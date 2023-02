Potapovová má druhý titul. Ve finále v Linci smetla Martičovou

Anastasia Potapovová v Linci zdolala první čtyři soupeřky včetně Markéty Vondroušové po třísetovém boji, v dnešním finále s Petrou Martičovou ale odvrátila 4 z 5 brejkbolů a zvítězila hladce 6-3 6-1.



"Byl to těžký týden. A upřímně, je to pro mě nečekaný výsledek. Nedorazila jsem sem v ideální kondici, měla jsem různá zranění. Ale po prvním zápasu jsem si řekla, že když jsem dokázala dosáhnout této úrovně, mohla bych postupovat dál," zavzpomínala Potapovová na začátek týdne.



"To se mi podařilo, každým dnem jsem se cítila čím dál lépe a ve finále jsem nakonec byla maximálně svěží. Cítila jsem se lépe, než na začátku turnaje. Je to legrační, ale je to tak," dodala 21letá rodačka ze Saratova.



Potapovová hrála finále popáté v kariéře a poprvé v hale. Jediný předchozí triumf slavila loni na antuce v Istanbulu, kdy cestou za titulem rovněž porazila Martičovou. Ve světovém žebříčku se posune na 31. místo, své nové maximum.



32letá Chorvatka Martičová nedokázala navázat na včerejší skalp světové sedmičky Marie Sakkariové. Finále hrála pošesté a rovněž poprvé v hale, sbírku tří antukových trofejí ale nerozšířila.





• WTA 250 LINEC •

Rakousko, tv. povrch / hala, 259.303 dolarů

nedělní výsledky (12. 02. 2023) • Dvouhra - finále • Potapovová (8-Rus.) - Martičová (6-Chorv.) 6-3 6-1 • Čtyřhra - finále • Dzalamidzeová/Kužmová (Rus./SR) - N. Kičenoková/Friedsamová (Ukr./Něm.) 4-6 7-5 12-10