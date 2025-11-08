Potvrzeno. Djokovič znovu vynechá Turnaj mistrů, po finálové bitvě nadělil dárek Musettimu

Novak Djokovič (38) dle očekávání znovu po roce vynechá prestižní Turnaj mistrů. Rekordman závěrečného vrcholu sezony se odhlásil krátce po zisku své 101. kariérní trofeje v Aténách. Hrací pole v Turíně tak doplnil Lorenzo Musetti (23), kterého ve finále porazil.
Novak Djokovič po triumfu v Aténách zrušil start na Turnaji mistrů (© COSTAS BALTAS / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Nejistota kolem účasti Djokoviče na Turnaji mistrů se definitivně rozplynula. Srbský rekordman čekal s rozhodnutím až do konce turnaje v Aténách a nenechal se rozhodit ani nepravdivým výrokem prezidenta italské tenisové federace Angelem Binaghim, který potvrdil jeho start.

Definitivní tečku za kontroverzní situací udělal sám Djokovič krátce po zisku svého 101. kariérního titulu. "Vážně jsem se na Turnaj mistrů těšil, ale po dnešním finále v Aténách se musím kvůli přetrvávajícímu zranění odhlásit. Mrzí mě to kvůli fanouškům, kteří mě chtěli vidět v akci," napsal na sociální sítě a jako oficiální důvod uvedl zranění ramene.

Se sedmi triumfy je Djokovič nejúspěšnějším hráčem v historii Turnaje mistrů. Startu na akci pro osm nejlepších tenistů sezony se vzdal také loni a kvalifikoval se na ni už poosmnácté v kariéře.

Startující osmičku tak doplnil domácí Musetti. Ten o standardní kvalifikaci na Turnaj mistrů přišel, když ve finále v Aténách nestačil právě na Djokoviče. Poslední osmé místo v hodnocení sezony tak obsadil Félix Auger-Aliassime.

Auger-Aliassime se ve skupině Björna Borga utká s úřadujícím šampionem Jannikem Sinnerem, Alexanderem Zverevem a Benem Sheltonem. Musetti nahradí Djokoviče ve skupině Jimmyho Connorse, v níž jsou také Carlos Alcaraz, Taylor Fritz a Alex de Minaur.

Turnaj mistrů vypukne už zítra a vyvrcholí 16. listopadu.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Pe3k
08.11.2025 21:07
lol, takže Musetimu uteče turnaj mistrů o 5 bodů, ale nakonec se DjokoBitch rozhodne, že turnaj mistrů vynechá
HankMoody
08.11.2025 21:08
Dela ti dobre urazet?
Nola
08.11.2025 21:09
to nie je urazka, on tak Novaka vola odjakziva, mne to nikdy neprekazalo
PTP
08.11.2025 20:58
Turnaj mistrů vypukne už zítra a vyvrcholí 16. listopadu.
Musetti vyvrcholí nejpozději v úterý.
pantera1
08.11.2025 20:56
Jsem to říkala, dál mu to jako dáreček a bolestný. si otevřu věštírnu
Nola
08.11.2025 21:06
ocakavane a jasne a ten komediant podo mnou nech si zalistuje v pamati, ked si niekto nepripraveny ide iba vyzdvihnut PM na GS
PetaM
08.11.2025 20:56
Komedie.
