Preview: Australian Open muži

V pondělí startuje 108. ročník Australian Open, úvodního ze čtyř grandslamových turnajů. Tenisté budou v Melbourne od 20. ledna do 2. února usilovat o první letošní grandslamový triumf. Vítěz si v neděli 2. února převezme Norman Brookes Challenge Cup, pohár pojmenovaný po bývalém australském tenistovi, trojnásobném grandslamovém šampionovi a bývalé světové jedničce Normanovi Brookesovi.

Největším favoritem bude se sedmi tituly nejúspěšnější hráč turnaje a loňský vítěz Novak Djokovič. Zastavit se ho pokusí šestinásobný šampion Roger Federer, světová jednička a vítěz ročníku 2009 Rafael Nadal, který může vyrovnat rekord Federera v počtu grandslamových trofejí, a jeden z nejlepších hráčů loňské sezony a finalista US Open 2019 Daniil Medveděv.

Z hráčů, kteří měli zajištěnou účast v hlavní soutěži, budou chybět Kei Nišikori, Alex de Minaur, Lucas Pouille, Juan Martín Del Potro, Richard Gasquet, Alexandr Dolgopolov, Nicolás Jarry, Jared Donaldson a Kamil Majchrzak.

Do hlavní soutěže letošního ročníku se přímo nedostal žádný Čech. Dnes bude hrát finále kvalifikace Lukáš Rosol.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí Alex Bolt, Christopher O'Connell, Andrew Harris, John-Patrick Smith a Marc Polmans, Francouz Hugo Gaston, Japonec Tatsuma Ito a Američan Michael Mmoh.

Nadala může z tenisového trůnu sesadit pouze Djokovič, pokud by obhájil loňský triumf a Nadal zároveň nedošel do semifinále.

Od loňského roku platí v Melbourne Parku dvě nová pravidla. Pokud rozhodující sada dojde do stavu 6-6, bude nově rozhodovat tie-break do deseti bodů. Muži budou mít možnost si v horkých dnech po skončení třetího setu vyžádat desetiminutovou přestávku. Kvůli požárům, které sužují východní pobřeží Austrálie, mohou být zápasy z důvodu špatného ovzduší přerušeny.

Celková dotace se oproti loňskému ročníku (43,2 milionu) zvýšila na 49,1 milionu dolarů (cca 1,1 miliardy korun). Vítěz si přijde na zhruba 2,85 milionu (cca 64,5 milionu korun, o něco méně než loni) a připíše si do žebříčku ATP rovných 2 000 bodů.



Největší favorité



Rafael Nadal loni odehrál 13 turnajů, 11krát se dostal minimálně do semifinále a na čtyřech nenašel přemožitele. Třiatřicetiletý Španěl byl vůbec nejvyrovnanějším hráčem loňského tenisového roku a zaslouženě figuruje v čele žebříčku ATP. Nadal má na kontě po triumfech na French Open a US Open celkem 19 grandslamových titulů a ztrácí jediný na rekordmana Rogera Federera.

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4-2

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Nadal se po triumfu na exhibici v Abú Dhabi představil v ATP Cupu (bilance 4-2). V premiérovém ročníku nové soutěže družstev ve finále mezi Španělskem a Srbskem prohrál s Novakem Djokovičem, Španělé nakonec nedokázali navázat na listopadový zisk "salátové mísy". Ve čtvrtfinále překvapivě nestačil na Davida Goffina.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: ATP Cup (finále, bilance 4-2)

Nadal si v minulosti v Melbourne Parku celkem pětkrát zahrál finále, naposledy loni, kdy prohrál s Novakem Djokovičem, a jen jednou uspěl (2009). Úvodního grandslamu sezony se zúčastní popatnácté a jen dvakrát se loučil dříve než v osmifinále.

Kariérní bilance: 61-13

Nejlepší výsledek: vítěz (2009)

Loňský výsledek: finále

Možná cesta turnajem

1K: Dellien | H2H 0-0

2K: Delbonis | H2H 3-0, NEBO J. Sousa | H2H 3-0

3K: (27) Carreño | H2H 4-0

OF: (16) Chačanov | H2H 7-0

ČF: (5) Thiem | H2H 9-4

SF: (4) Medveděv | H2H 3-0

F: (2) Djokovič | H2H 26-29





Novak Djokovič má za sebou další velmi povedenou sezonu. Dvaatřicetiletý Srb loni ovládl Australian Open a úspěšně obhájil triumf ve Wimbledonu, rozšířil tak svou sbírku grandslamových trofejí na 16 kousků. Loni triumfoval celkem na pěti turnajích. Kvůli neobhájení velké porce bodů na konci roku však ztratil post světové jedničky.

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6-0

Bilance na venkovních betonech: 6-0

Djokovič do letošní sezony vstoupil v ATP Cupu. V premiérovém ročníku nové týmové soutěže vyhrál všech šest dvouher, přičemž porazil i Rafaela Nadala a Daniila Medveděva, a výrazně pomohl Srbsku k celkovému triumfu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: ATP Cup (vítěz, bilance 6-0)

Djokovič je se sedmi triumfy nejúspěšnějším hráčem úvodního grandslamu sezony. V Melbourne bude startovat pošestnácté a pouze třikrát se nedostal do druhého týdne.

Kariérní bilance: 68-8

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019)

Loňský výsledek: vítěz

Možná cesta turnajem

1K: Struff | H2H 2-0

2K: Ito | H2H 0-0, NEBO kvalifikant

3K: (30) Evans | H2H 0-0

OF: (14) Schwartzman | H2H 3-0

ČF: (6) Tsitsipas | H2H 2-2

SF: (3) Federer | H2H 26-23

F: (1) Nadal | H2H 29-26





Roger Federer i ve 38 letech stále patří mezi největší favority a předvádí fantastický tenis. Loni mu ve finále Wimbledonu s Novakem Djokovičem jen těsně unikl zisk 21. grandslamového titulu, jímž by vylepšil svůj vlastní rekord. Švýcarský veterán se sice loni žádného grandslamového triumfu nedočkal, nicméně ovládl čtyři turnaje.

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 0-0

Bilance na venkovních betonech: 0-0

Pro Federera bude Australian Open vůbec prvním letošním turnajem. Švýcarský fenomén odřekl účast v premiérovém ročníku ATP Cupu a před úvodním grandslamem sezony dal přednost odpočinku a času strávenému s rodinou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: žádná

Federer v minulosti Australian Open ovládl šestkrát, naposledy v letech 2017 a 2018. Loni skončil v osmifinále na raketě Stefanose Tsitsipase. Švýcar letos zahájí svou třetí desítku účastí na úvodním grandslamu roku, pouze třikrát chyběl mezi šestnáctkou přeživších.

Kariérní bilance: 97-14

Nejlepší výsledek: vítěz (2004, 2006 - 2007, 2010, 2017 - 2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Johnson | H2H 2-0

2K: kvalifikant, NEBO Krajinovic | H2H 3-0

3K: (31) Hurkacz | H2H 1-0

OF: (13) Shapovalov | H2H 1-0

ČF: (8) M. Berrettini | H2H 2-0

SF: (2) Djokovič | H2H 23-26

F: (1) Nadal | H2H 16-24





Daniil Medveděv momentálně patří k hrstce hráčů, kteří dokážou ohrozit Big 3. Třiadvacetiletý ruský talent má za sebou životní sezonu. Obzvláště ve druhé polovině roku exceloval, když se na šesti turnajích v řadě dostal do finále, získal své první tituly z Masters (Cincinnati a Šanghaj) a zahrál si finále grandslamu (US Open). Loni posbíral čtyři turnajové triumfy a v žebříčku je nejvýše v kariéře na čtvrté příčce.

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4-1

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Medveděv v listopadu vynechal finálový turnaj Davisova poháru, ale v premiérovém ročníku ATP Cupu (bilance 4-1) za Rusko nastoupil. Jeho neporazitelnost v týmové soutěži zastavil až po semifinálové bitvě Novak Djokovič.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: ATP Cup (semifinále, bilance 4-1)

Medveděv bude hrát Australian Open počtvrté v kariéře. Nejlepšího výsledku se dočkal loni, kdy v osmifinále prohrál s pozdějším vítězem Novakem Djokovičem.

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Tiafoe | H2H 1-1

2K: Köpfer | H2H 1-0, NEBO kvalifikant

3K: (28) Tsonga | H2H 2-1

OF: (15) Wawrinka | H2H 2-0

ČF: (7) A. Zverev | H2H 1-5

SF: (1) Nadal | H2H 0-3

F: (2) Djokovič | H2H 2-4



Tipujeme

Rafael Nadal bude v úvodním zápase proti Hugovi Dellienovi i v tom dalším proti Federicovi Delbonisovi, nebo Joaovi Sousovi jasným favoritem. S potenciálním soupeřem pro třetí kolo Pablem Carreñem vyhrál všechny čtyři souboje a ani jeho krajan by neměl být konečnou. Osmifinále už bude pro Nadala mnohem nebezpečnější, obzvláště pokud se do něj probojuje domácí Nick Kyrgios. Ten na Nadala umí a už ho dokázal třikrát porazit. Menší hrozbu představuje v poslední době se trápící Karen Chačanov.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kyrgios - Chačanov (3K), Nadal - Kyrgios (OF)

1. čtvrtfinalista: Rafael Nadal



Dominic Thiem má příznivý los až do čtvrtfinále a měl by toho využít. Nejdříve ho čeká Adrian Mannarino a poté Alex Bolt, nebo Albert Ramos. Ve třetím kole může narazit na nasazeného Taylora Fritze, nebo vracejícího se Kevina Andersona. Do osmifinále se nabízí Gaël Monfils, s nímž má bilanci 5-0, nebo Felix Auger-Aliassime. Pro Rakušana určitě zvládnutelná cesta mezi nejlepší osmičku.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Monfils - Auger-Aliassime (3K), Anderson - Thiem (3K), Monfils - Anderson (OF), Monfils - Thiem (OF)

2. čtvrtfinalista: Dominic Thiem



Daniil Medveděv je dalším z největších favoritů. Hned v prvním kole by si měl finalista posledního US Open poradit s loňským čtvrtfinalistou Francesem Tiafoem, dále s Dominikem Köpferem, či kvalifikantem a zaváhat by neměl ani s nasazeným Jo-Wilfriedem Tsongou, kterému se teď příliš nedaří. V osmifinále nejspíše nastoupí proti Johnovi Isnerovi, nebo Stanovi Wawrinkovi. I proti nim bude favoritem.

Zajímavé zápasy 1. kola: Medveděv - Tiafoe

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Isner - Wawrinka (3K), Medveděv - Wawrinka (OF)

3. čtvrtfinalista: Daniil Medveděv



Andrej Rubljov má obrovskou šanci podruhé v kariéře projít do čtvrtfinále grandslamu. Ruský talent má na začátku roku výtečnou formu. Tu by měl potvrdit proti domácí divoké kartě Christopherovi O'Connellovi i v dalším kole proti Juičimu Sugitovi, nebo kvalifikantovi. Ve třetím kole by mohl změřit síly s Davidem Goffinem, kterého porazil na US Open 2017. Papírově nejtěžší soupeř Alexander Zverev vůbec nemá formu, Rubljov je na tom momentálně podstatně lépe.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Goffin - Rubljov (3K), Rubljov - A. Zverev (OF)

4. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Matteo Berrettini bude hrát svůj první letošní turnaj a má velmi příznivý los. Do prvního kola dostal domácí divokou kartu Andrewa Harrise, do dalšího Tennyse Sandgrena, nebo kvalifikanta a do souboje o osmifinále trápícího se Bornu Čoriče. V osmifinále by mohlo dojít na pikantní italské derby mezi Berrettinim a Fabiem Fogninim, kterému se vstup do sezony vůbec nepovedl. Berrettini má za sebou životní rok a měl by se velké šance na postup do čtvrtfinále chopit.

Zajímavé zápasy 1. kola: Opelka - Fognini

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: M. Berrettini - Fognini (OF)

5. čtvrtfinalista: Matteo Berrettini



Roger Federer by bez větších potíží měl dojít do třetího kola. Nejprve se střetne se Stevem Johnsonem a poté s kvalifikantem, nebo Filipem Krajinovičem. Pak už ale švýcarského veterána nečeká nic jednoduchého. Ve třetím kole může potkat letos neporaženého Huberta Hurkacze a v osmifinále další mladý talent Denise Shapovalova, nebo zkušeného Grigora Dimitrova. Federer by si měl se všemi poradit, Dimitrovovi by mohl oplatit porážku z loňského US Open.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Shapovalov - Sinner (2K), Shapovalov - Dimitrov (3K), Sinner - Dimitrov (3K), Hurkacz - Federer (3K), Shapovalov - Federer (OF), Sinner - Federer (OF), Dimitrov - Federer (OF)

6. čtvrtfinalista: Roger Federer



Stefanosovi Tsitsipasovi se sice vstup do letošní sezony příliš nepovedl, nicméně i tak patří úřadující vítěz Turnaje mistrů k favoritům. Postup do osmifinále by neměl být pro řeckého mladíka problém. Po souboji se Salvatorem Carusem s největší pravděpodobností potká Philippa Kohlschreibera a Milose Raonice, nebo Christiana Garína. Velmi těžké může být pro řeckého mladíka osmifinále, v němž může narazit na nevyzpytatelného Benoita Paireho, nebo Roberta Bautistu, kterého loni porazil ve čtvrtfinále.

Zajímavé zápasy 1. kola: F. López - Bautista

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Paire - Čilič (2K), Paire - Bautista (3K), Tsitsipas - Paire (OF), Tsitsipas - Bautista (OF)

7. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



Největší favorit letošního ročníku Novak Djokovič má ze svého pohledu celkem pohodový los až do čtvrtfinále. Obhájce titulu se nejprve utká s Janem-Lennardem Struffem, následně s Tatsumou Item, nebo kvalifikantem a ve třetím kole pravděpodobně s Danielem Evansem. Do osmifinále se nabízí Diego Schwartzman, Lloyd Harris, Kyle Edmund, nebo krajan Dušan Lajovič.

Zajímavé zápasy 1. kola: Schwartzman - Harris, Edmund - Lajovič

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Lajovič - Djokovič (OF)

8. čtvrtfinalista: Novak Djokovič

1. čtvrtfinále: Nadal porazí Thiema | H2H 9-4

2. čtvrtfinále: Medveděv porazí Rubljova | H2H 3-0

3. čtvrtfinále: Federer porazí Berrettiniho | H2H 2-0

4. čtvrtfinále: Djokovič porazí Tsitsipase | H2H 2-2

1. semifinále: Medveděv porazí Nadala | H2H 0-3

2. semifinále: Djokovič porazí Federera | H2H 26-23

Finále: Djokovič porazí Medveděva | H2H 4-2