Poljak ani Sisková finále v Šarm aš-Šajchu v titul neproměnili

David Poljak po restartu sezony příliš důvodů k radosti neměl. Oba starty na challengerech pro něj skončili v prvním kole kvalifikace a jediné čtyři výhry během uplynulých dvou měsíců zaznamenal v kvalifikacích turnajů Futures.



První výhru v hlavní soutěži od začátku března si 24letý Čech připsal až tento týden na tvrdém povrchu v egyptském Šarm aš-Šajchu, kde to nakonec dotáhl až do finále. Ale podobně jako 1. března v něm na stejném místě v boji o 5. titul neuspěl.



482. hráč světa Poljak sice vstoupil do souboje proti americkému vrstevníkovi Felixi Corwinovi lépe, ale vedení neudržel. Soupeři ze šesté světové stovky podlehl 6-4 2-6 6-7, přestože ve třetím setu vedl 4-2 a po odvrácení dvou mečbolů za stavu 5-6 si vynutil tie-break.



Současně s Poljakem hrála finále v Šarm aš-Šajchu také Anna Sisková. Ale ani ona své snažení k triumfu na turnaji ITF s dotací 15.000 dolarů nedotáhla. Devatenáctiletá Češka prohrála 3-6 5-7 s pátou nasazenou Indkou Rutujou Bhosaleovou a nezískala tak svůj druhý titul a první z tvrdého povrchu.



Sisková si finále zahrála počtvrté v kariéře, jediný triumf slavila letos v únoru na antuce ve španělské Palmanově.

• ITF FUTURES M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH •

Egypt, tv. povrch, 15.000 solarů

nedělní výsledky (01. 11. 2020) • Dvouhra - finále • Corwin (USA) - Poljak (ČR) 4-6 6-2 7-6(4)