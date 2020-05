Pokud se olympiáda neuskuteční ani příští léto, pak bude zrušena, tvrdí prezident Bach

"Upřímně to naprosto chápu. Není možné neustále zaměstnávat tři nebo pět tisíc lidí v organizačním výboru, nemůžete každoročně měnit všem mezinárodním sportovním federacím kalendář a neustále udržovat sportovce v nejistotě," uvedl Bach.

Před necelými dvěma měsíci se rozhodlo, že letošní olympijské hry v Tokiu se kvůli pandemii koronaviru uskuteční až za rok v létě. Ceremoniál je naplánován až za 14 měsíců, konkrétně 23. července 2021, přesto je konání her kvůli momentální situaci ve světě stále nejisté. Japonský premiér Abe v dubnu v parlamentu prohlásil, že pokud nebude pandemie nového typu koronaviru pod kontrolou, nebudou se moci boje pod pěti kruhy uskutečnit ve své kompletní podobě.

Na celém světě se nakazilo už přes 5,1 milionů lidí a počet mrtvých se blíží hranici 330 tisíc. Konkrétně v Japonsku je k dnešnímu ránu počet infikovaných 16.385 a 771 obětí.

Některé sporty už se ve světě znovu rozjíždějí a například restart tenisové sezony, který je naplánován na 3. srpna, by se mohl urychlit, pokud by se turnaje konaly za zavřenými dveřmi. Olympijský výbor se však k variantě uskutečnit olympiádu před prázdnými tribunami staví odmítavě. "Olympijský duch je také o tom, že spojuje fanoušky. Olympijské hry jsou jedinečné i díky tomu, že na stadionech fandí lidé z celého světa."

MOV tak stejně jako například tenisové organizace připravuje hned několik různých scénářů. "Zvažujeme všechny možnosti, je před námi ohromně těžký úkol. Až budeme mít jasnou představu, jak bude svět vypadat 23. července 2021, rozhodneme," řekl Bach, který nevylučuje ani variantu, že by sportovci museli do povinné karantény. "Co by to ale znamenalo pro život v olympijské vesnici?"