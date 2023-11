Předvedli nedostatek respektu, zkritizoval Djokovič britské fanoušky po postupu v Davis Cupu

Djokovič ve druhé dvouhře porazil dvakrát 6:4 Camerona Norrieho a zajistil Srbsku postup. Při rozhovoru se poté nejprve na hlučné fanoušky obořil, aby byli zticha, a následně uvedl, že se ho celé utkání pokoušeli rozhodit.

"Předvedli nedostatek respektu, ale na to musíte být v Davisově poháru připravení," řekl vítěz rekordních 24 grandslamů. "Když to fanoušci přeženou, tak se musíte ozvat, aby věděli, že něco takového nebudete tolerovat," dodal Djokovič.

