Pořadatelé French Open nemají problém změnit termín i pro příští ročník

Pořadatelé French Open počítají s tím, že by antukový grandslam mohl mít kvůli pandemii koronaviru jiný než obvyklý termín i v příštím roce. Ředitel pařížské akce velké čtyřky Guy Forget prohlásil, že by vedení turnaje nejspíše postupovalo stejně jako letos, ovšem tentokrát by změnu termínu předem se všemi konzultovalo.