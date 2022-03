Podle Wilandera by měl Zverev za vzteklý výstup dostat nejméně tříměsíční trest

Čtyřiadvacetiletý Zverev po porážce ve čtyřhře opakovaně tloukl raketou do umpiru a nadával rozhodčímu. Z turnaje byl diskvalifikován, přišel o 32 tisíc dolarů na prémiích a dostal pokutu 40 tisíc.

Od ATP mu navíc hrozí další sankce a Wilander je přesvědčený, že by jim neměl uniknout. "Když rozbije raketu o umpire, těsně vedle nohou rozhodčího, neměl by se vrátit na kurt, dokud neprojde nějakým kurzem," citovala vítěze sedmi grandslamů agentura SID.

"Měl by dostat trest na tři měsíce, nebo půl roku. A také bych mu zakázal hrát ty největší turnaje v kalendáři - grandslamy, turnaje série Masters a Davisův pohár," přidal sedmapadesátiletý Wilander.

Nad chováním světové trojky se pozastavila také vítězka 23 grandslamů Serena Williamsová. Americká hvězda je přesvědčená, že v tenise se tresty nevyměřují všem stejně. "Máme tady dvojí metr," prohlásila.

"Mně by za něco takového s největší pravděpodobností poslali do vězení. A nedělám si legraci, myslím to vážně," přidala Williamsová, která za nadávky rozhodčí při semifinále US Open v roce 2009 dostala od WTA rekordní pokutu 175 tisíc dolarů a dva roky byla v podmínce.