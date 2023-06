Předčasný konec kvůli zdraví. Kontaveitová se ve Wimbledonu rozloučí s kariérou

"Po řadě návštěv u doktorů a konzultací s mým lékařským týmem mi bylo řečeno, že mám degenerativní postižení bederní ploténky. To mi znemožňuje trénovat v plném rozsahu a neustálé zátěži. Nemohu proto pokračovat na špičkové úrovni v tak vysoce konkurenčním prostředí," napsala Kontaveitová na Instagramu.

Kvůli problémům se zády Kontaveitová předčasně ukončila loňskou sezonu, v níž se dostala až na druhé místo světového žebříčku. Letos si kvůli léčbě musela dopřát dvouměsíční pauzu už v únoru a aktuálně se v pořadí WTA propadla na 79. příčku.

Na okruhu WTA Kontaveitová získala čtyři tituly ve dvouhře. V roce 2021, kdy prorazila mezi elitu, si vybojovala i postup na Turnaj mistryň. Na grandslamových turnajích je jejím maximem čtvrtfinálová účast na Australian Open z roku 2020.

