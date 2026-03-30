Překračuju své fyzické limity, psychicky jsem vyčerpaný, říká Carreňo-Busta
Minulý týden startoval Carreňo-Busta na turnaji ATP Challenger 100 v Alicante, kde v sobotu došel do finále po výhře nad Rakušanem Sebastianem Ofnerem ve třech setech. V neděli pak v rozhodujícím utkání turnaje prohrál 4:6, 2:6 s dalším Španělem Pablem Llamasem Ruizem. Ještě předtím jej vyzpovídal novinář Livesport Zpráv David Olivares.
Jak důležitý je turnaj v Alicante pro zbytek antukové sezony?
"Je velmi důležitý, protože kromě toho, že slouží tak trochu jako zahřívací kolo pro antukovou část sezony, tak pro mě osobně byl zároveň klíčový i pro kvalifikaci na Roland Garros. Před Murcií jsem byl ve světovém žebříčku někde kolem 120. místa a potřeboval jsem jeden z těchto turnajů vyhrát, abych se přiblížil kvalifikaci. Tím, že jsem vyhrál v Murcii a teď jsem se dostal do finále v Alicante, jsem si to v podstatě zajistil, takže budu moci hrát, předpokládám, i uvolněněji. Po těchto dvou týdnech se navíc cítím dobře."
Jaký je váš plán pro nadcházející týdny?
"Byl jsem přihlášený na turnaj do Bukurešti, ale odhlásil jsem se, protože už překračuji své fyzické limity. Psychicky jsem také trochu vyčerpaný a navíc mě čeká ještě hodně antukového tenisu."
A jaké máte plány pro celou sezonu?
"Cílem je pokusit se dostat zpátky do první stovky, abych mohl hrát na ATP Tour. Poslední dva týdny jsem se účastnil challengerů, protože jsem potřeboval body, a doufám, že to pro mě bylo v tomto roce naposled. Není to kvůli nějaké nespokojenosti, spíš proto, že na větších turnajích je ve hře více bodů i vyšší prize money. Doufám tedy v návrat."
V roce 2019 jste se Španělskem v Madridu ovládli Davis Cup, ovšem vy jste měl větší roli v týmu až na turnaji v roce 2025. Jak vzpomínáte na velkou výhru nad Janem-Lennardem Struffem v loňském semifinále?
"Ukázalo se, že Davisův pohár je zvláštní soutěž. I když na žebříčku záleží, neznamená všechno. Po prvním zápase ve Švýcarsku, kterého jsem se nemohl zúčastnit, jsme pak hráli v Marbelle, kde šlo všechno proti nám. Vrátili jsme se až epickou výhrou Pedra Martíneze nad Holgerem Runem. Když pak v závěrečné fázi vypadl na poslední chvíli Carlos Alcaraz, vypadalo to, že v nás lidé ztratili víru. Nakonec jsme do toho já, Jaume Munar, Marcel Granoller a Martínez dali všechno. Ve finále jsme byli blízko tomu, abychom si vynutili třetí zápas. Myslím, že si to fanoušci užili stejně jako my. A to je na této soutěži krásné."
Španělské fanoušky jste dostal do varu zejména ve finále proti Itálii. Zápas s Matteem Berrettinim jste sice nevyhrál, ale vaše hra byla na vysoké úrovni.
"Hráli doma a měli za sebou diváky, což jim v určitých momentech hodně pomohlo. Opravdu mi k vítězství chyběl jen kousek. Proti Struffovi se mi v semifinále podařilo vyhrát. Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoci. Nakonec jsme si to všichni užili, fanoušci vytvořili skvělou atmosféru a semifinále bylo neuvěřitelné."
Vraťme se k olympijským hrám v Tokiu 2021 a vaší bronzové medaili. Je pro vás vítězství nad Djokovičem vrcholem kariéry?
"Naštěstí mám za svou kariéru spoustu skvělých vzpomínek a ne všechny jsou z vyhraných turnajů. Dobrým příkladem je prohra v semifinále na olympiádě, ale zároveň zisk medaile díky tomu, že jsem porazil Djokoviče. Takže ano, bezpochyby je to jedna z nejlepších vzpomínek."
Jak vidíte v současné době Alcaraze? Loni ukončil spolupráci s Juanem Carlosem Ferrerem a letos měl mimořádný vstup do sezony. Nyní se však zdá, že si prochází slabším obdobím.
"Celá ta záležitost s Ferrerem byla pro všechny tak trochu nečekaná, možná i pro ně samotné. Ale život jde dál. Nebylo to poprvé ani naposledy, co se něco takového stalo. Myslím, že Carlos měl fantastický vstup do sezony. V Indian Wells prohrál v semifinále a v Miami možná působil trochu psychicky unaveně, ale všichni jsme jen lidé. Je normální, že v určitém okamžiku přijde malý výpadek. Carlosův start do sezony byl báječný a jsem si jistý, že na antuce se vrátí ke svým nejlepším výkonům."
Jak vidíte ten zářijový daviscupový zápas Španělska proti Chile?
"Bude to těžké, protože Chile má několik velmi kvalitních hráčů. I když im někdo vypadne, stále budou mít silný tým. V Chile je vždycky náročné hrát, protože diváci se hodně zapojují a jsou přímo u vás."
Carreňo-Busta – Llamas Ruiz 4:6, 2:6
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
