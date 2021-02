Preview: Australian Open muži

V pondělí startuje 109. ročník Australian Open, úvodního ze čtyř grandslamových turnajů. Tenisté budou v Melbourne Parku v netradičním termínu od 8. do 21. února usilovat o první letošní grandslamový triumf. Vítěz si v neděli 21. února převezme Norman Brookes Challenge Cup, pohár pojmenovaný po bývalém australském tenistovi, trojnásobném grandslamovém šampionovi a bývalé světové jedničce Normanovi Brookesovi.

Největším favoritem bude s osmi tituly nejúspěšnější hráč turnaje a vítěz posledních dvou ročníků Novak Djokovič. Jeho největší konkurencí by měli být šampion ročníku 2009 Rafael Nadal, loňský finalista Dominic Thiem a 13 zápasů neporažený Daniil Medveděv.

Z hráčů, kteří měli zajištěnou účast v hlavní soutěži, budou chybět šestinásobný vítěz Roger Federer, Andy Murray, Christian Garín, John Isner, Richard Gasquet, Kyle Edmund, Alejandro Davidovich Fokina, Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, Steve Johnson, Joao Sousa a Kamil Majchrzak.

V hlavní soutěži letošního ročníku se z českých tenistů představí nejlepší Čech v žebříčku ATP Jiří Veselý a kvalifikant Tomáš Macháč.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí Marc Polmans, Alex Bolt, Li Tu, Christopher O'Connell, Alexej Popyrin, Thanasi Kokkinakis a Aleksandar Vukic a Ind Sumit Nagal.

Od roku 2019 platí v Melbourne Parku dvě nová pravidla. Pokud rozhodující sada dojde do stavu 6-6, bude nově rozhodovat tie-break do deseti bodů. Muži budou mít možnost si v horkých dnech po skončení třetího setu vyžádat desetiminutovou přestávku.

Celková dotace činí 80 milionů australských dolarů (cca 1,32 miliardy korun). Vítěz si přijde na 2,75 milionu (cca 45,2 milionu korun) a připíše si do žebříčku ATP rovných 2 000 bodů.



Největší favorité



Novak Djokovič má za sebou další fantastickou sezonu své na úspěchy bohaté kariéry. Vedoucí muž žebříčku ATP vyhrál 37 zápasů v řadě, posbíral čtyři tituly včetně triumfu právě na Australian Open a první loňskou standardní porážku zaznamenal až ve finále říjnového French Open. Od té doby se mu už tolik nedařilo.

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 2-0

Bilance na venkovních betonech: 2-0

Djokovič do letošní sezony stejně jako do té loňské vstoupil v ATP Cupu. Ve dvouhře si sice svou neporazitelnost udržel, když zdolal Denise Shapovalova a po obratu Alexandera Zvereva, nicméně Srbsko skončilo už ve skupině a loňské prvenství neobhájilo.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: ATP Cup (bilance 2-0)

Djokovič je s osmi triumfy nejúspěšnějším hráčem úvodního grandslamu sezony. V Melbourne bude startovat posedmnácté a pouze třikrát se nedostal do druhého týdne.

Kariérní bilance: 75-8

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019-20)

Loňský výsledek: vítěz

Možná cesta turnajem

1K: Chardy | H2H 13-0

2K: Tiafoe | H2H 0-0, NEBO Travaglia | H2H 0-0

3K: (27) Fritz | H2H 2-0

OF: (14) Raonic | H2H 11-0

ČF: (6) Zverev | H2H 6-2

SF: (3) Thiem | H2H 7-5

F: (2) Nadal | H2H 29-27





Rafael Nadal loni potřinácté v kariéře ovládl antukové French Open a ziskem 20. grandslamového titulu vyrovnal rekordamana Rogera Federera. Přemožitele nenašel ještě před koronavirovou pauzou v Acapulku.

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 0-0

Bilance na venkovních betonech: 0-0

Nadal měl solidní závěr sezony a na Masters v Paříži a Turnaji mistrů uhrál semifinále. Vstup do letošní sezony mu ovšem komplikuje problém se zády, kvůli němuž nezasáhl do letošního ročníku ATP Cupu a Španělsko bez jeho pomoci skončilo v semifinále. Antukový král kvůli bolestem zad dokonce zvažoval odstoupení z úvodního grandslamu sezony.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: žádná

Nadal si v minulosti v Melbourne Parku celkem pětkrát zahrál finále, naposledy předloni, kdy prohrál s Novakem Djokovičem, a jen jednou uspěl (2009). Úvodního grandslamu sezony se zúčastní pošestnácté a jen dvakrát se loučil dříve než v osmifinále. Loni pro něj bylo konečnou čtvrtfinále, v němž nestačil na Dominica Thiema.

Kariérní bilance: 65-14

Nejlepší výsledek: vítěz (2009)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Djere | H2H 0-0

2K: Mmoh | H2H 0-0, NEBO Troicki | H2H 5-1

3K: (30) Evans | H2H 2-0

OF: (16) Fognini | H2H 12-4

ČF: (5) Tsitsipas | H2H 6-1

SF: (4) Medveděv | H2H 3-1

F: (1) Djokovič | H2H 27-29





Dominic Thiem loni exceloval hlavně na grandslamových akcích. Zatímco na turnajích ATP lze u rakouské jedničky vypíchnout jen finálovou účast na Turnaji mistrů, na grandslamech hrál finále Australian Open, čtvrtfinále French Open a na US Open se konečně dočkal premiérového grandslamového triumfu.

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 1-1

Bilance na venkovních betonech: 1-1

Thiem měl velmi solidní závěr loňské sezony. Úřadující šampion US Open a finalista posledních dvou ročníků Turnaje mistrů ale do letošní sezony stejně jako té loňské nevstoupil nijak dobře. V ATP Cupu jasně prohrál s Matteem Berrettinim, ve druhém zápase skupiny mu po prohrané úvodní sadě vzdal trápící se Benoit Paire.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: ATP Cup (bilance 1-1)

Thiemovi se v posledních letech na grandslamech dařilo zejména na antukovém French Open. Loni na Australian Open však potvrdil, že už je obrovskou hrozbou i na tvrdém povrchu a až ve finále prohrál s Novakem Djokovičem, proti němuž vedl 2-1 na sety. V Melbourne Parku ho čeká osmá účast a pokusí se počtvrté projít do druhého týdne.

Kariérní bilance: 16-7

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: finále

Možná cesta turnajem

1K: Kukuškin | H2H 0-0

2K: Köpfer | H2H 0-0, NEBO Dellien | H2H 0-0

3K: (29) Humbert | H2H 0-0

OF: (15) Carreño | H2H 8-1

ČF: (8) Schwartzman | H2H 6-3

SF: (1) Djokovič | H2H 5-7

F: (2) Nadal | H2H 6-9





Daniil Medveděv předloni zazářil, ale v loňské sezoně svou nejlepší formu hodně dlouho hledal. Povedlo se mu to až na konci roku, kdy ovládl Masters v Paříži a bez jediné porážky také prestižní Turnaj mistrů v Londýně.

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 3-0

Bilance na venkovních betonech: 3-0

Medveděv letošní sezonu zahájil v ATP Cupu a vede si skvěle. Rusku výrazně pomohl k postupu do finále, když vyhrál všechny tři dvouhry. Úspěšně tak navazuje na triumfy z Paříže a Turnaje mistrů, momentálně má na kontě 13 výher v řadě.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Generálka: ATP Cup (zatím bilance 3-0)

Medveděv si Australian Open zahraje popáté, jeho maximem je osmifinále z posledních dvou ročníků. Loni v něm nestačil na Stana Wawrinku.

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019-20)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Pospisil | H2H 2-1

2K: Carballés | H2H 0-0, NEBO Balázs | H2H 0-0

3K: (28) Krajinovič | H2H 0-1

OF: (13) Goffin | H2H 2-1

ČF: (7) Rubljov | H2H 4-0

SF: (2) Nadal | H2H 1-3

F: (1) Djokovič | H2H 3-4



Češi v akci



Jiří Veselý loni v únoru na slaběji obsazeném podniku v indickém Puné po pěti letech a celkově podruhé slavil triumf na turnajích ATP. Jinak se ale české jedničce příliš nedařilo.

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Bilance: 3-2

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Veselému se úvodní turnaj letošní sezony nepovedl, v Antalyi skončil hned v prvním kole na raketě Emila Ruusuvuoriho. Mnohem lepší to bylo přímo v dějišti Australian Open, kde na generálce vyřadil Frederica Ferreiru Silvu, Caspera Ruuda a Ričardase Berankise a ve čtvrtfinále vzdal Félixovi Augerovi-Aliassimemu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Pro Veselého je Australian Open jeho nejhorším grandslamem. V hlavní soutěži v minulosti startoval šestkrát a připsal si jediné vítězství. Loni se úvodního podniku velké čtyřky nezúčastnil.

Kariérní bilance: 1-6

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018)

Loňský výsledek: nehrál

Veselý začne proti kvalifikantovi Kimmerovi Coppejansovi, ve druhém kole by v případě postupu narazil na Keie Nišikoriho, nebo turnajovou patnáctku Pabla Carreña.





Tomáš Macháč loni dosáhl skvělých úspěchů. Dvacetiletý český talent v Koblenzu vyhrál svůj první challenger, na French Open při svém debutu na grandslamech mezi dospělými prošel tříkolovou kvalifikací a v prvním kole dostal do pěti setů nasazeného Taylora Fritze.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavní soutěži

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavní soutěži

Bilance: 3-1

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Skvěle vstoupil i do letošní sezony, když v katarském Dauhá bez ztráty jediného setu zvládl tříkolovou kvalifikaci Australian Open. Díky tomu se vydal do Melbourne a mohl si zahrát i jednu z generálek, na té však vypadl hned v prvním kole po porážce s domácím Jamesem Duckworthem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Melbourne 2 (1. kolo)

Macháč si Australian Open zahraje poprvé.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Macháč svůj debut v Melbourne Parku zahájí soubojem kvalifikantů s Mariem Vilellou Martínezem. Pokud postoupí, nejspíše vyzve světovou desítku Mattea Berrettiniho.



Tipujeme

Novak Djokovič je zaslouženě největším favoritem na celkový triumf a bylo by velkým překvapením, kdyby nepostoupil do čtvrtfinále. Vedoucí muž žebříčku ATP začne proti svému oblíbenému soupeři Jérémymu Chardymu, pak ho vyzve Frances Tiafoe, nebo Stefano Travaglia a ve třetím kole možná Taylor Fritz. Ani osmifinále s Milosem Raonicem, se kterým vyhrál všech 11 předchozích soubojů, by nemělo pro Djokoviče představovat větší problém. Jeden strašák tu ale je, a to jiný potenciální osmifinálový soupeř Stan Wawrinka, který i přes neoslnivou formu většinou dokáže proti Djokovičovi vytáhnout svůj nejlepší tenis a na grandslamech už ho několikrát porazil.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Wawrinka - Raonic (3K), Djokovič - Wawrinka (OF), Djokovič - Raonic (OF)

1. čtvrtfinalista: Novak Djokovič



Ve druhé sekci pavouka by to měla být jasná záležitost pro Alexandera Zvereva. Nejlepší Němec v žebříčku se v ATP Cupu předvedl ve velmi dobré formě a ve své části losu má trápící se nasazené soky Adriana Mannarina, Gaëla Monfilse a Dušana Lajoviče. Nasazená šestka by měla do čtvrtfinále projít bez větších potíží.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Monfils - A. Zverev (OF)

2. čtvrtfinalista: Alexander Zverev



Dominicovi Thiemovi se sice v ATP Cupu stejně jako loni nedařilo, ale to mu nezabránilo na loňském Australian Open dojít až do finále. V závěrečných kolech by neměl chybět ani letos. Úřadující vítěz US Open by mohl mít v úvodních kolech nejvíce práce s Nickem Kyrgiosem, ovšem domácí bouřlivák je zraněný. Do osmifinále se nabízí Grigor Dimitrov, nebo Pablo Carreño, lepší formu má Carreño. Ani Španěl by ale neměl rakouskou jedničku ohrozit, Thiem s ním vyhrál posledních sedm duelů.

Zajímavé zápasy 1. kola: Dimitrov - Čilič, Nišikori - Carreño

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Thiem - Kyrgios (3K), Dimitrov - Carreño (3K), Thiem - Dimitrov (OF), Thiem - Carreño (OF)

3. čtvrtfinalista: Dominic Thiem



Zatímco Diego Schwartzman má celkem pohodovou cestu do osmifinále, jelikož jeho prvním nasazeným soupeřem by měl být trápící se Benoit Paire, Denis Shapovalov hned v prvním kole narazí na Jannika Sinnera. Tento souboj talentovaných mladíků může dopadnout jakkoli. Vítěz by měl zvládnout i druhé kolo a ve třetím narazit na Félixe Augera-Aliassimeho. Postupující by se měl v osmifinále utkat s Diegem Schwartzmanem. Tomu se teď na velkých akcích daří a je největším favoritem na postup mezi nejlepší osmičku.

Zajímavé zápasy 1. kola: Shapovalov - Sinner

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Shapovalov - Auger-Aliassime (2K), Sinner - Auger-Aliassime (2K), Shapovalov - Schwartzman (OF), Sinner - Schwartzman (OF), Auger-Aliassime - Schwartzman (OF)

4. čtvrtfinalista: Diego Schwartzman



Andrej Rubljov má už od začátku loňského roku naprosto vynikající formu a neměl by ve čtvrtfinále chybět. Ruskou dvojku jako první vyzve Yannick Hanfmann, poté Thiago Monteiro, či Andrej Martin a ve třetím kole možná nasazený Lorenzo Sonego. V osmifinále by se měl Rubljov střetnout s Robertem Bautistou, s nímž poslední dva souboje vyhrál.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Rubljov - Bautista (OF)

5. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Následující sekci pavouka by měl ovládnout další ruský tenista Daniil Medveděv. Ten se po triumfech na Masters v Paříži a Turnaji mistrů momentálně veze na vítězné vlně 13 zápasů a měl by ji v Melbourne dlouho natahovat. Medveděv začne proti Vaskovi Pospisilovi, v dalším utkání nastoupí proti lepšímu z dvojice Roberto Carballés - Attila Balázs a ve třetím kole s největší pravděpodobností proti Filipovi Krajinovičovi. Ani případné osmifinále s Davidem Goffinem, nebo Bornou Čoričem by neměl být pro ruskou jedničku problém.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: -

6. čtvrtfinalista: Daniil Medveděv



V sedmém sektoru pavouka by si to o čtvrtfinále měli rozdat Stefanos Tsitsipas a Matteo Berrettini. Tsitsipase čekají souboje s Gillesem Simonem, Thanasim Kookkinakisem/Soon-Woo Kwonem a pravděpodobně s Hubertem Hurkaczem. Berrettini má ve své cestě Kevina Andersona, Tomáše Macháče/Maria Vilellu Martíneze a Karena Chačanova. Tsitsipas vyhrál oba předchozí souboje a byl by v případném osmifinále favoritem. Vítězství Berrettiniho by ale tak velkým překvapením nebylo, Ital teď hraje skvěle v ATP Cupu.

Zajímavé zápasy 1. kola: Anderson - Berrettini

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Tsitsipas - Kokkinakis (2K), Chačanov - Berrettini (3K), Tsitsipas - Berrettini (OF)

7. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



Rafael Nadal je jasným favoritem poslední části letošního losu. Jenže antukový král kvůli bolavým zádům nehrál ATP Cup a jeho zdravotní stav je velkým otazníkem. Pokud bude fit, měl by si poradit s Laslem Djerem i Michaelem Mmohem, či Viktorem Troickým, Danielem Evansem a v osmifinále s nasazenými Fabiem Fogninim, nebo Alexem de Minaurem. V závěrečných kolech ale mohou hrát jeho zdravotní potíže velkou roli.

Zajímavé zápasy 1. kola: Fognini - Herbert

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Fognini - Nadal (OF)

8. čtvrtfinalista: Rafael Nadal

1. čtvrtfinále: Djokovič porazí Zvereva | H2H 6-2

2. čtvrtfinále: Thiem porazí Schwartzmana | H2H 6-3

3. čtvrtfinále: Medveděv porazí Rubljova | H2H 4-0

4. čtvrtfinále: Tsitsipas porazí Nadala | H2H 1-6

1. semifinále: Djokovič porazí Thiema | H2H 7-5

2. semifinále: Medveděv porazí Tsitsipase | H2H 5-1

Finále: Djokovič porazí Medveděva | H2H 4-3