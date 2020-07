Překvapivý rozchod. Vekičová a trenér Beltz ukončili spolupráci

Vekičová pod vedením Beltze, který dovedl ke dvěma grandslamovým titulům krajanku Angelique Kerberovou, vzkvétala. Když s ním na konci roku 2017 začala spolupracovat, byla hráčkou až šesté desítky, postupně se ale vyšplhala až do Top 20, zahrála si své první grandslamové čtvrtfinále (US Open 2019) a třikrát bojovala o titul na turnajích WTA.

O to je konec mezi talentovanou Chorvatkou a žádaným trenérem překvapivější, obzvláště když za necelý měsíc má dojít k restartu tenisové sezony, která je od března kvůli pandemii koronaviru přerušená.

Informaci potvrdil sám Beltz. "Tým Donny a já máme bohužel rozdílné názory na trénink a také plán turnajů po restartu sezony, proto naši spolupráci končíme! Chci Donně za poslední skoro tři roky poděkovat, byla to skvělá jízda, náš společný čas jsem si vždy užíval. Přeji ti hodně štěstí do budoucna a jsem připraven na nové dobrodružství," napsal na sociální sítě.

Byl ale rozdílný názor na trénink a turnajový plán opravdu důvod ukončení spolupráce? Dle odpovědi Vekičové to tak totiž nevypadá. "To je poprvé, co slyším o odlišných pohledech na trénink a plán turnajů," uvedla Vekičová, které se vstup do letošní sezony příliš nepodařil (bilance 5-5), v odpovědi na Beltzův příspěvek.

Well this is the first time I’m hearing of different views in practice and tournament schedules...?