni za jednoho. Je to něco jiného než individuální turnaje, jde o dobré zpestření. Dva tři týdny v roce, kdy všichni táhneme za jeden provaz a oblékáme věci s vlajkou našeho státu," dodal Pavlásek.