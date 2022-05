Porazit Nadala i Djokoviče na jednom turnaji? Na antuce to dokázal až 19letý Alcaraz!

ATP MADRID - Čerstvě 19letý Carlos Alcaraz si na domácí antuce v Madridu připsal den po skalpu Rafaela Nadala i premiérové vítězství nad světovou jedničkou. Španělský teenager dnes udolal Novaka Djokoviče po 3 hodinách a 35 minutách boje 6-7 7-5 7-6, zaznamenal devátou výhru v řadě a postoupil do finále. V nich má bilanci 4-0, o druhý titul z turnajů Masters 1000 se utká se Zverevem, nebo Tsitsipasem.

Carlos Alcaraz v Madridu hraje svůj první turnaj v roli hráče Top 10, do které se dostal jako devátý nejmladší v historii, a potvrzuje svůj obrovský potenciál. Ve čtvrtek oslavil 19. narozeniny a v následujících dvou dnech si vyšlápl na Rafaela Nadala i Novaka Djokoviče.



Porazit Nadala a Djokoviče na jednom turnaji dokázal jako teprve dvanáctý v historii, na antuce se to až dosud nikomu nepovedlo.



Alcaraz proti Djokovičovi sice ztratil dobře rozehraný první set, v němž neudržel vedení 4-2, ale poté dokázal skóre otočit a dvacetinásobného grandslamového šampiona porazil po 3 hodinách a 35 minutách 6-7 7-5 7-6.



"Bylo to nesmírně vyrovnané. Abych byl upřímný, vůbec nevím, co rozhodlo. Před finále mi to dodá hodně sebevědomí. Hrál jsem velmi dobře a pro zbytek sezony vím, že můžu porážet i nejlepší hráče na světě," radoval se Alcaraz.



Se světovou jedničkou hrál poprvé a hned si připsal svůj nejcennější skalp. Bilanci s hráči Top 10 vylepšil na 10-6, už šestkrát po sobě s nimi neprohrál.



Devět zápasů neporažený Alcaraz, který bude v pondělí světovou šestkou, letos odehrál 30 duelů, v každém uhrál alespoň jeden set a dnes zaznamenal 27 vítězství.

V nedělním finále Alcaraz nastoupí proti obhájci titulu Alexanderu Zverevovi z Německa, nebo proti Stefanosi Tsitsipasovi z Řecka. Španělský mladík si zahraje o čtvrtý letošní titul a celkově pátý v kariéře.