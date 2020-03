Pokud se olympijské hry letos uskuteční, Kanada na nich bude chybět

Kanada rozhodla o tom, že své sportovce nevyšle na letošní olympijské hry do Tokia. Ty se mají konat od 24. července do 9. srpna, ale termín je kvůli pandemii koronaviru v ohrožení. Na tenisovém turnaji v japonské metropoli by tak chyběli například grandslamová šampionka Bianca Andreescuová, Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime, Milos Raonic, Vasek Pospisil nebo členka elitní desítky deblového žebříčku Gabriela Dabrowská.

Kanada apeluje na Mezinárodní olympijský i paralympijský výbor a Světovou zdravotnickou organizaci, aby hry přesunuly na následující rok. Uvědomuje si náročnost případné změny termínu, nicméně zdraví a bezpečnost jsou důležitější.

"Nejde pouze o zdraví sportovců, jde o zdraví nás všech. Kvůli pandemii koronaviru nepovažujeme za bezpečné, aby se naši sportovci nadále připravovali na olympijské hry. Ve skutečnosti tyto přípravy narušují opatření, která jsme v Kanadě zavedli."

Mezinárodní olympijský výbor o odložení letošních her opravdu uvažuje. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů. K úplnému zrušení her by dojít nemělo.

"Je to těžké rozhodnutí, ale správné. Sportovci mohou počkat, sportovní akce mohou počkat. Tohle je důležitější než sport," napsal na sociální sítě Pospisil. "Být součástí olympijských her je mým největším cílem, ale tohle rozhodnutí plně podporuju. Doufám, že se připojí i další země," uvedla na Twitteru deblová specialistka Gabriela Dabrowská.

O bojkotu olympiády uvažuje také Nový Zéland, australský olympijský výbor sdělil atletům, aby se připravili na hry v roce 2021.