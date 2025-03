POHLED: Acapulcem to nekončí. Macháčovy ambice míří mnohem výš

Psal se 1. březen roku 2022 a český tým se právě chystal na daviscupový duel proti silné Argentině. V sestavě Jaroslava Navrátila nechyběl ani tehdy jednadvacetiletý Tomáš Macháč (24). Nadějnému mladíkovi z Berouna patřila pozice v polovině druhé stovky a mezi odborníky i laickou veřejností panovala jasná shoda. Tenhle borec má na elitní stovku. O tři roky později se jméno nezničitelného Čecha objevuje ve světovém žebříčku na 20. příčce. A tím to zdaleka končit nemusí.

"Dokážu vyběhat hodně míčů, dobře se hýbu, mám trpělivost. Ale taky dokážu míč zabít, zahrát zákeřně, dojít si pro volej... Překvapuju tím, že nehraju jenom zezadu, ale umím výměnu i zkrátit, jako to dělám na betonu." Těmito slovy charakterizoval svou hru před bitvou proti v té době světové třináctce Diegu Schwartzmanovi Macháč. A jasného favorita také dostal do velkých problémů, výborně rozehraný zápas však ze stavu 6:2 a 2:0 nakonec ztratil. To vše je však již dávná minulost.

Svěřenec bývalého daviscupového reprezentanta Daniela Vacka nastartoval cestu, jejíž výsledky možná překvapily i ty největší optimisty. V sezoně 2023 si připsal postupně skalpy Gasqueta, Drapera, Wawrinky a to byla teprve ochutnávka toho, co mělo přijít. V loňské sezoně už Macháčovi gratulovali k vítězství třeba Murray, Musetti, Bautista, Rubljov, Alcaraz, Paul, Dimitrov nebo v Ženevě i hvězdný Djokovič. A bylo to právě ve Švýcarsku, kde si český tenista zahrál o svůj první titul z okruhu ATP. Proti Ruudovi to ještě nevyšlo, v neděli v Acalupcu proti Fokinovi už ano. Výsledkem je posun na životní 20. místo.

Sestřih finálového zápasu

K fantastickým výsledkům v singlu přidala česká jednička i parádní výsledky ve čtyřhře, ať již po boku čínského parťáka Čang Č´čena, tak především s Kateřinou Siniakovou, s níž si ve smíšené čtyřhře na olympiádě v Paříži došli pro zlato. Novodobý český hrdina disponuje tím nejcennějším, co musí mít každý tenista, který myslí na absolutní špičku – sebevědomím. "Vím, že dokážu hrát vynikající tenis. Ale člověk to potřebuju ukázat na těch největších turnajích. Proti těm nejlepším začínám hrát lépe a lépe," říkal před časem Macháč.

A ani v nejmenším nepřeháněl. Z poctivého dříče, který doběhne každý balon a zadarmo vám dá tak maximálně tak na vědomí, že vás bude zápas zatraceně bolet, se stal postrach favoritů. Z borce, který byl původně ve stínu Jiřího Lehečky a do jisté míry i nastupujícího supertalentu Jakuba Menšíka, se najednou stala česká jednička.

I když slovo "najednou" není na místě. Vše, co do této doby dokázal, si musel vydřít. Berounský bojovník nedisponuje Federerovým talentem, soupeře ničí především výborným pohybem a pestrou, agresivní a především nepředvídatelnou hrou.

Rozhovor s Macháčem

Ano, může mu být vyčítáno, že sem tam neudrží nervy a „seřve“ svého kouče. Jak sám ale prohlásil, i tento možná trošku netradiční způsob mu pomáhá k lepším výkonům. Takže, proč ne. Jediné, co Macháče trápí, jsou opakující se problémy s křečemi, které mu už několikrát neumožnily dohrát dobře rozehraný zápas.

Jedno je však jisté. Macháčovy možnosti stále nejsou vyčerpány, a pokud českému tenistovi vydrží zdraví, možná nemusí být nereálný ani další sen. Elitní světová desítka je sice ještě daleko, v myšlenkách českého bojovníka však není nemožné nic.

A tak by klidně mohlo dojít i na slova legendy českého tenisu Jana Kukala. "Macháč je náš Alcaraz. Zdobí ho výborný pohyb, zabijácký instinkt. Rivalita je mezi českými kluky cestou do světové špičky."

Výsledky turnaje ATP 500 v Acapulcu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.