Ve čtvrtek startuje hlavní soutěž mužské části prestižního podniku v kalifornském Indian Wells. "Pátý grandslam" se tradičně koná v březnu, ale kvůli pandemii koronaviru byl jeho letošní termín odložen a loni byl na poslední chvíli zrušen. Předposlední letošní akce série Masters se uskuteční od 7. do 17. října.

Mezi největší favority se řadí kvarteto nejvýše nasazených, čerstvý grandslamový šampion Daniil Medveděv, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev a Andrej Rubljov. Z Top 10 chybí všichni členi Big Three - Novak Djokovič, Roger Federer a Rafael Nadal - a ještě poslední vítěz Dominic Thiem.

Z hráčů, kteří měli zajištěnou účast v hlavní soutěži, účast odřekli také Ugo Humbert, David Goffin, Stan Wawrinka, Milos Raonic, Borna Čorič či Marin Čilič.

Letošní ročník proběhne bez české stopy, přestože Jiří Veselý by se do hlavní soutěže pohodlně vešel.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí JJ Wolf, Zachary Svajda a Jack Sock, Brit Andy Murray a Dán Holger Rune.

Djokovič se bez ohledu na výsledek letošního ročníku BNP Paribas Open udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí zhruba 9,15 milionu dolarů (cca 201,3 milionu korun). Vítěz si přijde na přibližně 1,21 milionu dolarů (cca 26,62 milionu korun) a připíše si do žebříčku ATP 1000 bodů.



Tipujeme

Daniil Medveděv se ve svém třetím finále na grandslamech dočkal prvního triumfu na největších tenisových akcích, když ovládl US Open, kde v sedmi zápasech ztratil jediný set. U některých čerstvých grandslamových šampionů občas přijde útlum, ale to nejspíše nebude případ ruské jedničky. Rodák z Moskvy se představil v Laver Cupu a smetl Denise Shapovalova. Ve čtvrtfinále kalifornského Masters by rozhodně chybět neměl, v cestě má Mackenzieho McDonalda, či Jamese Duckwortha a nasazeného Filipa Krajinoviče a v osmifinále by s největší pravděpodobností narazil na Grigora Dimitrova, nebo Reillyho Opelku.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Medveděv - Opelka (OF)

1. čtvrtfinalista: Daniil Medveděv



Hubert Hurkacz před dvěma týdny v Métách získal už třetí letošní titul a daleko by měl dojít šampion letošního Masters v Miami také v Indian Wells. Poslední generálku absolvoval v San Diegu, v kalifornském městě startoval tři dny po triumfu ve francouzské hale a ve druhém kole prohrál s Aslanem Karacevem. Teď měl více času se přizpůsobit úplně jiným podmínkám. S úvodní překážkou v podobě Alexeje Popyrina, či Miomira Kecmanoviče by si měl poradit, třetí kolo proti někomu z tria Sebastian Korda, Benoit Paire a Frances Tiafoe už bude těžší. V osmifinále by mohl vrátit porážku Karacevovi, nebo potkat trápícího se Denise Shapovalova. Hurkacz má ze všech zmíněných hráčů jasně nejlepší formu.

Zajímavé zápasy 1. kola: Paire - Tiafoe

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Korda - Hurkacz (3K), Paire - Hurkacz (3K), Tiafoe - Hurkacz (3K), Shapovalov - Hurkacz (OF), Karacev - Hurkacz (OF)

2. čtvrtfinalista: Hubert Hurkacz



Andrej Rubljov se řadí mezi největší favority a minimálně do osmifinále by měl projít s přehledem. Druhý nejlepší Rus v žebříčku ATP začne proti Carlosovi Tabernerovi, nebo Jaumemu Munarovi a výraznější hrozbou by neměli být ani Tommy Paul, Feliciano López, či Dušan Lajovič. Osmifinále už by tak jednoduché nebylo, může v něm potkat Camerona Norrieho, nebo Roberta Bautistu. S Norriem prohrál v semifinále poslední generálky v San Diegu, nad Bautistou letos vede 2-1, ale na venkovních betonech neuspěl. Rubljov by nicméně měl na Masters předvést lepší výkony a do čtvrtfinále postoupit.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Rubljov - Norrie (OF), Rubljov - Bautista (OF)

3. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Casper Ruud na poslední generálce v San Diegu vybojoval svůj první titul mimo antukové dvorce a ukázal, že se na tvrdém povrchu zlepšuje. Dokázat, že není jen antukovým specialistou, může také v Indian Wells, kde ho na úvod čeká kvalifikant, nebo Roberto Carballés. Ve třetím kole už to bude mít mnohem těžší, jelikož v něm nejspíše změří síly s nebezpečným Lloydem Harrisem. Pokud projde mezi nejlepší šestnáctku, nastoupil by proti trápícím se Diegovi Schwartzmanovi, Keiovi Nišikorimu, nebo Danielovi Evansovi. Se všemi výzvami by si měl v současné formě poradit.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Harris - Ruud (3K), Schwartzman - Nišikori (3K), Schwartzman - Ruud (OF)

4. čtvrtfinalista: Casper Ruud



Další zástupce elitní desítky Matteo Berrettini by si měl v Indian Wells vylepšit své maximum. K tomu mu vlastně stačí porazit Denise Kudlu, či kvalifikanta. Větší překážkou by neměl být ani domácí nasazený hráč Taylor Fritz, případně domácí talent Brandon Nakashima. V osmifinále by si mohl střihnout první derby s Jannikem Sinnerem, který o víkendu obhájil titul v Sofii. Mladší z Italů se však letos neprezentuje příliš vyrovnanou formou, takže Berrettini by byl favoritem.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Berrettini - Sinner (OF), Berrettini - Isner (OF)

5. čtvrtfinalista: Matteo Berrettini



Rovněž Alexander Zverev by si měl v Indian Wells zahrát své první čtvrtfinále. Z posledních 17 zápasů na venkovních betonech jich 16 vyhrál, po triumfech na olympiádě a Masters v Cincinnati se jeho vítězná série zastavila v semifinále US Open. Nejlepšího německého tenistu čeká hned několik výzev, na úvod nejspíše talentovaný mladík Jenson Brooksby a pak Andy Murray, nebo další z mladých pušek Carlos Alcaraz. V osmifinále by se mohl utkat s Gaëlem Monfilsem a na čtvrtý pokus francouzského veterána porazit, na všechny tři předchozí souboje došlo v sezonách 2015-16, kdy se na hlavním okruhu teprve rozkoukával.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Brooksby - Zverev (2K), Alcaraz - Murray (2K), Alcaraz - Zverev (3K), Murray - Zverev (3K), Monfils - Zverev (OF)

6. čtvrtfinalista: Alexander Zverev



O dalším čtvrtfinalistovi nejspíše rozhodne souboj mezi Félixem Augerem-Aliassimem a Pablem Carreñem. Kanaďan má v cestě mezi nejlepší šestnáctku Alberta Ramose, nebo Lorenza Musettiho a nasazeného Nikoloze Basilašviliho, Španěl se musí nejprve vypořádat s Facundem Bagnisem, či kvalifikantem a případně nasazeným Karenem Chačanovem. Jediný dosavadní vzájemný souboj loni v rotterdamské hale vyhrál Auger-Aliassime. Na venkovních betonech by však mohl mít mírně navrch Carreño, i když má v posledních týdnech horší formu. Tady jsou z celého pavouka šance na čtvrtfinále asi nejotevřenější.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Auger-Aliassime - Basilašvili (3K), Chačanov - Carreño (3K), Auger-Aliassime - Carreño (OF)

7. čtvrtfinalista: Pablo Carreño



Možná by se dalo říct, že Stefanos Tsitsipas během losování vyhrál jackpot. Až do čtvrtfinále by totiž neměl potkat žádnou výraznější hrozbu. Jeho úvodním soupeřem bude Pedro Martínez, nebo kvalifikant, ve třetím kole by to mohl být trápící se Fabio Fognini a v souboji o čtvrtfinále antukář Cristian Garín, nebo Alex de Minaur, který od konce června, kdy triumfoval v Eastbourne, prochází obrovskou krizí.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: -

8. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas

1. čtvrtfinále: Medveděv porazí Hurkacze | H2H 1-1

2. čtvrtfinále: Rubljov porazí Ruuda | H2H 5-0

3. čtvrtfinále: Zverev porazí Berrettiniho | H2H 3-1

4. čtvrtfinále: Tsitsipas porazí Carreña | H2H 3-0

1. semifinále: Medveděv porazí Rubljova | H2H 5-1

2. semifinále: Zverev porazí Tsitsipase | H2H 3-6

Finále: Medveděv porazí Zvereva | H2H 4-5