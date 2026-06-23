POHLED: Pád světové ikony. Serena Williamsová nemá na Wimbledonu co dělat
Tohle je zpráva, kterou jsme očekávali už několik týdnů. Možná spíš (nebo bohužel) jsme se jí obávali. Každopádně je to teď oficiální: Serena Williamsová skutečně nastoupí do ženské dvouhry na Wimbledonu, protože získala poslední volnou divokou kartu.
Oznámení jejího návratu na kurty vyvolalo šok. Ve čtyřhře na Queen’s hrála po boku Victorie Mbokové, kde si připsala vítězství, než její partnerka musela kvůli zranění z dvouhry odstoupit. Poté s Karolínou Muchovou vypadla hned v prvním kole v Berlíně. Už dříve bylo oznámeno, že ve čtyřhře na grandslamu v Londýně dostane divokou kartu a její partnerkou bude sestra Venus Williamsová.
Nedůstojné šampionky
Proč si nedopřát poslední rozlučku ve čtyřhře? Její starší sestra je přece ve 46 letech na konci kariéry, takže by dávalo smysl rozloučit se na Wimbledonu a definitivně ukončit kariéru na US Open. Bylo by to logické zakončení třicetiletého příběhu s ženským tenisem.
Jenže u Venus je vidět, že už na kurtu nemá co dělat. I když letos dostala řadu pozvánek, nevyhrála ani jeden zápas. Je pochopitelné, že turnaje zvou legendu, i když už není konkurenceschopná: značka Williams stále prodává, je nadčasová. Ale z hlediska úrovně hry to kazí závěr kariéry jedné z legend 21. století.
Serena ale není jen legenda – je to LEGENDA, vzor pro polovinu okruhu WTA. Má na kontě neuvěřitelných 23 grandslamových titulů. Po mateřství se dokázala vrátit na špičkovou úroveň a jasně ukázala cestu mnoha dalším hráčkám, aby se návrat po porodu stal běžnou věcí.
Ve 44 letech je mimo okruh WTA od US Open 2022, kdy se rozloučila doma. Rozloučení bývají málokdy dokonalá, ale bylo jasné, že pro ni už nastal čas.
Emoce z jejího posledního projevu byly krásnou tečkou pro ni i její fanoušky. Ale to všechno, stejně jako zbytek, je teď smeteno jejím návratem na kurty. Nejde o hráčku, která by nikdy nevyhrála velký titul. Jde o nejúspěšnější hráčku století, která už nemá co dokazovat, nepotřebuje peníze, slávy si užila na celý život – a teď možná (to se nikdy nedozvíme) zničila sen mladé Britky, která doufala, že dostane divokou kartu a odstartuje kariéru na londýnské trávě.
To je jen špička ledovce. Jinak jsme v jejích deblových zápasech neviděli nic výjimečného – ani fyzicky, ani tenisově. Samozřejmě může mít štěstí na los a projít úvodním kolem, ale turnaj vyhrát nemůže. Pro hráčku, která celý život sbírala tituly a lámala rekordy, je to přece jen smutné.
A co dál? Čekáme na další informace. Pokud by šlo o začátek skutečné druhé kariéry na okruhu WTA, dalo by se to ještě pochopit. Pokud je to ale jen poslední osobní rozmar, kdy si chce zahrát na Wimbledonu a pak na US Open, je to nedůstojnost šampionky, kterou byla: působí to jako rozmar hráčky, která už vyhrála všechno, sama si zvolila konec a teď jednoho rána všechno zahodila – z pýchy, nebo co hůř, z nudy.
Serena, nebo Venus? Wimbledon má překvapivě místo jen pro jednu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře