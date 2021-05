Preview: ATP Masters 1000 Řím

V neděli v Římě startuje poslední velká generálka před grandslamovým French Open, vrcholem antukového jara. Hlavní soutěž bude probíhat od 8. do 16. května.

V italském hlavním městě z Top 10 chybí pouze Roger Federer. Mezi největší favority se řadí světová jednička, loňský šampion a pětinásobný vítěz Novak Djokovič, devítinásobný šampion Rafael Nadal, semifinalista ročníku 2017 Dominic Thiem a vítěz z roku 2017 a finalista následujícího ročníku Alexander Zverev.

Z hráčů, kteří měli zajištěnou účast v hlavní soutěži, se kromě Federera omluvili Milos Raonic, Stan Wawrinka, Borna Čorič, John Isner a Albert Ramos.

Turnaj proběhne bez české a slovenské účasti.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí Gianluca Mager, Salvatore Caruso, Lorenzo Musetti a Stefano Travaglia.

Djokovič se bez ohledu na výsledek letošního ročníku Internazionali BNL d'Italia udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí přibližně 2,56 milionu eur (cca 65,6 milionu korun). Vítěz si přijde na zhruba 245 tisíc eur (cca 6,3 milionu korun) a připíše si do žebříčku ATP 1000 bodů.



Tipujeme

Loňský šampion a pětinásobný vítěz Novak Djokovič se hned v prvním zápase může potkat s Danielem Evansem, se kterým po mizerném výkonu senzačně prohrál v Monte Carlu. Pokud by souboj s Evansem, nebo Taylorem Fritzem zvládl, nejspíše v osmifinále narazí na Grigora Dimitrova. I s trápícím se Bulharem by si poradit měl. Djokovič se po nevydařeném Monte Carlu představil doma v Bělehradě, kde sice vypadl už v semifinále, ale proti kometě letošní sezony Aslanovi Karacevovi předvedl velmi dobrý výkon.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Djokovič - Evans (2K)

1. čtvrtfinalista: Novak Djokovič



Stefanos Tsitsipas patří k nejlepším hráčům dosavadního průběhu antukového jara. Vítěz Masters v Monte Carlu, který měl v Barceloně ve finále mečbol proti Rafaelovi Nadalovi, začne proti Alexanderovi Bublikovi, či Marinovi Čiličovi. Největší výzvou by měl být Matteo Berrettini, jenž dnes bude bojovat o finále v Madridu. S Italem vyhrál oba předchozí souboje a určitě by byl favoritem na postup.

Zajímavé zápasy 1. kola: Čilič - Bublik

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Berrettini - Tsitsipas (OF)

2. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



Dominic Thiem má do čtvrtfinále velmi příznivý los. Semifinalista z roku 2017 nastoupí proti trápícímu se Guidovi Pellovi, nebo Mártonovi Fucsovicsovi, který stále čeká na první výhru v rámci letošního antukového jara. V osmifinále může potkat Gianlucu Magera, Alexe de Minaura, Lorenza Sonega, či Gaëla Monfilse. S nasazeným Monfilsem vyhrál všech šest soubojů.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: -

3. čtvrtfinalista: Dominic Thiem



Letos fantasticky hrající Andrej Rubljov by měl zvládnout úvodní zápas s Janem-Lennardem Struffem, nebo kvalifikantem. V osmifinále by nejspíše narazil na Roberta Bautistu, kterého zdolal nedávno v Monte Carlu, nebo antukového specialistu Christiana Garína. Proti oběma by byl favoritem.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bautista - Rubljov (OF)

4. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Nejotevřenější je asi pátá sekce letošního losu, ani jeden z jejích členů totiž nemá nijak oslnivou formu. Diego Schwartzman nejprve nastoupí proti Filipovi Krajinovičovi, nebo Félixovi Augerovi-Aliassimemu. David Goffin nejspíše porazí domácí divokou kartu Salvatora Carusa a o osmifinále se utká s Karenem Chačanovem. Nejvíce věříme loňskému finalistovi Schwartzmanovi.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Schwartzman - Auger-Aliassime (2K), Chačanov - Goffin (2K), Schwartzman - Goffin (OF)

5. čtvrtfinalista: Diego Schwartzman



Aslan Karacev už v Madridu útočil na první čtvrtfinále na Masters, ale skončil o kolo dříve. Třeba mu to vyjde v Římě, kde by si měl na úvod poradit s Miomirem Kecmanovičem a ve druhém kole vyzvat krajana Daniila Medveděva. Tomu se na antuce zatím nedaří a nejpomalejší povrch nemá v oblibě. V osmifinále by Karacev mohl svést souboj s talentovaným mladíkem Lorenzem Musettim, nebo Hubertem Hurkaczem.

Zajímavé zápasy 1. kola: Hurkacz - Musetti

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Karacev - Medveděv (2K), Hurkacz - Karacev (OF), Musetti - Karacev (OF), Hurkacz - Medveděv (OF), Musetti - Medveděv (OF)

6. čtvrtfinalista: Aslan Karacev



Vítěz ročníku 2017 Alexander Zverev má znovu šanci se ve čtvrtfinále potkat s antukovým králem Rafaelem Nadalem, kterého včera porazil v Madridu, kde dnes zabojuje o finále. Nejdříve ale musí přejít přes kvalifikanta, či Adriana Mannarina a poté ho čeká někdo z kvarteta Kei Nišikori, Fabio Fognini, Laslo Djere a Pablo Carreño.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Nišikori - Carreño (2K), Fognini - Carreño (2K), Zverev - Fognini (OF), Zverev - Carreño (OF)

7. čtvrtfinalista: Alexander Zverev



Devítinásobný šampion Rafael Nadal zatím v průběhu letošního antukového jara nepodává přesvědčivé výkony, přesto je největším favoritem. Zapotit se může už ve druhém kole proti Jannikovi Sinnerovi, pokud italský teenager porazí Uga Humberta. Jednoduché by nemuselo být ani osmifinále proti Casperovi Ruudovi, jenž dnes v Madridu zaútočí na finále a v prvním kole vyzve trápícího se Denise Shapovalova.

Zajímavé zápasy 1. kola: Shapovalov - Ruud

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Sinner - Nadal (2K), Ruud - Sinner (OF), Ruud - Nadal (OF)

8. čtvrtfinalista: Rafael Nadal

1. čtvrtfinále: Djokovič porazí Tsitsipase | H2H 4-2

2. čtvrtfinále: Thiem porazí Rubljova | H2H 2-3

3. čtvrtfinále: Karacev porazí Schwartzmana | H2H 2-0

4. čtvrtfinále: Nadal porazí Zvereva | H2H 5-3

1. semifinále: Djokovič porazí Thiema | H2H 7-5

2. semifinále: Nadal porazí Karaceva | H2H 0-0

Finále: Nadal porazí Djokoviče | H2H 27-29