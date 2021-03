Překvapivá semifinále v Dubaji: Harris vyřadil Shapovalova, Karacev zastavil sérii Rubljova

Lloyd Harris loni v Dubaji rovněž zvládl kvalifikaci, ale skončil hned v prvním kole hlavní soutěže. Letos si však ve Spojených arabských emirátech vede podstatně lépe a i když neměl jediný den volna, zvládl od soboty všech sedm zápasů.

Přitom byl blízko dalšímu konci v prvním kole, když s Christopherem O'Connellem prohrával o set a brejk. Po úspěšném obratu se však rozjel a vyřadil nasazenou jedničku Dominica Thiema (první skalp hráčů Top 10), Filipa Krajinoviče, bývalou světovou čtyřku Keie Nišikoriho a dnes po téměř tříhodinové bitvě turnajovou trojku a světovou dvanáctku Denise Shapovalova.

S Harrisem, jenž začal mít v závěru úvodní sady potíže s nohou, to za stavu 6-7 2-4 nevypadalo vůbec dobře, Shapovalov pak však předvedl první zaváhání na podání, Jihoafričan získal čtyři gamy v řadě a stav utkání srovnal.

V rozhodujícím dějství nebyl stejně jako v tom úvodním k vidění jediný brejkbol a rozhodovat musel opět tie-break, v něm měl tentokrát navrch Harris a po dvou hodinách a 41 minutách využil svůj druhý mečbol.

Achievement Unlocked @lloydharris63 continues his dream week in Dubai, defeating Shapovalov 6-7 6-4 7-6 to reach his first ATP 500 final!#DDFTennis pic.twitter.com/V4pun5am68 — Tennis TV (@TennisTV) March 19, 2021

Shapovalov dnešní těsnou porážkou potvrdil svou mizernou bilanci v semifinálových bojích, po dnešním vyřazení si už tak tristní úspěšnost zhoršil na 1-10.

Čtyřiadvacetiletý Harris i do svého třetího semifinále na turnajích ATP prošel přes kvalifikaci, do finále v Dubaji se dostal jako první kvalifikant v historii turnaje.

Zítra ve svém druhém finále (Adelaide 2020) a prvním na podniku kategorie ATP 500 vyzve v boji o premiérový titul další překvapení turnaje Aslana Karaceva.

27letý Rus, který letos šokoval postupem do semifinále Australian Open, v druhém semifinále zdolal 6-2 4-6 6-4 krajana Andreje Rubljova a ukončil jeho 23 zápasů dlouhou sérii bez porážky na akcích ATP 500.

"Byl to těžký zápas. On na pětistovkách dlouho neprohrál. Možná to tak teď nevypadá, ale jsem moc šťastný," řekl Karacev. "On ve druhém setu využil svou jedinou příležitost, ale já se ve třetím setu dokázal zmobilizovat. Na konci to bylo zase vyrovnané, ale našel jsem cestu, jak získat poslední bod," uvedl krátce po postupu do svého prvního finále.

"Zlepšuju se fyzicky i psychicky. Uvidíme, co se zítra stane. Bude to pro mě nová zkušenost," dodal Karacev. O titul v Dubaji si zahraje jako první držitel divoké karty od roku 1997, kdy tu uspěl Thomas Muster.