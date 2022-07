Po WTA zrušila čínské turnaje i ATP, hrát se nebude Masters v Šanghaji ani další akce

ATP zároveň oznámila šest nových turnajů (San Diego, Soul, Tel Aviv, Florencie, Gijón a Neapol), všechny mají jednoroční licenci. Náhrady musela hledat také v předchozích dvou letech. V Číně se naposledy hrálo před třemi lety, ještě před vypuknutím pandemie. Ženská WTA po loňské kauze kolem čínské tenistky Shuai Peng pro letošní rok žádné turnaje v Číně nenaplánovala.

Dále byla změněna kategorie podniku v Nur-Sultanu, z ATP 250 na 500. Halová akce v Kazachstánu začala předloni a i loni měla licenci jen na jeden rok, letos se však stala permanentním členem turnajového kalendáře.

ATP updated calendar (July-November) pic.twitter.com/xixWz6VcDv — Michal Samulski (@MichalSamulski) July 21, 2022

Ostatní akce zatím zůstávají podle plánu, sezona vyvrcholí Turnajem mistrů do 21 let v Miláně, Turnajem mistrů v Turíně a finálovým turnajem Davis Cupu. "Jako globální sport se snažíme s pandemií poprat co nejlépe. Zrušení některých akcí je nepříjemné, ale těší nás zájem ostatních měst v letošním roce uspořádat turnaj," řekl šéf ATP Andrea Gaudenzi.

Mužské tenisové turnaje stihl stejný osud jako velkou většinu mezinárodních sportovních akcí naplánovaných na tento rok do Číny. Je to důsledek toho, že Čína se na rozdíl od jiných zemí drží přísné politiky nulové tolerance případů covidu-19 a trvá na dodržování přísných bezpečnostních a hygienických opatření. Za takových podmínek nicméně Peking hostil v únoru zimní olympijské hry.