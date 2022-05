Použité ponožky i hraní bez trenek. Jaké rituály dodržují elitní tenisté?

Někdo nešlape na čáry, někdo nepřevléká vítězné oblečení, jiný zase zásadně jako první obouvá levou botu. Sportovci a rituály, to je jedno velké věčné téma. Zapadnout do sady zvyků či opakujících se návyků je velmi snadné. Když se to vymkne, může vše dojít až ke spirále nepříjemných trápení. Ale pokud se vše daří udržet, tenistům to uvolní mysl a připraví je to na výkon. Pojďme se na některé zajímavé rituály podívat.

Tenis jako individuální sport je v disciplíně návyků značně specifický. Každý hráč je na kurtu sám za sebe. Sám se svou myslí je před zápasem v šatně i ráno na snídani, kde se na důležitou bitvu chystá. O to snazší je hlídat si rituály. Jistoty. To, co mu může narušit neustálé cestování a zápolení v různých koutech světa, mu může nahradit právě zvyk. Hlídá systém a bere si ho všude sebou.

Mnohdy by člověk až chtěl nahlédnout tenistům do hlavy, aby zjistil, jaký myšlenkový pochod se tam právě odehrává. Zvyky má takřka každý, i Novak Djokovič (35), majitel 20 grandslamů a bezpochyby jeden z nejlepších tenistů historie.

Tak například Srb se nikdy během utkání neutře dvakrát za sebou do stejného ručníku. Ale to zdaleka není všechno. Někdo si nosí v kapse čtyřlístek pro štěstí, Djokovičovi nosí štěstí jeho pudl jménem Pierre. Jde mimo jiné o pejska, který má svůj vlastní twitterový profil a vyskytl se dokonce na obálce slavného módního časopisu Vogue. Když Pierre například nebyl vpuštěn na Wimbledon v roce 2011, bylo vidět, jak jeho páníček na hřišti strádá. Nad svou myslí ale zvítězil a turnaj nakonec ovládl.

Look who came to surprise me tonight! :) i'm a lucky man :) cc @JelenaRisticNDF #pierre pic.twitter.com/o1zXgiAupI — Novak Djokovic (@DjokerNole) May 11, 2013

Jednu specialitku pravidelně dodržovala také ženská tenisová superhvězda Serena Williamsová (40). Stejně jako hokejový trenér Vladimír Růžička nesundaval vítězný svetr, americká tenistka si během turnaje nikdy neměnila ponožky. A vždy dohlížela na to, aby nebyly použité. Mladší ze slavných tenisových sester také prý během turnajů využívala vždy jednu stejnou sprchu.

"Tyto rituály spíš v hlavě fungují jako hromosvod, který odvede strach a nejistotu, a když je budu dodržovat, tak se mi síly pozitivně nakloní, a mám větší štěstí," vysvětlil pro TenisPortál.cz způsob myšlení mentální kouč Marian Jelínek. "Nicméně mnohdy postrádají racionalitu. 'Mám s sebou plyšáka - nic se mi nestane. Hraju s vítězným tričkem - tak si ho nebudu prát.' Podobné situace většinou souvisí s vírou v sebe sama. Nesmí to ale dojít k obsesivnímu chování. Protože pak se jednou stane, že plyšák nechtěně zůstane na hotelu, a je problém," dodal.

Něco netradičního si sebou na kurty nosil také další velikán - Andre Agassi (52). Nebo vlastně spíš nenosil. Na French Open v roce 1999 se na zápas vydal bez spodního prádla, jednoduše proto, že si trenky zapomněl přibalit. Jenže utkání nakonec vyhrál a rozhodl se, že právě volnost pohybu mu pomohla k vítězství.

Bez trenek tedy postupně odehrál celý turnaj a brzy se dočkal svého prvního vítězství na kurtech Rolanda Garrose. A když už vše tak dobře fungovalo, byla by škoda, aby se tradice rušila. Agassi tak pravidelně nastupoval na kurty už jen a pouze v šortkách.

O něčem takto netradičním nicméně věděl pouze sám Američan a maximálně hodně úzký kruh vyvolených. Ale jsou i rituály okem dostupné každému. Rafael Nadal (35) třeba musí mít lahve s pitím na kurtu srovnané tak, aby etiketa mířila stejným směrem.

Ale podle Španěla nejde o pověru, jen o pořádek, který si rád ve svém okolí udržuje. Zkušený mazák argumentuje tím, že kdyby jeho lahvová obsese měla být pověrou, neřídil by se jí při výhře i při prohře.

Na tom asi něco bude... Nicméně velký Rafa má i plno dalších specialit, na kurt například chodí zásadně s jednou raketou a čáry na hřišti překračuje vždy nejprve levou nohou.

Rafael Nadal with the bottles !! pic.twitter.com/6uHgwRW6PP — N.O.U.R.A (@Nadaliah10) March 30, 2013

Ale nemějte obavy, ne vždy všechno nutně musí v okolí způsobovat pozdvižená obočí a překvapené výrazy.

"Jsou i rituály, které souvisí s racionalitou. Čímž chci říci, že jsou podloženy logickými fakty, které se dají vědecky ověřit," vysvětloval Jelínek. "Například to, že někdo má stálou rozcvičku, protože ví, že jeho tělo následně bude optimálně fungovat. Plno sportovců například pravidelně před výkonem jí stejné jídlo, a v případě, že je sestaveno výživovým poradcem, znovu je vše podloženo logikou," dodal.