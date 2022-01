Preview: Australian Open ženy

V pondělí startuje 110. ročník Australian Open, úvodního ze čtyř grandslamových turnajů. Tenistky budou v Melbourne Parku usilovat o první letošní grandslamový triumf od 17. ledna. Vítězka si v sobotu 30. ledna převezme Daphne Akhurst Memorial Cup, pohár pojmenovaný po bývalé australské tenistce, jež mezi lety 1925 až 1930 pětkrát ovládla domácí grandslam.

Největší favoritkou je světová jednička Ashleigh Bartyová. Domácí hvězdě by mohly nejvíce konkurovat dvojnásobná vítězka a úřadující šampionka Naomi Ósakaová, Anett Kontaveitová či Garbiñe Muguruzaová.

Z hráček, které měly zajištěnou účast v hlavní soutěži, chybí Karolína Plíšková, loňská finalistka Jennifer Bradyová, Karolína Muchová, Nadia Podoroská a Su-Wei Hsieh.

Mezi nasazené se z českých tenistek vešly Barbora Krejčíková, Petra Kvitová a Markéta Vondroušová. V hlavní soutěži letošního ročníku zabojují dále Tereza Martincová, Kateřina Siniaková a Marie Bouzková.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí Darja Savilleová, Maddison Inglisová, Priscilla Honová, Storm Sandersová a Samantha Stosurová, Američanka Robin Andersonová, Číňanka Xiyu Wang a Francouzka Diane Parryová.

Tenisový trůn Bartyové mohou ohrozit Aryna Sabalenková, Muguruzaová a Krejčíková.

Od roku 2019 platí v Melbourne Parku nové pravidlo. Pokud rozhodující sada dojde do stavu 6-6, bude nově rozhodovat tie-break do deseti bodů.

Celková dotace činí 75 milionů australských dolarů (cca 1,16 miliardy korun). Vítězka si přijde na 4,4 milionu (cca 67,9 milionu korun) a připíše si do žebříčku WTA rovných 2 000 bodů.



Největší favoritky



Ashleigh Bartyová loni odehrála pouhých 13 turnajů a bojovala se zraněním paže, přesto posbírala nejvíce titulů na tour (5), získala svůj druhý grandslamový vavřín (Wimbledon) a sezonu zakončila s vynikající bilancí 42-8. Pětadvacetiletá Australanka se loňský tenisový rok rozhodla uzavřít už po vypadnutí ve třetím kole US Open a neobhajovala triumf na Turnaji mistryň.

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (triumf)

Bilance: 4-0

Bilance na venkovních betonech: 4-0

Do nové sezony vstoupila v Adelaide a znovu po dvou letech na domácí akci kralovala. V úvodním zápase s Cori Gauffovou sice měla velké potíže, ale pak už dominovala proti Sofii Keninové, Ize Šwiatekové i Jeleně Rybakinové. Celkově slavila 14. triumf.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Adelaide 1 (triumf)

Domácího grandslamu se zúčastní podeváté, při posledních třech startech se dostala do druhého týdne. Nejdále byla v semifinále (2020), loni skončila o kolo dříve.

Kariérní bilance: 17-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Curenková | H2H 2-1

2K: Gračevová | H2H 0-0, NEBO Bronzettiová | H2H 0-0

3K: (30) Giorgiová | H2H 3-0

OF: (13) Ósakaová | H2H 2-2

ČF: (5) Sakkariová | H2H 4-1

SF: (4) Krejčíková | H2H 2-0

F: (2) Sabalenková | H2H 4-4





Naomi Ósakaová na začátku loňské sezony podruhé ovládla Australian Open a její vítězná série na venkovních betonech se zastavila až na čísle 23 ve čtvrtfinále v Miami. S příchodem antuky začalo tradiční trápení, které vyvrcholilo odstoupením z probíhajícího French Open, kde se odmítla účastnit tiskových konferencí. Čtyřiadvacetiletá Japonka se loni kvůli psychickým problémům zúčastnila pouhých devíti turnajů.

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (semifinále)

Bilance: 3-0

Bilance na venkovních betonech: 3-0

Nad formou bývalé světové jedničky visel otazník, poslední soutěžní zápas totiž odehrála na začátku září na US Open. Přípravu stejně jako loni absolvovala přímo v dějišti Australian Open. A i tentokrát před semifinále odstoupila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Melbourne 1 (semifinále)

Ósakaová přetavila dva ze šesti předchozích startů v Melbourne Parku v triumf, přemožitelku nenašla před třemi lety ani loni. Ve druhém týdnu byla ještě v roce 2018 (osmifinále).

Kariérní bilance: 22-4

Nejlepší výsledek: triumf (2019, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Možná cesta turnajem

1K: Osoriová | H2H 0-0

2K: Jastremská | H2H 1-0, NEBO Brengleová | H2H 0-1

3K: (22) Bencicová | H2H 1-3

OF: (1) Bartyová | H2H 2-2

ČF: (5) Sakkariová | H2H 3-2

SF: (4) Krejčíková | H2H 1-0

F: (2) Sabalenková | H2H 1-0





Anett Kontaveitová se loni sedmkrát dostala do finále a od konce srpna má fenomenální formu. Šestadvacetiletá Estonka v posledních měsících sezony ovládla Cleveland, Ostravu, Moskvu a Kluž, debutovala v Top 10 a na poslední chvíli se probojovala na Turnaj mistryň, kde si zahrála další finále.

Nejlepší výsledky: Sydney (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (semifinále)

Bilance: 3-1

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Výborně vstoupila i do letošní sezony. V Sydney neztratila set se Shuai Zhang, Elenou-Gabrielou Ruseovou ani Ons Džabúrovou (skreč) a v semifinále měla sedm mečbolů proti Barboře Krejčíkové. Od konce srpna zvládla 32 ze 37 zápasů.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Sydney (semifinále)

V hlavní soutěži Australian Open bude účinkovat posedmé, dvakrát byla ve druhém týdnu a nejdále ve čtvrtfinále v roce 2020.

Kariérní bilance: 10-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Siniaková | H2H 4-1

2K: Tausonová | H2H 0-0, NEBO Sharmaová | H2H 1-0

3K: (27) Collinsová | H2H 1-0

OF: (12) Rybakinová | H2H 0-0

ČF: (3) Muguruzaová | H2H 2-4

SF: (2) Sabalenková | H2H 0-4

F: (1) Bartyová | H2H 1-2





Garbiñe Muguruzaová si všech pět loňských finále zahrála právě na venkovních betonech. Bývalá finalistka Australian Open slavila triumf v Dubaji, Chicagu a na prestižním Turnaji mistryň. Osmadvacetiletá Španělka se v průběhu uplynulé sezony úspěšně vrátila do elitní desítky žebříčku, nyní jí patří třetí příčka.

Nejlepší výsledky: Sydney (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (čtvrtfinále)

Bilance: 1-1

Bilance na venkovních betonech: 1-1

Do letošní sezony vstoupila před pár dny v Sydney, kde si poradila s Jekatěrinou Alexandrovovou a ve čtvrtfinále nestačila na rozjetou Darju Kasatkinovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Sydney (čtvrtfinále)

Muguruzaová absolvuje svou jubilejní desátou účast na Australian Open, pouze třikrát se nepodívala do druhého týdne. Jejím nejlepším výsledkem je předloňské finále.

Kariérní bilance: 26-9

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Burelová | H2H 0-0

2K: Cornetová | H2H 2-2, NEBO Tomovová | H2H 0-0

3K: (29) Zidanšeková | H2H 1-0

OF: (14) Halepová | H2H 4-3

ČF: (6) Kontaveitová | H2H 4-2

SF: (2) Sabalenková | H2H 2-1

F: (1) Bartyová | H2H 1-3



Češky v akci



Barbora Krejčíková byla ještě loni touto dobou považována hlavně za deblovou specialistku a asi nikdo nečekal, že se z ní vyklube singlová grandslamová šampionka, která získá tři tituly, vyšplhá se až do elitní desítky světového hodnocení a zahraje si dvouhru na Turnaji mistryň.

Nejlepší výsledky: Sydney (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (finále)

Bilance: 3-1

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Zimní přípravu neměla kvůli nemoci ideální a do sezony vstoupila s jednotýdenním zpožděním v Sydney. Při svém debutu na turnaji přerušila sérii šesti porážek a prošla až do svého šestého kariérního finále, ve kterém těsně nestačila na Paulu Badosaovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Generálka: Sydney (finále)

Krejčíková v hlavní soutěži úvodního grandslamu sezony účinkovala dvakrát (2020-21) a pokaždé vypadla ve druhém kole.

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2020-21)

Loňský výsledek: 2. kolo

Krejčíková by si měla v úvodních kolech poradit s Andreou Petkovicovou, kvalifikantkou Viktórií Kužmovou, či divokou kartou Xiyu Wang a případně i s nasazenou Jelenou Ostapenkovou. Hratelné by určitě bylo i osmifinále proti Viktorii Azarenkové, nebo Elině Svitolinové. Ve čtvrtfinále by si to mohla rozdat s Paulou Badosaovou a v semifinále se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou.





Petra Kvitová sice loni ovládla podnik v Dauhá, ale jinak se jí v uplynulém roce příliš nedařilo. Jednatřicetiletá Češka už se do dalšího finále neprobojovala a na grandslamech byla nejdále ve třetím kole na US Open. Na celkem 11 turnajích nedokázala porazit více než jednu soupeřku.

Nejlepší výsledky: Sydney (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (2. kolo)

Bilance: 1-2

Bilance na venkovních betonech: 1-2

Ani aktuální forma české lvice není oslnivá, na Australian Open dorazila s bilancí 1-2. V Adelaide hned v prvním kole nestačila na hráčku třetí stovky Priscillu Honovou a v Sydney po vydřeném vítězství nad Arantxou Rusovou prohrála s Ons Džabúrovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Adelaide (1. kolo), Sydney (2. kolo)

Kvitovou čeká 13. start v hlavní soutěži Australian Open. Do druhého týdne se dostala pouze čtyřikrát, jejím maximem je tři roky staré finále.

Kariérní bilance: 25-12

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Kvitová do prvního kola dostala svou loňskou přemožitelku Soranu Cirsteaovou. Pokud jí porážku oplatí, čeká na ni Misaki Doiová, nebo Kristína Kučová a ve třetím kole nejspíše Anastasia Pavljučenkovová. Do druhého týdne by mohla vstoupit duelem s Igou Šwiatekovou a ve čtvrtfinále narazit třeba na Arynu Sabalenkovou či Angelique Kerberovou.





Markéta Vondroušová měla velmi solidní vstup do loňské sezony, ale pak se dlouho trápila. Obrat o 180 stupňů nastal po nečekaném zisku stříbrné medaile na olympijských hrách v Tokiu. Dvaadvacetiletá Češka ke konci sezony uhrála ještě tři semifinále.

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (2. kolo)

Bilance: 1-1

Bilance na venkovních betonech: 1-1

Generálku absolvovala pouze v Adelaide. Po vítězství nad Viktorijí Golubicovou měla na dosah další úspěšný obrat, jenže proti Aně Konjuhové v souboji o čtvrtfinále neproměnila mečbol ani utkání nedopodávala.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Adelaide 2 (2. kolo)

Vondroušová se úvodního grandslamu sezony zúčastní popáté. Přes druhé kolo se dostala až loni, kdy v osmifinále nestačila na Su-Wei Hsieh.

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Vondroušová by měla uspět proti domácí divoké kartě Priscille Honové a pak změřit síly s kvalifikantkou Eminou Bektasovou, nebo Ljudmilou Samsonovovou. Do třetího kola se nabízí světová dvojka Aryna Sabalenková.





Tereza Martincová má za sebou nejlepší sezonu kariéry. Sedmadvacetiletá pražská rodačka v dubnu konečně debutovala v elitní stovce žebříčku, následně se pětkrát dostala do čtvrtfinále (více než za všechny předchozí roky dohromady), v Praze hrála své první finále na hlavní tour a nyní je členkou nejlepší padesátky světového hodnocení.

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (2. kolo)

Bilance: 1-2

Bilance na venkovních betonech: 1-2

Na přípravných turnajích měla smůlu na los. V Melbourne hned na úvod potkala bývalou světovou dvacítku Anu Konjuhovou a v Adelaide ve druhém kole narazila na skvěle hrající Madison Keysovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Melbourne 1 (1. kolo), Adelaide 2 (2. kolo)

Martincovou čeká premiéra v hlavní soutěži Australian Open. V Melbourne Parku se šestkrát zúčastnila kvalifikace a ani jednou sítem neprošla.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Martincová svůj debut v hlavní soutěži zahájí proti Lauren Davisové, v případě vítězství by si mohla zahrát s nasazenou Camilou Giorgiovou a ve třetím kole se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou.





Kateřina Siniaková si ještě loni touto dobou procházela dlouhou krizí, ale s příchodem antukového jara se zvedla. Pětadvacetiletá rodačka z Hradce Králové uhrála semifinále v Parmě, postoupila do finále na trávě v Bad Homburgu a ještě třikrát byla mezi nejlepší osmičkou.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-2

Bilance na venkovních betonech: 0-2

Vstup do sezony se jí stejně jako loni nedaří. Přímo v Melbourne Parku v prvním kole nestačila na kvalifikantku Annu Bondárovou, o týden později v Adelaide schytala výprask od Cori Gauffové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Generálka: Melbourne 1 (1. kolo), Adelaide 2 (1. kolo)

Siniaková asi australské podmínky v oblibě nemá, úspěšná totiž není ani na Australian Open. Z předchozích osmi startů se jen dvakrát dostala přes první kolo.

Kariérní bilance: 2-8

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2015, 2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Siniaková schytala jeden z nejhorších možných losů, do prvního kola vyfasovala rozjetou nasazenou šestku Anett Kontaveitovou.





Marie Bouzková měla na začátku loňské sezony výbornou formu, dokonce si na menší akci právě v Melbourne zahrála své druhé finále na hlavní tour. Jenže po semifinálové účasti v Guadalajaře se ohromně trápí. Ve zbytku roku se představila na 17 turnajích a vyhrála jen šest zápasů.

Nejlepší výsledky: Adelaide (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (2. kolo)

Bilance: 3-1

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Vstup do letošní sezony neměla špatný. V Adelaide sice byla hned v prvním kole kvalifikace blízko další porážce, nicméně nakonec se probojovala až do druhého kola hlavní soutěže. Zřejmě kvůli zdravotním potížím se na dalším podniku v australském městě nepředstavila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Adelaide (2. kolo)

Bouzková si hlavní soutěž úvodního grandslamu sezony zahraje potřetí a bude usilovat o první výhru.

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020-21)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bouzková si na los pro první kolo rozhodně nemůže stěžovat, má v něm kvalifikantku Rebeccu Marinovou. Pokud souboj zvládne, pak to bude proti Angelique Kerberové, nebo Kaie Kanepiové podstatně těžší.



Tipujeme

Největší favoritka Ashleigh Bartyová by neměla mít s postupem do osmifinále žádné potíže. Světová jednička začne proti kvalifikantce Lesje Curenkové, pak by nastoupila proti Varvaře Gračevové, nebo další z kvalifikantek Lucie Bronzettiové a ve třetím kole nejspíše proti nasazené Camile Giorgiové. Podstatně těžší se jeví osmifinále, ve kterém může narazit na Belindu Bencicovou, vítězku jedné z generálek Amandu Anisimovovou, nebo obhájkyni titulu a dvojnásobnou šampionku Naomi Ósakaovou. Ze všech zmíněných má jasně nejlepší formu, její osmifinálový souboj s Ósakaovou by ale klidně mohl být zápasem turnaje.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bencicová - Anisimovová (2K), Bencicová - Ósakaová (3K), Anisimovová - Ósakaová (3K), Bartyová - Ósakaová (OF)

1. čtvrtfinalistka: Ashleigh Bartyová



O další místo by si to měly v osmifinále rozdat Ons Džabúrová s Marií Sakkariovou. Džabúrová má v cestě Nurii Párrizasovou, Marynu Zaněvskou / Kaju Juvanovou a nasazenou Jessicu Pegulaovou. Sakkariová se bude muset vypořádat s Tatjanou Mariaovou, Aljaksandrou Sasnovičovou / Qinwen Zheng a možná nasazenou Veronikou Kuděrmetovovou. Pokud na osmifinálový duel skutečně dojde, v tuto chvíli bychom favorizovali Sakkariovou. Řekyně vyhrála poslední souboj loni v Ostravě a Džabúrová v Sydney vzdala a nedávno prodělala nemoc Covid-19. Do bojů o čtvrtfinále může samozřejmě zásadně promluvit loňská čtvrtfinalistka Jessica Pegulaová.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Džabúrová - Pegulaová (3K), Džabúrová - Sakkariová (OF), Pegulaová - Sakkariová (OF)

2. čtvrtfinalistka: Maria Sakkariová



Barbora Krejčíková má coby nasazená čtyřka velmi slušný los a za sebou parádní výsledek na přípravném turnaji, navíc se řadí do širšího okruhu favoritek na titul. Úřadující šampionka French Open by si měla poradit s Andreou Petkovicovou, kvalifikantkou Viktórií Kužmovou, nebo divokou kartou Xiyu Wang a větší překážkou by neměla být ani nasazená Jelena Ostapenková. Také v osmifinále, ve kterém může potkat dvojnásobnou vítězku Viktorii Azarenkovou, nebo Elinu Svitolinovou, by byla favoritkou. Větší nebezpečí určitě představuje Běloruska.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Azarenková - Svitolinová (3K), Krejčíková - Azarenková (OF), Krejčíková - Svitolinová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Barbora Krejčíková



Paula Badosaová fantasticky zakončila loňskou sezonu (triumf v Indian Wells) a parádně začala i tu letošní (prvenství v Sydney). Není tedy překvapením, že podobně jako Krejčíková patří mezi desítku největších favoritek. Španělka by měla do osmifinále projít bez potíží, zaváhání se neočekává proti Ajle Tomljanovicové, Saisai Zheng, či Martině Trevisanové ani nasazené krajance Saře Sorribesové. V osmifinále nejspíše potká zástupkyni Spojených států, do stejné sekce totiž byly nalosovány předloňská šampionka Sofia Keninová, Madison Keysová a 17letá Cori Gauffová. Poslední krok v cestě do čtvrtfinále by byl jasně nejtěžší.

Zajímavé zápasy 1. kola: Keninová - Keysová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Keninová - Gauffová (3K), Keysová - Gauffová (3K), Keninová - Badosaová (OF), Keysová - Badosaová (OF), Gauffová - Badosaová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Paula Badosaová



Z první části dolní poloviny pavouka jsou největšími adeptkami na čtvrtfinále Anett Kontaveitová a Jelena Rybakinová. Kontaveitová má od konce srpna životní formu a měla by v úvodních kolech vyřadit Kateřinu Siniakovou, Claru Tausonovou, nebo Astru Sharmaovou i bývalou semifinalistku Danielle Collinsovou. Finalistka generálky v Adelaide Rybakinová bude po derby se Zarinou Dijasovou čelit Viktoriji Golubicové, či Saisai Zheng a ve třetím kole možná Elise Mertensové. V premiérovém souboji Kontaveitové s Rybakinovou by pro nás byla favoritkou Estonka.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kontaveitová - Tausonová (2K), Kontaveitová - Collinsová (3K), Kontaveitová - Rybakinová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Anett Kontaveitová



Parádní osmifinálový zápas by mohly zařídit dvojnásobné grandslamové šampionky a bývalé světové jedničky Simona Halepová s Garbiñe Muguruzaovou. Halepová by měla úvodními dvěma koly projít suverénně, má v nich Magdalenu Frechovou a Katie Volynetsovou, nebo Beatriz Haddadovou Maiaovou. Ve třetím kole se ovšem může střetnout se Sloane Stephensovou nebo další senzační vítězkou US Open Emmou Raducanuovou. Muguruzaová to má do osmifinále snazší - Clara Burelová, Alizé Cornetová / Viktorija Tomovová a případně Tamara Zidanšeková. Stephensová se umí na grandslamech předvést, Raducanuová se od senzačního triumfu trápí. Pokud dojde na osmifinálové složení Halepová - Muguruzaová, pak je to otevřené. Ve vzájemné bilanci vede 4-3 Španělka a vyhrála jediný předchozí souboj v tomto dějišti (semifinále 2020).

Zajímavé zápasy 1. kola: Stephensová - Raducanuová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Halepová - Raducanuová (3K), Halepová - Muguruzaová (OF), Raducanuová - Muguruzaová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Simona Halepová



Petra Kvitová do letošní sezony nevstoupila dobře, ale stále má šanci v rámci australského léta uspět. Nejprve ale bude muset oplatit loňskou porážku Soraně Cirsteaové a vypořádat se s Misaki Doiovou, či Kristínou Kučovou. I ve třetím kole má šanci, Anastasia Pavljučenkovová letos kvůli nemoci Covid-19 ještě nehrála. Pokud se dostane až do osmifinále, měla by změřit síly s Igou Šwiatekovou, nebo Darjou Kasatkinovou, které by se měly potkat ve třetím kole. Kasatkinová je v Melbourne v posledním roce hodně nebezpečná a Šwiateková má za sebou velice solidní generálku. Kvitová by asi postupem do čtvrtfinále překvapila, většimi favoritkami jsou její potenciální osmifinálové soupeřky.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Šwiateková - Kasatkinová (3K), Kvitová - Pavljučenkovová (OF), Šwiateková - Kvitová (OF), Šwiateková - Pavljučenkovová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Darja Kasatkinová



Aryna Sabalenková v posledních čtyřech utkáních nasekala 74 dvojchyb a bude hodně záležet na tom, zda problém se servisem vyřešila. Světová dvojka začne proti Storm Sandersové. Pokud získá první letošní výhru, pak ji čeká nebezpečná Ann Liová, či Xinyu Wang. Pro třetí kolo se nabízí nasazená Markéta Vondroušová, nebo Ljudmila Samsonovová a pro osmifinále trojnásobná grandslamová šampionka Angelique Kerberová se senzační finalistkou loňského US Open Leylah Fernandezovou. Kerberová však kvůli Covidu-19 nehrála žádnou z generálek a Fernandezové forma o něco klesla. Poslední místo ve čtvrtfinále je tedy naprosto otevřené, klidně do něj může projít i česká naděje.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kerberová - Kanepiová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Vondroušová - Sabalenková (3K), Kerberová - Fernandezová (3K), Kerberová - Sabalenková (OF), Fernandezová - Sabalenková (OF)

8. čtvrtfinalistka: Angelique Kerberová

1. čtvrtfinále: Bartyová porazí Sakkariovou | H2H 4-1

2. čtvrtfinále: Badosaová porazí Krejčíkovou | H2H 3-0

3. čtvrtfinále: Kontaveitová porazí Halepovou | H2H 1-3

4. čtvrtfinále: Kerberová porazí Kasatkinovou | H2H 5-4

1. semifinále: Bartyová porazí Badosaovou | H2H 1-1

2. semifinále: Kontaveitová porazí Kerberovou | H2H 4-1

Finále: Bartyová porazí Kontaveitovou | H2H 2-1