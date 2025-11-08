Přehled Turnaje mistrů: Boj o trůn, zranitelnost Alcaraze a neskutečná série Sinnera
Chaos kolem hracího pole, chystá se změna
Nejistota účasti Novaka Djokoviče a také boj o poslední místo. Obojí vyvrcholilo teprve před pár desítkami minut. ATP už nechce, aby v budoucnu k takové situaci došlo, a proto chystá od následujícího roku změnu.
Hodnocení probíhající sezony se nově uzavře už po Masters v Paříži. Tím Asociace tenisových profesionálů zajistí to, aby měl Turnaj mistrů ještě před losem kompletní obsazení.
S předstihem si letenku na Turnaj mistrů zajistili Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Djokovič, Ben Shelton, Taylor Fritz a Alex de Minaur. Doplnili je Félix Auger-Aliassime a po omluvence Djokoviče domácí Lorenzo Musetti.
Už ve čtvrtek proběhl los. Ve skupině Jimmyho Connorse jsou Alcaraz, Musetti (nahradil Djokoviče), Fritz a De Minaur. Ve skupině Björna Borga skončili Sinner, Zverev, Shelton a Auger-Aliassime.
Boj o světovou jedničku
V Turíně se nebude bojovat pouze o jednu z nejcennějších trofejí. Turnaj mistrů totiž nabídne zároveň také boj o post světové jedničky na konci sezony.
O ten se porvou Alcaraz a Sinner, kteří jsou coby dva nejlepší hráči v pořadí ATP v opačných skupinách. Blíže k trůnu má Alcaraz. V živém žebříčku vede před svým největším rivalem Sinnerem o 1 050 bodů.
Scénářů v souboji o tenisový trůn najdeme několik. Tím velmi pravděpodobným je, že Sinner ovládne Turnaj mistrů na domácí půdě bez jediné porážky. V takovém případě potřebuje Alcaraz zakončit skupinu s bilancí 3:0. Případně mu bude stačit bilance 2:1 či 1:2 ve skupinové fázi, pokud postoupí do finále.
Zranitelnost Alcaraze
Není tajemství, že právě na halových betonech je Alcaraz nejvíce zranitelný. V těchto podmínkách získal pouze jeden titul, na který čekal až do letošního února, kdy kraloval v Rotterdamu.
Na Turnaji mistrů se mu nedaří. Předloňský debut zakončil v semifinále po jednoznačné porážce s Djokovičem a loni ztroskotal už ve skupině, ve které prohrál s Casperem Ruudem a Zverevem a našel recept jen na Andreje Rubljova.
Letos by mohl skupinovou fází projít. S De Minaurem (4:0) i Fritzem (3:0) má totiž na oficiálních turnajích na nejvyšším okruhu stoprocentní úspěšnost.
Aktuální sezona je jeho zatím nejlepší v kariéře. Posbíral během ní osm titulů včetně dvou grandslamových a po krachu v Miami se na každém z následujících devíti turnajů podíval do finále. O tuto sérii přišel na halovém Masters v Paříži po senzačním nezdaru v úvodním zápase proti Cameronovi Norriemu.
Neskutečná série Sinnera
Naopak Sinner je na halových betonech k nezastavení. Poslední porážku v těchto podmínkách utrpěl proti Djokovičovi předloni ve finále právě na Turnaji mistrů. Jeho neporazitelnost na krytých hardech tedy trvá už téměř dva roky.
Tato neskutečná série čítá 20 zápasů na halových turnajích ATP. A pokud připočítáme týmový Davis Cup (26), v němž Itálii pomohl k triumfu v posledních dvou ročnících, a exhibice (32), tak je toto číslo ještě vyšší.
Není tedy překvapením, že Sinner je největším favoritem letošního Turnaje mistrů. Jeho hlavní rival Alcaraz nicméně u sázkových kanceláří nijak výrazně nezaostává. Na rozdíl od zbytku hracího pole.
Základní informace
Turnaje mistrů se účastní osm nejlepších hráčů sezony. Ti jsou rozděleni do dvou čtyřčlenných skupin a každého účastníka čekají minimálně tři zápasy na dva vítězné sety.
Závěrečný vrchol sezony proběhne od 9. do 16. listopadu v italském Turíně. Hrát se bude na tvrdém povrchu v hale ve víceúčelové aréně Pala Alpitour. V Turíně se Turnaj mistrů koná od roku 2021 a tento ročník bude zřejmě pro toto město zatím poslední. ATP Finals ovšem v Itálii minimálně do konce roku 2030 zůstává.
Neporažený šampion získá do žebříčku 1 500 bodů a odveze si šek v hodnotě zhruba 5 milionů amerických dolarů. Za každé vítězství ve skupině se uděluje 200 bodů, za vítězství v semifinále 400 bodů a za výhru ve finále 500 bodů.
Turnaj mistrů můžete sledovat živě na kanálech Premier Sport 1 a Premier Sport 2.
Turnaj mistrů 2025
• Shrnutí •
Loňské finále (dvouhra): Sinner (1-It.) - Fritz (5-USA) 6:4, 6:4
Loňské finále (čtyřhra): Krawietz/Pütz (8-Něm.) - Arévalo/Pavič (1-Salv./Chorv.) 7:6 (7:5), 7:6 (8:6)
Kategorie: Turnaj mistrů
Místo konání: Turín, Itálie
Povrch: tvrdý / hala
Dotace: 15.500.000 dolarů
• Dvouhra •
Skupina Jimmyho Connorse
Carlos Alcaraz (1-Šp.)
Taylor Fritz (6-USA)
Alex de Minaur (7-Austr.)
Lorenzo Musetti (9-It.)
Skupina Björna Borga
Jannik Sinner (2-It.)
Alexander Zverev (3-Něm.)
Ben Shelton (5-USA)
Félix Auger-Aliassime (8-Kan.)
• Čtyřhra •
Skupina Petera Fleminga
Julian Cash/Lloyd Glasspool (1-Brit.)
Marcelo Granollers/Horacio Zeballos (3-Šp./Arg.)
Kevin Krawietz/Tim Pütz (6-Něm.)
Simone Bolelli/Andrea Vavassori (7-It.)
Skupina Johna McEnroea
Harri Heliövaara/Henry Patten (2-Fin./Brit.)
Marcelo Arévalo/Mate Pavič (4-Salv./Chorv.)
Joe Salisbury/Neal Skupski (5-Brit.)
Christian Harrison/Evan King (8-USA)
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
1) kučeravý Shelton
2) Vámosák
3) mlátička Zverev
4) až 7) mi je celkem fuk
8) Mastičkář Sypačů