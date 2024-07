Potřebovala bych hrát dobře více turnajů za sebou, litovala po vyřazení z Wimbledonu Plíšková

Karolína Plíšková (32) litovala, že ani ve Wimbledonu neprolomila letošní sérii grandslamových neúspěchů. Také na třetím turnaji "velké čtyřky" v sezoně vypadla v 1. kole. Tentokrát nestačila na Rusku Dianu Šnajderovou (20) a prohrála 6:4, 4:6, 5:7. Při rozhovoru s českými novináři viděla příčinu v tom, že již není mezi nasazenými hráčkami, a chtěla by to před US Open změnit.

"Byl to těžký zápas, kvalitní z obou stran. Všechny sety byly strašně vyrovnané. Mrzí mě, že jsem měla brejk ve druhém i třetím setu, ale nepodařilo se mi ho udržet trošičku déle. Šance při jejím servisu prostě byly," uvedla Plíšková. "Její servis mi ale vadil. Na to, jak je malá, hraje docela rychle a agresivně. Zaslouženě vyhrála," doplnila.

Zatímco Plíšková se před pár týdny dostala do finále v Nottinghamu, Šnajderovou povzbudil čerstvý triumf v Bad Homburgu. "Sebevědomí teď asi má. Já ho měla také, takže to nebylo o tom, že bych se hledala. Bohužel ale vždy, co jsem ji brejkla, jsem zaservírovala blbě. Servis za mě mohl být určitě lepší. Co se jeho týče, měla jsem teď už i lepší zápasy," řekla Plíšková.

Bývalá světová jednička hrála se zavázaným pravým stehnem, které si poranila v Birminghamu. Během zápasu ale žádné omezení necítila. "Přijde mi, že hraju chvíli docela dobře, pak chvíli nehraju a pak zase něco uhraju. Je to takové nahoru dolů. Potřebovala bych hrát dobře pár turnajů pohromadě. A trochu jsem se zranila v Birminghamu, který jsem neměla hrát. Zbytečně jsem přišla o Eastbourne. Bylo to blbé rozhodnutí," uvedla Plíšková.

Finalistka Wimbledonu z roku 2021 vypadla v All England Clubu v 1. kole podruhé za sebou. A úvodní zápas nezvládla ani na třetím grandslamu v sezoně. "Velkou roli hraje to, že nejsem nasazená. Mohla jsem dostat úplně jiné holky, i tráva spoustě z nich tolik nesedí. Kdyby tahle soupeřka nevyhrála turnaj, mohl zápas vypadat jinak. Doufám, že ještě budu mít příležitost dostat se na US Open mezi nasazené. To je teď pro mě cíl," uvedla aktuálně 46. tenistka světa.

Bad Homburg champ Diana Shnaider keeps rolling, beats the 2021 runner up Pliskova.



Former #Wimbledon semifinalists left in the bottom half of the draw: 0 pic.twitter.com/IDpEMuSVtb — José Morgado (@josemorgado) July 1, 2024

Cítí, že výkony jsou lepší než výsledky. "Popravdě jo. Na grandslamech jsem teď hrála s těžkými soupeřkami, všechny jsou rankingem přede mnou. Tenhle zápas se ale dal vyhrát. Byla jsem nejblíž. Proti (Jeleně) Rybakinové (na Australian Open) to bylo papírově daleko a s (Elinou) Svitolinovou (na Roland Garros) to byl také dobrý zápas. Pozitivní zpráva je, že už je letos jen jeden grandslam," podotkla s hořkým úsměvem.

I kvůli absenci na olympijských hrách v Paříži se nyní chystá na šňůru amerických turnajů. Chce startovat již na přelomu července a srpna ve Washingtonu. "Asi jo. Jelikož jsem vypadla brzo, času bude docela dost. Vychází to asi čtyři týdny, možná pět. Ten turnaj je docela hezký a co bych dělala doma," řekla Plíšková.

