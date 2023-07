Popyrin má první trofej z antuky. V Umagu otočil finále s Wawrinkou

Alexei Popyrin získal svůj jediný titul na okruhu ATP v únoru 2021 na halové akci v Singapuru, který byl jednorázově doplněn do vinou pandemie koronaviru prořídlého kalendáře. Na jiném turnaji nebyl dál, než ve čtvrtfinále.

Povedlo se mu to až tento týden bez ztráty setu na antuce v Umagu a znovu to nakonec dotáhl až k titulu. Ve finále uspěl opět navzdory prohranému prvnímu setu, v Chorvatsku udolal 6:7, 6:3, 6:4 Švýcara Stana Wawrinku.

Přestože měl Popyrin v nohách včerejší více než tříhodinové semifinále proti Matteu Arnaldimu a ve třetí sadě po nepotvrzení brejku z úvodního gamu bojoval se svalovými problémy i křečemi, o patnáct let staršího soka přeci jen skolil.

The moment @AlexeiPopyrin99 won his second career ATP Tour title! #CroatiaOpenUmag pic.twitter.com/XevXSPxWCQ

Wawrinka přitom byl ve třetím setu na koni. Za stavu 3:2 měl brejkbol a zdravotně indisponovaného soupeře mohl dorazit, jenže v klíčovém okamžiku udělal nevynucenou chybu a Popyrin se vrátil do hry.

Osmatřicetiletý Wawrinka ve svém celkově 31. finále a prvním po čtyřech letech nedokázal vybojovat 17. titul, na který čeká od roku 2017. Před 17 lety právě v Umagu slavil svůj premiérový triumf.

"I love this sport so much"



Tennis loves you more, @stanwawrinka ❤️ pic.twitter.com/whhW076dJD