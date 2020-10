Povedený debut na Roland Garros. Sinner vyřadil i Zvereva a čeká ho čtvrtfinále proti Nadalovi

Jannik Sinner si svou jedinou výhru na grandslamu připsal letos v lednu na Australian Open proti domácímu outsiderovi Max Purcellovi.



Na svém premiérovém Roland Garros však 19letý Ital potvrzuje, že patří k velkým talentům světového tenisu. Přes světovou třináctku Belgičana Goffina, domácího Bonziho a Argentince Coriu se dostal bez ztráty setu do osmifinále a ani v něm pro něj turnaj neskončil.



Sinner si dnes poradil 6-3 6-3 4-6 6-3 se světovou sedmičkou Němcem Alexanderem Zverevem, připsal si svou druhou výhru nad hráčem Top 10 (dosud nejcennější) a postoupil již do čtvrtfinále.



"Jsem uvolněný. Snažím se tu hrát bez nervů a navíc cítím, že se v každém zápasu zlepšuju. Jsem rád, že mi to na kurtu funguje a přichází s tím i dobré výsledky," řekl 75. hráč světa Sinner.







Ve čtvrtfinále si Sinner zahraje s největší hvězdou turnaje Rafaelem Nadalem. 34letý Španěl v osmifinále přejel jednoznačně 6-1 6-1 6-2 dvacetiletého Američana s českými kořeny Sebastiana Kordu, jenž navzdory porážce prožil povedený debut na Roland Garros.



"Dnes mi vyhovovaly podmínky. Nebylo to jednoduché, hodně foukalo, ale vypořádal jsem se s tím lépe. Nejdůležitější bylo hrát svůj tenis a soustředit se jen na svou hru. Oba jsme udělali několik zbytečných chyb, ale to se v takovém větru stává. Já se snažil být v každé výměně v dobrém rozpoložení a být připravený na další úder," komentoval Nadal.



Dvanáctinásobný šampion Nadal hraje na svém již 16. Roland Garros a počtrnácté postoupil do čtvrtfinále. Dnes svou bilanci na pařížské antuce vylepšil na 97-2.





• FRENCH OPEN 2020 •

Francie / Paříž, antuka, 6.947.000 dolarů

nedělní výsledky (04. 10. 2020) • Dvouhra mužů - osmifinále • Sinner (It.) - A. Zverev (6-Něm.) 6-3 6-3 4-6 6-3 Nadal (2-Šp.) - Korda (USA) 6-1 6-1 6-2