Podoroská zvládla premiéru v roli nasazené jedničky, v Guadalajaře zdolala domácí Olmosovou

Nadia Podoroská se po loňském restartu sezony dostala do životní formy, když o sobě dala vědět na antukových turnajích.



Na štědře dotovaném podniku WTA 125k v Praze došla po sérii pěti dvousetových výher do svého největšího semifinále, následně na podniku ITF W60 ve francouzském Saint-Malu získala nejcennější titul a dokonce šokovala i na French Open, na kterém se dostala z kvalifikace až mezi kvarteto nejlepších.



Letos na tvrdém povrchu je jejím největším úspěchem čtvrtfinále na Yarra Valley Classic v Melbourne, kde si proti Petře Kvitové připsala druhý skalp hráčky Top 10.



Tento týden Podoroská teprve potřetí v kariéře startuje na turnaji WTA jako nasazená hráčka a v mexické Guadalajaře je dokonce nasazenou jedničkou. Na úvod už roli papírové favoritky zvládla, když porazila 7-6 3-6 6-2 domácí outsiderku Giulianu Olmosovou.







O postup do čtvrtfinále se 24letá Argentinka utká s další kvalifikantkou Elisabettou Cocciarettovou. S dvacetiletou Italkou vede ve vzájemné bilanci 2-1, ale poslední střetnutí s ní loni v boji o finále na Prague Open prohrála.



Bývalá wimbledonská finalistka Eugenie Bouchardová po rychlém přesunu z francouzského Lyonu, kde si o víkendu zahrála deblové finále, do mexické Guadalajary zdolala 3-6 6-1 6-3 Američanku Carolinu Dolehideovou a připsala si první výhru v hlavní soutěži od loňského září.



Ve 2. kole se sedmadvacetiletá Kanaďanka utká s osmou nasazenou Kajou Juvanovou. Dvacetiletá Slovinka si na úvod poradila 7-5 7-6 se Španělkou Aljonou Bolsovovou.



Jediná Češka v soutěži Marie Bouzková, jež plní roli nasazené dvojky, zvládla vstup do soutěže už v pondělí, kdy porazila ve třech setech Irinu Baraovou. Dnes ji v boji o čtvrtfinále čeká další Rumunka Mihaela Buzarnescuová.

• WTA 250 GUADALAJARA •

Mexiko, tv. povrch, 235.238 dolarů

úterní výsledky (09. 03. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Podoroská (1-Arg.) - Olmosová (Mex.) 7-6(8) 3-6 6-2 Zidanšeková (Slovin.) - Blinkovová (3-Rus.) 6-3 7-5 Sorribesová (4-Šp.) - Minnenová (Belg.) 6-7(4) 6-4 6-1 Fernandezová (7-Kan.) - Kalinská (Rus.) 7-5 4-6 6-4 Juvanová (8-Slovin.) - Bolsovová (Šp.) 7-5 7-6(5) Küngová (Švýc.) - Stojanovičová (Srb.) 6-2 6-3 Bouchardová (Kan.) - Dolehideová (USA) 3-6 6-1 6-3 McNallyová (USA) - Volynetsová (USA) 6-0 3-6 6-4