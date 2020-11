Po roce rozchod. Plíšková ukončila spolupráci s venezuelským trenérem Vallverdúem

Osmadvacetiletá Plíšková dnes na sociálních sítích potvrdila, že říjnový turnaj v Ostravě, na němž vypadla už ve druhém kole, byl její poslední v sezoně. Zároveň uvedla, že od příštího týdne zahájí přípravu na nový rok, ale už bez Vallverdúa.

"Bohužel kvůli časovým závazkům jsme se společně dohodli, že už nebudeme spolupracovat. Chtěla bych Danimu poděkovat za práci a společně strávený čas. Bylo příjemné poznat tebe a tvou rodinu a přeju ti v další kariéře jen to nejlepší!" vzkázala Plíšková venezuelskému kouči, jenž vedl v minulosti také Tomáše Berdycha, Andyho Murrayho či Grigorta Dimitrova.

Bývalá světová jednička během spolupráce s Vallverdúem na začátku letošního roku obhájila titul na turnaji v Brisbane a po koronavirové pauze si ještě zahrála finále v září na antuce v Římě.

Vůbec se jí ale jako jedné ze spolufavoritek nedařilo na grandslamech - na Australian Open vypadla ve třetím kole a na US Open a přeloženém Roland Garros dokonce ještě o kolo dřív. "Tenhle rok bych smazala," řekla před dvěma týdny novinářům po vyřazení v Ostravě s Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou v posledním zápase sezony.

Plíškové spolu s Vallverdúem pomáhala i Ukrajinka Olga Savčuková. O jejím pokračování se česká hráčka nezmínila.

Trenéra Plíšková mění pátým rokem po sobě. Po sezoně 2016 odešel Jiří Vaněk a s jeho nástupcem Davidem Kotyzou se rozešla po US Open 2017. Do srpna 2018 vydržela s Tomášem Krupou, kterého nahradila Australanka Rennae Stubbsová a od US Open se k ní přidala Španělka Conchita Martínezová. S Australankou ukončila spolupráci loni začátkem května a s wimbledonskou vítězkou z roku 1994 Martínezovou v listopadu.