Pospisil v Montpellier vyřadil Goffina. O první titul si zahraje s Monfilsem

Vasek Pospisil má na kontě pár skalpů hráčů Top 10, jednou dokonce porazil světovou jedničku Andyho Murrayho. Ve světovém žebříčku byl na 25. místě.



Jenže kariéru kanadského tenisty, jenž má díky rodičům české kořeny, často komplikovaly zdravotní problémy. Naposledy to byla bolavá záda, s nimiž musel před rokem na operaci.



Téměř tři čtvrt roku nehrál, v žebříčku se propadl do třetí světové stovky. Na kurty se vrátil loni v červenci, ale celé léto se mu nedařilo. Až na podzim se dostal do 3. kola Masters v Šanghaji, v Americe vyhrál dva challengery adařilo se mu i na finálovém turnaji Davisova poháru.



O formu má i v úvodu sezony 2020. Skvělé výkony devětadvacetiletý Pospisil předvádí především tento týden v hale v Montpellier, kde útočí na životní úspěch.



Pospisil vyřadil Slovince Aljaže Bedeneho, krajana Denise Shapovalova, vzdal mu domácí Richard Gasquet a v dnešním semifinále zdolal i světovou desítku Davida Goffina. Kanaďan zvítězil 6-3 1-6 7-5, byť Belgičan ve třetím setu podával za stavu 5-4 na vítězství.



Pospisil tak postoupil teprve podruhé v kariéře do finále turnaje ATP. To první v roce 2014 ve Washingtonu prohrál s tehdejší světovou sedmičkou krajanem Milosem Ronicem, zítra bude mít na zisk titul pokus číslo proti světové devítce Gaëlu Monfilsovi.



Monfils bude papírovým favoritem, neboť ve vzájemné bilanci vede 5-0 a nikdy neztratil ani set. Bude mít podporu publika na kurtu, na kterém si finále zahraje už počtvrté a na kterém v letech 2010 a 2014 slavil triumfy.



Třiatřicetiletý Monfils dnes porazil 7-6 6-2 Srba Filipa Krajinoviče a postoupil do jubilejního 30. finále, v nichž má mizernou bilanci 8-21. Minimálně jedno finále si francouzský tenista zahraje už šestnáctou sezonu po sobě.

• ATP 250 MONTPELLIER •

Francie, tv. povrch / hala, 606.350 eur

sobotní výsledky (08. 02. 2020) • Dvouhra - semifinále • Monfils (1-Fr.) - Krajinovič (7-Srb.) 7-6(4) 6-2 Pospisil (Kan.) - Goffin (2-Belg.) 6-3 1-6 7-5