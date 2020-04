Pořadatelé antukového podniku v Hamburku hledají nový termín, turnaj by chtěli odehrát v září

Hlavní soutěž letošního ročníku antukového podniku Hamburg European Open má začít 13. července, tedy přesně v tuto chvíli v plánovaný den restartu sezony, která je kvůli pandemii koronaviru přerušená. Jenže Německo až do 31. srpna zakázalo pořádání velkých akcí. Proto pořadatelé hledají nový termín, turnaj by chtěli odehrát v září.

Pořadatelé stále zvažují několik možností, jak celkově 114. ročník německé antukové akce uskutečnit ještě letos. Jednou z variant je přesun termínu. Letošní ročník má začít 11. července kvalifikací, sezona je prozatím přerušená do 12. července. Turnaj by se tak mohl stihnout odehrát v plánovaném termínu, pokud nedojde k dalšímu posunu data restartu sezony.

Jenže Německo do 31. srpna zakázalo pořádání velkých akcí, takže ani v případě, že se sezona opravdu 13. července obnoví, se v Hamburku v tradičních podmínkách (s diváky) hrát nebude.

Všechny možnosti organizátoři pečlivě diskutují s ATP, německou tenisovou federací i městem Hamburk. "Jsme v kontaktu se všemi partnery a uděláme vše, co je v našich silách, aby se letošní ročník uskutečnil. Diskutujeme o všech možnostech a jsme v neustálém kontaktu s ATP," uvedla ředitelka turnaje Sandra Reichelová. "Pokud by se nám turnaj podařilo přesunout na září, pak by to byl splněný sen," dodala.

"Pro Hamburg European Open momentálně stále platí červencový termín. Úzce spolupracujeme s organizátory všech turnajů, aby nemuseli letošní ročníky rušit," uvedl David Massey, ředitel ATP pro Evropu. Další rozhodnutí týkající se kalendáře ATP se očekává ve druhé polovině května.

Šéf ATP Andrea Gaudenzi v nedávném rozhovoru připustil, že by se v září a říjnu mohlo odehrát antukové jaro včetně grandslamového French Open, nový termín by tak mohl získat i antukový Hamburk.