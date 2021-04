Preview: ATP Masters 1000 Monte Carlo

Duben znamená jediné - start antukového jara, které na přelomu května a června vyvrcholí na French Open. Prvním antukovým podnikem série Masters je již tradičně jediný nepovinný turnaj série Masters v Monte Carlu, jenž se loni kvůli pandemii koronaviru neuskutečnil. V Monaku se bude bojovat od 11. dubna, finále je na programu v neděli 18. dubna.

Mezi největší favority se řadí světová jednička a dvojnásobný šampion Novak Djokovič, semifinalista posledního ročníku 2019 Daniil Medveděv, s 11 triumfy nejúspěšnější hráč turnaje Rafael Nadal a Stefanos Tsitsipas.

Z Top 10 nedorazili pouze Roger Federer s Dominicem Thiemem, který se musel odhlásit. Z hráčů, kteří byli přihlášeni, se museli omluvit také Stan Wawrinka, Borna Čorič, John Isner, Reilly Opelka, Kei Nišikori, Richard Gasquet a Nick Kyrgios.

České barvy bude reprezentovat pouze Jiří Veselý, který o hlavní soutěž zabojuje v kvalifikaci.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi Ital Lorenzo Musetti, Francouz Lucas Pouille, Dán Holger Rune a domácí Lucas Catarina.

Djokovič se bez ohledu na výsledek letošního ročníku Rolex Monte-Carlo Masters udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí 2,46 milionu eur (cca 64 milionů korun). Vítěz si přijde na 251 tisíc eur (cca 6,5 milionu korun) a připíše si do žebříčku ATP 1 000 bodů.



Tipujeme

Novak Djokovič nemá vůbec jednoduchý los. Světová jednička odehraje svůj první turnaj od triumfu na Australian Open a hned v prvním zápase může narazit na rozjetého teenagera Jannika Sinnera, finalistu nedávného Masters v Miami, a v osmifinále na vítěze prvního letošního Masters Huberta Hurkacze. S oběma by si ale zkušený Srb měl poradit.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Djokovič - Sinner (2K), Djokovič - Hurkacz (OF), Sinner - Hurkacz (OF)

1. čtvrtfinalista: Novak Djokovič



Pokud je už Alexander Zverev fit, neměl by ve čtvrtfinále chybět. Pátý nasazený nejdříve nastoupí proti Lorenzovi Sonegovi, či Mártonovi Fucsovicsovi. Ve své sekci pavouka má z nasazených trápícího se Davida Goffina.

Zajímavé zápasy 1. kola: Goffin - Čilič

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Goffin - A. Zverev (OF), Čilič - A. Zverev (OF)

2. čtvrtfinalista: Alexander Zverev



Tsitsipase v úvodním utkání prověří Lorenzo Musetti, jenž prožívá nejlepší sezonu své kariéry, nebo letošní senzace Aslan Karacev. Pokud Tsitsipas těžký vstupní zápas zvládne, pak se nejspíše potká s Félixem Augerem-Aliassimem, kterému bude nově radit Toni Nadal, nebo antukářem Christianem Garínem. I proti nim by byl favoritem.

Zajímavé zápasy 1. kola: Musetti - Karacev

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Tsitsipas - Musetti (2K), Tsitsipas - Karacev (2K), Tsitsipas - Auger-Aliassime (OF)

3. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



Matteo Berrettini patří k nejlepším hráčům na antuce a tuto roli by měl potvrdit, pokud se od Australian Open stihl dát zdravotně dohromady. Ital začne proti Alejandrovi Davidovichovi Fokinovi, nebo Alexovi de Minaurovi. V osmifinále by narazil na někoho z kvarteta Gaël Monfils, Pablo Andújar, Guido Pella a Lucas Pouille, všichni čtyři se teď trápí.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: de Minaur - Berrettini (2K), Monfils - Berrettini (OF)

4. čtvrtfinalista: Matteo Berrettini



Andrej Rubljov by měl s přehledem zvládnout souboj s kvalifikantem, nebo domácí divokou kartou Lucasem Catarinou a poté si to o čtvrtfinále rozdat s Robertem Bautistou, který ale musí přejít přes Taylora Fritze a potom Tommyho Paula, či kvalifikanta. Pokud na očekávané osmifinále dojde, mohl by mít mírně navrch Rubljov, přestože poslední souboj nedávno v Dauhá prohrál. Na antuce (Hamburk 2020), kde není Bautista tak silný, ovšem jediný předchozí vzájemný duel celkem jasně vyhrál.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Rubljov - Bautista (OF)

5. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Největší favorit a s 11 triumfy nejúspěšnější hráč turnaje Rafael Nadal má do čtvrtfinále pohodlnou cestu. Antukového krále nejprve vyzve kvalifikant, nebo Adrian Mannarino a v osmifinále možná Grigor Dimitrov, který teď ale nemá dobrou formu a Nadala dokázal v předchozích 14 soubojích porazit pouze jednou.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Dimitrov - Nadal (OF)

6. čtvrtfinalista: Rafael Nadal



O dalším čtvrtfinalistovi by se mělo rozhodnout mezi Diegem Schwartzmanem a Pablem Carreñem. Schwartzman si ale nejprve musí poradit s vítězem souboje mladíků mezi Casperem Ruudem a Holgerem Runem, Carreño začne proti kvalifikantovi a poté nastoupí proti Laslovi Djeremu, nebo Karenovi Chačanovovi. Ani jednoho ve druhém kole nečeká jednoduchý zápas, v případném osmifinále bychom více věřili Španělovi.

Zajímavé zápasy 1. kola: Rune - Ruud

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Chačanov - Carreño (2K), Schwartzman - Chačanov (OF), Schwartzman - Carreño (OF)

7. čtvrtfinalista: Pablo Carreño



Daniil Medveděv předloni v Monte Carlu porazil Djokoviče a Tsitsipase a došel až do semifinále. Ukázal tak, že i na antuce hrát umí. Pokud bude ve formě, pak by proti Filipovi Krajinovičovi, či Nikolozovi Basilašvilimu zaváhat neměl a zvládnout by měl i osmifinále s trápícím se obhájcem titulu Fabiem Fogninim, nebo někým z tria Miomir Kecmanovič, Jordan Thompson a Benoit Paire.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Fognini - Medveděv (OF)

8. čtvrtfinalista: Daniil Medveděv

1. čtvrtfinále: Djokovič porazí Zvereva | H2H 6-2

2. čtvrtfinále: Tsitsipas porazí Berrettiniho | H2H 2-0

3. čtvrtfinále: Nadal porazí Rubljova | H2H 2-0

4. čtvrtfinále: Medveděv porazí Carreña | H2H 6-0

1. semifinále: Djokovič porazí Tsitsipase | H2H 4-2

2. semifinále: Nadal porazí Medveděva | H2H 3-1

Finále: Nadal porazí Djokoviče | H2H 27-29