Před Australian Open se bude v Austrálii hrát až 17 turnajů

"Je strašně důležité, aby se ti nejlepší světoví hráči předvedli po celé zemi, inspirovali další generaci tenistů, zvedli zájem a radost ze sportu," řekl Tiley. Vedle akcí ATP a WTA se počítá i s exhibicemi.

ATP Cup s dotací 10 milionů dolarů zahájí australskou sezonu od 1. do 9. ledna, poté bude Sydney hostit další turnaj ATP a WTA. Adelaide uspořádá čtyři turnaje mužů a žen navazující na sebe od 2. do 15. ledna, v Melbourne Parku se budou před Australian Open hrát tři turnaje od 3. do 9. ledna. Následovat bude kvalifikace a poté od 17. ledna začne hlavní grandslamová soutěž.

V letošní sezoně se přípravné turnaje v Austrálii včetně ATP Cupu odehrály kvůli přísným hygienickým opatřením všechny v Melbourne, kde byli hráči od počátku po absolvování karantény uzavřeni v bublině. Tiley opět zopakoval, že všichni hráči, kteří chtějí v roce 2022 startovat na Australian Open, musejí být očkovaní.