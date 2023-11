Preview: Djokovič si může proti Runemu zajistit setrvání na trůnu, Sinner začne duelem s Tsitsipasem

V rámci prvního hracího dne letošního ročníku Turnaje mistrů se rozehraje Zelená skupina. Největší favorit a šestinásobný šampion Novak Djokovič si může v souboji s debutantem Holgerem Runem zajistit, že rekordně poosmé v kariéře zakončí sezonu na postu světové jedničky. Domácí hvězda Jannik Sinner zahájí své působení v italském Turíně proti bývalému vítězi Stefanosovi Tsitsipasovi.

Jannik Sinner (4.) - Stefanos Tsitsipas (6.) | Centre Court (14:30 SEČ)

Jannik Sinner si loni touto dobou prožil velké zklamání, protože se mu moc nepovedl závěr sezony, kvůli čemuž přišel o možnost hrát na domácím Turnaji mistrů v Turíně. V italské metropoli se tehdy akce pro osm nejlepších tenistů roku konala podruhé a ke zklamání diváků se nezúčastnil ani jeden domácí hráč.

Letos ovšem 22letý Ital žádný takový scénář nepřipustil a start na Turnaji mistrů si tentokrát zajistil s výrazným předstihem. Před dvěma týdny se nejspíše správně rozhodl nenastoupit k osmifinálovému utkání na Masters v Paříži, jelikož měl mezi zápasy velmi málo času na regeneraci. Pokud by v turnaji pokračoval, mohl se zranit a ohrozit svou účast v Turíně.

Ačkoli letos musel už čtyřikrát vzdát či odstoupit a stejně jako v předchozích letech se často trápil zdravotně, dokázal na většině akcí postoupit do závěrečných kol. V aktuální sezoně posbíral čtyři tituly, dva z nich zapsal na halových betonech (Montpellier a Vídeň), a úspěšně vstoupil do 19 z 20 turnajů.

Turnaje mistrů se v minulosti zúčastnil pouze v roce 2021 právě v tomto dějišti. Tehdy ale coby náhradník, čímž byly jeho šance na postup ze skupiny už od začátku výrazně sníženy. Ve skupinových bojích porazil Huberta Hurkacze a prohrál s Daniilem Medveděvem. Tentokrát ovšem přijel jako úplně jiný hráč. Nejlepší Ital v žebříčku ATP má v poslední době skvělou formu, věří si a letos vyhrál osm ze 13 soubojů se zástupci TOP 10 pořadí.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Peking, Toronto, Montpellier (T); Miami, Rotterdam (F); Wimbledon, Monte Carlo, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň, Montpellier (T); Rotterdam (F)

Bilance: 57:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance v hale: 13:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 8:5 (kariérní 17:26)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (SF), US Open (OF)

Jannik Sinner - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: skupina (2021, 2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (T), Paříž (OF)

Stefanos Tsitsipas prožívá na své poměry ne zrovna povedenou sezonu, ale i tak stále patří mezi špičku. Přestože se letos trápil fyzicky, postrádal sebevědomí a v určité fázi možná i motivaci, dokázal třetím rokem po sobě pokořit metu 50 vítězství. Navíc se celkem pohodlně kvalifikoval na Turnaj mistrů.

V posledních týdnech se výkonnostně výrazně zlepšil a určitě si před cestou do Turína zvedl sebevědomí. Nedávno přerušil sérii šesti akcí, na kterých nedokázal porazit více než jednoho soupeře, když prošel do semifinále na třech halových podnicích po sobě, jmenovitě v Antverpách, Vídni a na Masters v Paříži. S pomocí těchto výsledků si vytvořil výrazný bodový náskok před dalšími adepty na letenku do italské metropole.

Pro aktuálně šestého hráče světa asi nebudou následující dny jednoduché. V momentálním roce totiž prohrál šest ze sedmi duelů s kolegy z TOP 10 žebříčku, což jen potvrzuje, že si letos věří mnohem méně než v minulosti. Recept našel pouze až v tom posledním před pár dny na Masters v Paříži proti Alexanderovi Zverevovi.

Na Turnaji mistrů debutoval v roce 2019, tehdy přemohl Rogera Federera, Daniila Medveděva, Zvereva a Dominica Thiema a získal svou dosud nejcennější trofej. Při všech třech následujících startech však ztroskotal hned ve skupině.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (T); Barcelona, Australian Open (F); Paříž, Vídeň, Antverpy, Řím (SF)

Největší úspěchy v hale: Paříž, Vídeň, Antverpy (SF)

Bilance: 51:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance v hale: 9:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:6 (kariérní 32:46)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (ČF), Wimbledon (OF), US Open (2K)

Stefanos Tsitsipas - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 6:6

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Antverpy (SF), Vídeň (SF), Paříž (SF)

Vzájemná bilance: Tsitsipas vede 5:2. Sinner má se všemi třemi soupeři ve skupině negativní vzájemnou bilanci. Přesto se očekává, že alespoň proti dvěma z nich bude mít v následujících dnech navrch. Jedním z nich je právě Tsitsipas. Vzhledem k současné formě obou aktérů a výhodě domácího prostředí se předpokládá vítězství Sinnera.

Novak Djokovič (1.) - Holger Rune (10.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Novak Djokovič zahájí svou již 16. účast na Turnaji mistrů, více jich má na kontě pouze bývalý lídr žebříčku Roger Federer (17). Šestatřicetiletý Srb se momentálně se švýcarskou legendou dělí o prvenství v počtu triumfů na této akci (6). V Turíně je největším favoritem a mohl by svého bývalého rivala za týden překonat.

Jedním z jeho cílů pro zbytek roku je zakončit sezonu na postu světové jedničky. To se mu loni hlavně kvůli odmítavému postoji k očkování proti Covidu nepodařilo, jelikož se nemohl zúčastnit hned několika velkých podniků. Triumfem před týdnem na Masters v Paříži se k tomuto úspěchu výrazně přiblížil. V Turíně mu totiž stačí jen jedna výhra ve skupině, případně bude muset doufat, že se Carlos Alcaraz nestane neporaženým šampionem.

V poslední době na nejvyšším okruhu opět dominuje, čímž dává svým kolegům jasný signál, že musí výrazně pozvednout výkon, pokud ho chtějí porazit. Po prvenství na US Open si vítěz tří letošních grandslamů dal od turnajů na nejvyšší úrovni zhruba dva měsíce pauzu. Vrátil se až na Masters v Paříži, kde navzdory neideální fyzické kondici získal svou 40. kariérní trofej z Masters.

V aktuálním roce zaznamenal pouhých pět porážek a jen jednu z nich na tvrdých površích. V hale je letos stále neporažen. Pokud by do konce sezony všechny zápasy vyhrál, překonal by svůj osobní rekord. Ještě nikdy totiž nezakončil tenisový rok s pěti či méně prohrami.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Paříž, US Open, Cincinnati, French Open, Australian Open, Adelaide (T); Wimbledon (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy v hale: Paříž (T)

Bilance: 51:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance v hale: 5:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 13:3 (kariérní 253:110)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (F), US Open (T)

Novak Djokovič - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 46:17

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2012-15, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Paříž (T)

Holger Rune obhajoval na Masters v Paříži největší titul své kariéry a ve čtvrtfinále narazil právě na Djokoviče. Ještě před tímto soubojem byl jedním z pouhých tří aktivních hráčů disponujících pozitivní vzájemnou bilancí se srbskou ikonou.

Naštěstí pro něj neměla čtvrtfinálová porážka vliv na jeho účast na Turnaji mistrů. Ostatní adepti na letenku do Turína ho totiž nedokázali v hodnocení probíhající sezony předstihnout a 20letý Dán se kvalifikoval z posledního postupového místa. Do italské metropole dorazil také loni, ale coby náhradník a do akce se vůbec nedostal.

Ačkoli nedokázal na Djokoviče ve čtvrtfinálovém duelu na Masters v Paříži najít recept, opět potvrdil, že je v poslední době jedním z jeho nejméně oblíbených soupeřů. Zároveň ukázal, že po dlouhé krizi trvající od Wimbledonu tenis nezapomněl a dokáže se měřit i s užší špičkou.

Na posledních dvou akcích se výkonnostně i výsledkově zlepšil. Kromě skvělého výkonu proti Djokovičovi to ale stále není ono a ani proti outsiderům nebyl vždy přesvědčivý. To pro něj může představovat na silně obsazeném Turnaji mistrů velký problém. Přesto může hodnotit vystoupení v Basileji i na pařížském Masters pozitivně.

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (T); Řím, Monte Carlo (F); Basilej, Queens, Acapulko, Montpellier (SF)

Největší úspěchy v hale: Basilej, Montpellier (SF)

Bilance: 43:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance v hale: 8:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:7 (kariérní 13:13)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF), Wimbledon (ČF), US Open (1K)

Holger Rune - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Stockholm (2K), Basilej (SF), Paříž (ČF)

Vzájemná bilance: 2:2. Djokovič může počtvrté v kariéře ovládnout v rámci jedné sezony Masters v Paříži a také Turnaj mistrů, naposledy se mu to podařilo v roce 2015. Také letos je pro všechny hráče nejtěžší překážkou na těch největších turnajích a očekává se, že tuto roli potvrdí i v Turíně.

Program 1. hracího dne

• CENTRE COURT • (od 12:00 SEČ)

1. Dodig/Krajicek (1-Chorv./USA) - González/Molteni (7-Arg.)

2. Sinner (4-It.) - Tsitsipas (6-Řec.) / nejdříve ve 14:30 SEČ

3. González/Roger-Vasselin (4-Mex./Fr.) - Granollers/Zeballos (5-Šp./Arg.) / nejdříve v 18:30 SEČ

4. Djokovič (1-Srb.) - Rune (8-Dán.) / nejdříve ve 21:00 SEČ



