Po Schwartzmanovi si sestavili ideálního hráče i Wawrinka a Paire

Tenisté jsou minimálně do 13. července bez turnajů a většina z nich nemůže ani absolvovat tréninky například v tenisové akademii. Jelikož většinu času tráví doma, mají čas se věnovat sociálním sítím. Na okruhu ATP je nyní v kurzu sestavit si ideálního hráče, s čímž začal Diego Schwartzman. Koho pro jednotlivé tenisové disciplíny zvolili Stan Wawrinka a Benoit Paire?

V pěti z osmi tenisových disciplín se trojnásobný grandslamový šampion Wawrinka a Paire shodli. Oba by brali servis Johna Isnera, return Novaka Djokoviče a voleje Rogera Federera (vše stejně jako Schwartzman). Co se pohybu týče, oba volí Djokoviče. Shodli se ještě v jedné kategorii, a sice v citu pro míč, tam vybrali Paireho.

V základních úderech se vyjma servisu ale totálně liší. Zatímco Wawrinka by svému ideálnímu hráči dal forhend svého krajana Federera, Paire by na kurt poslal svěřence vybaveného liftovaným leváckým forhendem Nadala. Také bekhendový úder zvolili Wawrinka s Pairem úplně jinak. Wawrinka by si nechal svůj jednoručák, Paire považuje za nejlepší obouruční bekhend Djokoviče.

Psychická odolnost či síla je v tenise minimálně polovina úspěchu. V kategorii "nesesype se" se Wawrinka nemohl rozhodnout mezi Nadalem a Djokovičem, Paire volil mimo Big 3 a vybral Juana Martína Del Potra.