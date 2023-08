Povedený grandslamový debut! Menšík na US Open prošel kvalifikací

US OPEN - Jakub Menšík (17) v New Yorku nepotřeboval žádné velké oťukávání a sbírání zkušeností a hned svůj první pokus v kvalifikaci grandslamu proměnil v postup do hlavní soutěže. V závěrečném třetím kole si poradil s krajanem Zdeňkem Kolářem (26) a probojoval se mezi elitu US Open. Napodobit ho může ještě Tomáš Macháč (22), který hraje s Chorvatem Bornou Gojem.