Překvapení v Aucklandu. Japonec Daniel vyřadil jedničku Sheltona a zahraje si o druhý titul

04:07

Na Australian Open se kvalifikoval i Menšík

Čeští tenisté pokračují v úspěšné kvalifikaci na Australian Open. Ve třetím kole jsou po čtyřech vystoupeních stále neporažení, osmnáctiletý finalista předloňské juniorky Jakub Menšík přehrál 6:2, 7:6 Francouze Harolda Mayota a také na druhém grandslamu prošel nástrahami kvalifikace. Loni na US Open to dotáhl až do 3. kola hlavní soutěže.