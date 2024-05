Preview: Máme velkou šanci na českou osmifinalistku, tři nasazené Češky jsou ve čtvrtině se Šwiatekovou

V neděli startuje hlavní soutěž antukového grandslamu French Open. Herní pole vede světová jednička, trojnásobná šampionka a vítězka posledních dvou ročníků Iga Šwiateková. Mezi další největší favoritky se řadí Aryna Sabalenková, Coco Gauffová a Jelena Rybakinová. V hlavní soutěži se představí šest českých zástupkyň. Ve třetím kole mohou změřit síly Markéta Vondroušová a Kateřina Siniaková, která je na grandslamech poprvé mezi nasazenými.

V neděli v areálu Rolanda Garrose startuje hlavní soutěž antukového vrcholu sezony French Open, v pořadí druhého podniku velké čtyřky. O pohár Suzanne Lenglenové se bude bojovat od 26. května do 8. června.

Herní pole vede vítězka posledních dvou ročníků, trojnásobná šampionka a světová jednička Iga Šwiateková. Mezi největší favoritky se dále řadí finalistka obou letošních antukových tisícovek Aryna Sabalenková, bývalá finalistka Coco Gauffová a Jelena Rybakinová.

Mezi nasazenými z českých tenistek figurují bývalá finalistka Markéta Vondroušová, šampionka ročníku 2021 Barbora Krejčíková a Linda Nosková. Poprvé v kariéře je na grandslamech mezi nasazenými Kateřina Siniaková. Ty v hlavní soutěži doplňují Marie Bouzková a Karolína Plíšková.

Z hráček, které byly přihlášeny do hlavní soutěže, do Paříže nedorazily světová pětka Jessica Pegulaová ani Yanina Wickmayerová. Účast předčasně zrušily loňská finalistka Karolína Muchová, jež se zotavuje po operaci zápěstí, a těhotná Petra Kvitová.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí Chloé Paquetová, Jessika Ponchetová, Alizé Cornetová, Fiona Ferrová, Elsa Jacquemotová a Kristina Mladenovicová, Australanka Ajla Tomljanovicová a Američanka Sachia Vickeryová.

Šwiateková se bez ohledu na výsledky letošního French Open udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí zhruba 53,5 milionu eur (cca 1,3 miliardy českých korun). Vítězka získá šek v hodnotě 2,4 milionu eur (cca 59,3 milionu českých korun) a 2 000 bodů do žebříčku WTA.

French Open 2024

• Shrnutí •

Loňské finále: Šwiateková (1-Pol.) - Muchová (ČR) 6:2, 5:7, 6:4

Nejvýše nasazené: Šwiateková (1. v WTA), Sabalenková (2.), Gauffová (3.), Rybakinová (4.), Vondroušová (6.), Sakkariová (7.), Qinwen Zheng (8.), Jabeurová (9.)

Kategorie: grandslam

Místo konání: Paříž, Francie

Povrch: antuka

Dotace: 53.478.000 eur



• Možná čtvrtfinále •

Šwiateková (1-Pol.) - Vondroušová (5-ČR) | H2H 3:0

Gauffová (3-USA) - Jabeurová (8-Tun.) | H2H 4:2

Qinwen Zheng (7-Čína) - Rybakinová (4-Kaz.) | H2H 0:2

Sakkariová (6-Řec.) - Sabalenková (2-) | H2H 3:7



• Možná osmifinále •

Šwiateková (1-Pol.) - Alexandrovová (16-) | H2H 3:2

Collinsová (11-USA) - Vondroušová (5-ČR) | H2H 0:3

Gauffová (3-USA) - Haddadová Maiaová (13-Braz.) | H2H 0:0

Ostapenková (9-Lot.) - Jabeurová (8-Tun.) | H2H 2:3

Qinwen Zheng (7-Čína) - Paoliniová (12-It.) | H2H 2:0

Svitolinová (15-Ukr.) - Rybakinová (4-Kaz.) | H2H 2:1

Sakkariová (6-Řec.) - Kasatkinová (10-) | H2H 1:4

Keysová (14-USA) - Sabalenková (2-) | H2H 1:3



• Soupeřky českých tenistek v 1. kole •

Vondroušová (5-ČR) - Masárová (Šp.) | H2H 1:0

Krejčíková (24-ČR) - Golubicová (Švýc.) | H2H 3:2

Nosková (27-ČR) - Dartová (Brit.) | H2H 0:0

Siniaková (32-ČR) - Gálfiová (Maď.) | H2H 0:0

Bouzková (ČR) - Kuděrmetovová (19-) | H2H 2:3

Plíšková (ČR) - Svitolinová (15-Ukr.) | H2H 5:4



• Soupeřky slovenských tenistek v 1. kole •

Schmiedlová (SR) - Erraniová (It.) | H2H 2:1

Šramková (SR) - Anisimovová (USA) | H2H 0:0

Kompletní los

Šwiateková je jasnou favoritkou a zaútočí na čtvrtý triumf

Pokud bude Iga Šwiateková celý turnaj stoprocentně fit, tak si jen těžko lze představit, že by French Open vyhrál někdo jiný. Trojnásobná šampionka a vítězka posledních dvou ročníků už několik sezon na antuce dominuje. Po skončení tohoto turnaje v roce 2021 zaznamenala na nejpomalejším povrchu porážku jen s Caroline Garciaovou, Arynou Sabalenkovou a Jelenou Rybakinovou (dvakrát).

Pokud se podíváme blíže, tak Garciaová tehdy nastartovala životní období a teď se trápí, Sabalenkovou porazila v posledních dvou finále na tisícovkách v Madridu a Římě a prohrála s ní jen v úplně jiných podmínkách na rychlejší antuce v Madridu a Rybakinová, která v posledním roce často bojuje se zdravím, by se musela dostat do finále, jelikož je v opačné půlce pavouka.

Šwiateková začne proti kvalifikantce Leolii Jeanjeanové a ve druhém kole si může zahrát s bývalou světovou jedničkou Naomi Ósakaovou, jež není na antuce takovou hrozbou jako na tvrdých površích a vrací se po mateřské pauze. Z nasazených má ve své osmině Veroniku Kuděrmetovovou, Barboru Krejčíkovou a Jekatěrinu Alexandrovovou, ani jedna nemá formu.

Výzvou může být Danielle Collinsová ve čtvrtfinále. Američanka, která letos ukončí kariéru, hraje od půlky března v životní formě. Další z nasazených v této čtvrtině, Marta Kosťuková, Kateřina Siniaková ani Markéta Vondroušová, by neměly největší favoritku ohrozit.

Největší favoritkou druhé čtvrtiny je Coco Gauffová. Bývalá finalistka ale není letos na antuce příliš přesvědčivá a nebylo by překvapením, pokud by se do semifinále ke Šwiatekové neprobojovala. Na druhou stranu pro ni může být výraznější hrozbou pouze nevyzpytatelná šampionka ročníku 2017 Jelena Ostapenková.

Dajana Jastremská se totiž po senzačním Australian Open trápí, Ljudmila Samsonovová prožívá vyjma únorového podniku v Abú Zabí a probíhající akce ve Štrasburku mizernou sezonu, Beatriz Haddadová Maiaová na tom rovněž není nejlépe, Caroline Garciaová a Leylah Fernandezová jsou už dlouho z formy a Ons Jabeurová zapisuje jedno ze svých nejhorších období v kariéře.

Los Gauffové po cestě do semifinále se tak vlastně jeví jako docela snadný. Na největší hrozbu Ostapenkovou může narazit až ve čtvrtfinále.

Podobně jako Gauffová je na tom s losem Jelena Rybakinová. U ruské rodačky reprezentující Kazachstán je však otazníkem zdravotní stav. V posledním roce několikrát laborovala s nemocí a před pár týdny musela zrušit obhajobu titulu v Římě.

Pokud odehraje celý turnaj ve stoprocentní kondici, tak by neměla v semifinále chybět. Přece jen patří letos mezi jasně nejlepší hráčky na tour. Ve druhém kole může potkat bývalou světovou jedničku Angelique Kerberovou, která se vrací po mateřské pauze a antuka byla vždy jejím nejslabším povrchem. Problémem by nemělo být ani třetí kolo s trápící se Elise Mertensovou.

Mnohem zajímavěji se jeví osmifinále, protože by se v něm mohla střetnout s Elinou Svitolinovou, nebo bývalou finalistkou Anastasií Pavljučenkovovou. Proti oběma by byla samozřejmě favoritkou, nicméně mělo by se jednat o její nejtěžší duel po cestě do čtvrtfinále.

V něm by asi z kvarteta Qinwen Zheng, Sorana Cirsteaová, Anna Kalinská a Jasmine Paoliniová nechtěla nejvíce hrát s poslední jmenovanou. Italka totiž zaznamenala v letošní sezoně velký progres a Rybakinovou pořádně trápila ve čtvrtfinále na antuce ve Stuttgartu.

Poslední z největších favoritek Aryna Sabalenková se po suverénní obhajobě titulu na lednovém Australian Open trápila, ale na obou antukových tisícovkách se předvedla ve velmi dobré formě. V Madridu byla několikrát jediný míček od skalpu Šwiatekové a další úspěšné letošní obhajoby. Také v Římě prohrála až ve finále se světovou jedničkou.

Úvodní dvě kola by měla zvládnout bez problémů, postup se očekává přes Eriku Andrejevovou i kvalifikantky Irene Burillovou, nebo Mojuku Učidžimaovou. Třetí kolo může být naopak hodně těžké, její kamarádka Paula Badosaová se v Římě dostala do formy a nevyzpytatelná bývalá finalistka Sloane Stephensová představuje asi ještě větší hrozbu.

O nic jednodušší by nebylo osmifinále s Madison Keysovou, nebo Emmou Navarrovou. Keysová se na antuce rozjela a Navarrová dokázala Sabalenkovou porazit před pár měsíci v Indian Wells a na antuce také umí. Do čtvrtfinále asi projde někdo z nasazených, tedy Maria Sakkariová, Linda Nosková, Viktoria Azarenková, nebo Darja Kasatkinová.

Pokud se podíváme na los všech čtyř největších favoritek, tak nejvíce hrozeb má po cestě do semifinále asi Sabalenková. Šwiateková je každopádně jednoznačnou favoritkou a jak jsme psali na začátku, jen těžko si lze představit, že to nedotáhne k titulu. Největší nebezpečí pro ni představuje neoblíbená soupeřka Rybakinová, ovšem ta by musela zvládnout šest zápasů v řadě a antuka je jejím nejslabším povrchem.

Tři nasazené Češky jsou ve čtvrtině se Šwiatekovou

Na letošním French Open se mezi nasazené vešly čtyři české tenistky, jenže tři z nich skončily ve stejné čtvrtině s jednoznačnou favoritkou Igou Šwiatekovou. Jedinou výjimkou je Linda Nosková.

Markéta Vondroušová loni senzačně ovládla Wimbledon a ještě na US Open hrála ve skvělé formě. Od té doby se ale trápí a neprezentuje se výsledky ani výkony, které by odpovídaly postavení v TOP 10 žebříčku. V letošní race figuruje až ve třetí desítce. Los k ní byl však celkem milosrdný, s Rebekou Masárovou i Aleksandrou Kruničovou, nebo kvalifikantkou Katie Volynetsovou by si měla poradit.

Ve třetím kole by mohla potkat Kateřinu Siniakovou. Rodačka z Hradce Králové je poprvé v kariéře mezi nasazenými na grandslamech a její největší hrozbou by měla být ve druhém kole Diana Šnajderová. Mladá Ruska je velmi nebezpečná a nebylo by zas tak velkým překvapením, kdyby se do osmifinále dostala ona. Šance na českou osmifinalistku jsou každopádně velké. Před branami čtvrtfinále může čekat rozjetá Danielle Collinsová a ta už by asi byla pro Vondroušovou i Siniakovou příliš velkým soustem.

Rovněž Barbora Krejčíková má příznivý los po cestě do osmifinále. Bývalá šampionka je však úplně z formy a může vypadnout s kýmkoli, letos dokonce na antuce ještě nevyhrála. Její cesta by mohla vypadat následovně: Viktorija Golubicová, Anastasia Potapovová, Jekatěrina Alexandrovová. V osmifinále bude s největší pravděpodobností čekat Šwiateková.

Nejblíže má ke Šwiatekové Marie Bouzková. Do prvního kola vyfasovala nasazenou Veroniku Kuděrmetovovou, ve druhém by se utkala s Jessicou Bouzasovou, nebo lucky loserem Janou Fettovou a už ve třetím kole by měla Polku.

Nosková má šanci na čtvrtfinále

Linda Nosková se jako jediná z kvarteta nasazených Češek vyhnula největší favoritce a světové jedničce Ize Šwiatekové. Na French Open před lety ovládla juniorskou soutěž, ovšem na nejvyšším okruhu se na antukových dvorcích zatím neprosadila.

Na French Open by to mohla změnit. Pokud bude mít dostatečnou motivaci, měla by zvládnout úvodní duel s Harriet Dartovou a roli favoritky by mohla potvrdit také proti Irině Beguové, nebo kvalifikantce Julii Rieraové. Hratelné je i třetí kolo s Mariou Sakkariovou. Řecká jednička se v posledních měsících výrazně zvedla, nicméně na antuce prohrála ve dvou setech s Beatriz Haddadovou Maiaovou i Viktorií Azarenkovou.

Pokud by Nosková dokázala přejít přes Sakkariovou, tak pro ni určitě bude hratelné i případné osmifinále s Azarenkovou, nebo Darjou Kasatkinovou. Ve čtvrtfinále, které nevypadá vůbec nereálně, by pak mohla změřit síly s Arynou Sabalenkovou.

Plíšková má opět smůlu na soupeřku

Od Karolíny Plíškové se naopak na letošním French Open nic nečeká. Loni vypadla v prvním kole se Sloane Stephensovou a těžký los má pro úvodní zápas i tentokrát, a sice loňskou čtvrtfinalistku a nasazenou patnáctku Elinu Svitolinovou.

Pokud by favorizovanou Ukrajinku porazila, měla by si poradit s Fionou Ferrovou i Diane Parryovou a možná si ve třetím kole zahrát s Anastasií Pavljučenkovovou. Potenciální osmifinále s Jelenou Rybakinovou by už asi bylo konečnou.

Největší favoritky

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport)

Iga Šwiateková má letos nejlepší zápasovou bilanci na nejvyšším okruhu (38:4), ale takřka rok čeká na grandslamový triumf a v aktuální sezoně zaznamenala i několik zklamání. Třeba šokující porážku ve třetím kole Australian Open s Lindou Noskovou. Dvaadvacetiletá Polka letos získala už čtyři tituly, všechny má z prestižních podniků série WTA 1000, a je nadále suverénní světovou jedničkou.

Nejlepší letošní výsledky: Řím, Madrid, Indian Wells, Dauhá (triumf)

Největší letošní úspěchy na antuce: Řím, Madrid (triumf)

Letošní bilance: 38:4

Letošní bilance na antuce: 14:1

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Antukové jaro zahájila porážkou s Jelenou Rybakinovou v semifinále ve Stuttgartu, kde útočila na hattrick. Nezdar v německé hale si ovšem vykompenzovala prvenstvím na obou antukových tisícovkách v Madridu a Římě. Ve finále vždy porazila světovou dvojku Arynu Sabalenkovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Generálka: Madrid (triumf), Řím (triumf)

French Open je jejím asi vůbec nejúspěšnějším turnajem. Každý z pěti předchozích startů dotáhla minimálně do osmifinále a ovládla ročníky 2020 a 2022-23, v loňském finále přehrála Karolínu Muchovou.

Kariérní bilance: 28:2

Nejlepší výsledek: triumf (2020, 2022-23)

Loňský výsledek: triumf

Možná cesta turnajem

1K: Jeanjeanová | H2H 0:0

2K: Bronzettiová | H2H 0:0, NEBO Ósakaová | H2H 1:1

3K: (29) Kuděrmetovová | H2H 4:1

OF: (16) Alexandrovová | H2H 3:2

ČF: (5) Vondroušová | H2H 3:0

SF: (3) Gauffová | H2H 10:1

F: (2) Sabalenková | H2H 8:3

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Aryna Sabalenková zahájila letošní sezonu na výbornou. Po finálové účasti na silně obsazené generálce v Brisbane se jí povedlo bez ztráty jediného setu obhájit triumf na Australian Open, kde zapsala svůj druhý grandslamový titul. Od té doby však 26letá Běloruska na další prvenství čeká a v následujících měsících se na své poměry dost trápila. Znovu se chytla až na velkých antukových tisícovkách.

Nejlepší letošní výsledky: Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Řím, Madrid (finále)

Letošní bilance: 25:7

Letošní bilance na antuce: 11:3

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Na antuce se poprvé představila ve Stuttgartu a vypadla již po čtvrtfinálové bitvě s Markétou Vondroušovou. Mnohem lepší to bylo v Madridu, kde byla třikrát jediný míček od skalpu Igy Šwiatekové a úspěšné obhajoby titulu. Do finále se probojovala také v Římě a ani tentokrát v něm na světovou jedničku recept nenašla.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Madrid (finále), Řím (finále)

Na French Open se jí dlouho nedařilo, úvodních pět startů v hlavní soutěži zakončila nejpozději ve třetím kole. Poprvé se do druhého týdne podívala až loni, kdy v semifinále nevyužila mečbol proti Karolíně Muchové.

Kariérní bilance: 12:6

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Možná cesta turnajem

1K: E. Andrejevová | H2H 0:0

2K: Burillová | H2H 0:0, NEBO Učidžimaová | H2H 0:0

3K: (26) Boulterová | H2H 3:0

OF: (14) Keysová | H2H 3:1

ČF: (6) Sakkariová | H2H 7:3

SF: (4) Rybakinová | H2H 6:3

F: (1) Šwiateková | H2H 3:8

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport)

Coco Gauffová na začátku sezony zopakovala triumf v Aucklandu a prošla do semifinále Australian Open. Nyní 20letá Američanka tak navazovala na životní poslední měsíce předchozího roku, během nichž poprvé kralovala na pětistovkách, tisícovkách i grandslamech. Po odjezdu z australského kontinentu ale nezapsala ani jedno finále a pouze na dvou ze sedmi turnajů se dostala mezi nejlepší kvarteto.

Nejlepší letošní výsledky: Auckland (triumf)

Největší letošní úspěchy na antuce: Řím (semifinále)

Letošní bilance: 25:8

Letošní bilance na antuce: 7:3

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Přípravu na vrchol antukového jara mohla mít lepší, minimálně ve Stuttgartu a Madridu určitě očekávala lepší výsledek. V německé hale prohrála ve čtvrtfinále s Martou Kosťukovou a ve španělské metropoli se loučila v osmifinále po porážce s Madison Keysovou. Úplně přesvědčivě nepůsobila ani v Římě, kde nezvládla semifinále s Igou Šwiatekovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (semifinále)

Debut v hlavní soutěži French Open zakončila ve druhém kole, ovšem při všech třech následujících startech postoupila minimálně do čtvrtfinále. Jejím maximem je předloňské finále, v němž podlehla Ize Šwiatekové.

Kariérní bilance: 15:4

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Avdějevová | H2H 0:0

2K: Van Uytvancková | H2H 1:0, NEBO Zidanšeková | H2H 0:0

3K: (30) Jastremská | H2H 1:0

OF: (13) Haddadová Maiaová | H2H 0:0

ČF: (8) Jabeurová | H2H 4:2

SF: (1) Šwiateková | H2H 1:10

F: (2) Sabalenková | H2H 4:3

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport)

Jelena Rybakinová se může letos pochlubit výbornou zápasovou bilancí 30:5 a také třemi tituly, všechny vybojovala na turnajích WTA 500. Čtyřiadvacetiletou ruskou rodačku reprezentující Kazachstán ale neustále brzdí zdravotní problémy, jinak mohla být v probíhající sezoně ještě úspěšnější. Úvodní grandslam roku jí vůbec nevyšel, na Australian Open skončila již ve druhém kole na Anně Blinkovové.

Nejlepší letošní výsledky: Stuttgart, Abú Zabí, Brisbane (triumf); Miami, Dauhá (finále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Stuttgart (triumf)

Letošní bilance: 30:5

Letošní bilance na antuce: 8:1

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Na antukových dvorcích ukázala, proč patří mezi nejlepší čtyři hráčky na světě. Nejprve ovládla pětistovku ve Stuttgartu, kde zaskočila světovou jedničku Igu Šwiatekovou, a poté velmi těsně prohrála semifinále v Madridu se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou. Následně měla obhajovat titul v Římě, ale kvůli nemoci z turnaje odstoupila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Madrid (semifinále)

Na French Open se představí pošesté v kariéře. Jejím maximem je čtvrtfinále z ročníku 2021, při dalších čtyřech startech vypadla v prvním týdnu. Loni kvůli nemoci nenastoupila k zápasu třetího kola.

Kariérní bilance: 9:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Minnenová | H2H 2:0

2K: Rusová | H2H 1:1, NEBO Kerberová | H2H 1:0

3K: (25) Mertensová | H2H 4:1

OF: (15) Svitolinová | H2H 1:2

ČF: (7) Qinwen Zheng | H2H 2:0

SF: (2) Sabalenková | H2H 3:6

F: (1) Šwiateková | H2H 4:2

Češky v akci

Vizitka Markéty Vondroušové. (@ Livesport)

Markéta Vondroušová loni ve Wimbledonu senzačně získala svůj první grandslamový titul a ještě na US Open se prezentovala skvělou loňskou stabilní formou. V letošním roce však její výkony ani výsledky neodpovídají postavení v TOP 10 žebříčku a v hodnocení sezony figuruje až ve třetí desítce. V úvodních pěti měsících zaregistrovala pouhé jedno semifinále, přesto se 24letá Češka drží na svém žebříčkovém maximu.

Nejlepší letošní výsledky: Stuttgart (semifinále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Stuttgart (semifinále)

Letošní bilance: 11:8

Letošní bilance na antuce: 6:4

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Do antukového jara vstoupila výborně, ve Stuttgartu si vyšlápla na Arynu Sabalenkovou a prohrála až v semifinále. Na dalších třech generálkách však ztroskotala vždy na druhé soupeřce, jmenovitě Miře Andrejevové, Soraně Cirsteaové a Anhelině Kalininové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (3. kolo), Štrasburk (čtvrtfinále)

Na French Open si v roce 2019 zahrála své první grandslamové finále. Do druhého týdne se podívala ještě před třemi lety (osmifinále), ale všechny další čtyři starty zakončila nejpozději ve druhém kole.

Kariérní bilance: 11:6

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vizitka Barbory Krejčíkové. (@ Livesport)

Barbora Krejčíková prožívá sezonu ve znamení neustálých zdravotních problémů. Osmadvacetiletá Češka v aktuálním roce odehrála dohromady jen 11 zápasů s negativní bilancí 5:6 a na vítězství čeká už skoro čtyři měsíce. Do areálu Rolanda Garrose dorazila se šňůrou čtyř porážek a pouze jednou vítěznou sérií v sezoně, kterou zaznamenala po cestě do čtvrtfinále lednového Australian Open.

Nejlepší letošní výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)

Největší letošní úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Letošní bilance: 5:6

Letošní bilance na antuce: 0:3

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Na všech třech generálkách ztroskotala po úvodním zápase. Ve třech setech prohrála s Veronikou Kuděrmetovovou ve Stuttgartu, Jaqueline Cristianovou v Madridu i Ljudmilou Samsonovovou ve Štrasburku.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Madrid (2. kolo), Štrasburk (1. kolo)

V hlavní soutěži French Open se představila pětkrát a buď vypadla v prvním kole, nebo došla do druhého týdne. Po nečekaném osmifinále v roce 2020 se jí senzačně podařilo ovládnout následující ročník a získat dosud jediný grandslamový titul ve dvouhře. Poslední dva starty zakončila hned na úvod.

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Lindy Noskové. (@ Livesport)

Linda Nosková měla vynikající vstup do probíhající sezony. Po semifinále na silně obsazené generálce v Brisbane si na Australian Open vyšlápla na světovou jedničku Igu Šwiatekovou a zahrála si své první čtvrtfinále na grandslamech. Devatenáctiletá Češka se ale začala od půlky února trápit a po osmifinále v Dauhá nezaznamenala ani jednu vítěznou sérii, přestože letos pouze na jedné akci nezvládla úvodní zápas.

Nejlepší letošní výsledky: Brisbane (semifinále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Řím (3. kolo)

Letošní bilance: 16:9

Letošní bilance na antuce: 2:3

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Přípravu na antukový vrchol sezony určitě mohla mít mnohem lepší, letos na antukových dvorcích prohrála tři z pěti duelů. Více než jeden zápas nevyhrála ve Stuttgartu, Madridu ani Římě a zaznamenala porážky s Emmou Raducanuovou, Mirrou Andrejevovou a Qinwen Zheng.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (3. kolo)

Na French Open debutovala bývalá šampionka místní juniorky předloni a po úspěšné kvalifikaci podlehla Emmě Raducanuové. Loni se po skreči Danky Koviničové podívala do druhého kola, v němž nestačila na Jelenu Rybakinovou.

Kariérní bilance: 1:2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vizitka Kateřiny Siniakové. (@ Livesport)

Kateřina Siniaková v závěru loňské sezony triumfovala v Nanchangu a hrála finále v Hongkongu, jenže v letošní sezoně se jí vůbec nedaří a na 11 z 12 turnajů na nejvyšším okruhu vypadla nejpozději ve druhém kole. Jedinou výjimkou je třetí kolo na tisícovce v Dauhá. Osmadvacetiletá Češka přesto figuruje jen o tři místa za svým nejlepším žebříčkovým umístěním. A to i díky triumfu na podniku 125k ve Španělsku.

Nejlepší letošní výsledky: Dauhá (osmifinále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Štrasburk, Řím (2. kolo)

Letošní bilance: 17:12

Letošní bilance na antuce: 7:3

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Ke zlepšení na hlavní tour nedošlo ani během přípravy na French Open. V Madridu, Římě i Štrasburku se loučila nejpozději ve druhém kole. Alespoň částečně si spravila chuť triumfem na akci 125k ve španělské Lleidě, kde získala svůj celkově 14. titul napříč všemi úrovněmi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Madrid (1. kolo), 125k Lleida (triumf), Řím (2. kolo), Štrasburk (2. kolo)

Na French Open si v roce 2019 zahrála své jediné dosavadní grandslamové osmifinále. V hlavní soutěži účinkovala devětkrát a ve čtyřech případech, naposledy loni, skončila hned na úvod.

Kariérní bilance: 10:9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Marie Bouzkové. (@ Livesport)

Marie Bouzková ukončila loni ve Wimbledonu dlouhé trápení a krizí si prochází i v úvodních měsících letošní sezony. Aktuální tenisový rok sice zahájila čtvrtfinálovou účastí v Aucklandu a na začátku dubna prošla do finále na antuce v Bogotě, nicméně i tak má letos jen poloviční úspěšnost 10:10 a na pěti turnajích nepřešla přes první kolo. Pětadvacetiletá Češka figuruje až v páté desítce žebříčku.

Nejlepší letošní výsledky: Bogotá (finále)

Největší letošní úspěchy na antuce: Bogotá (finále)

Letošní bilance: 10:10

Letošní bilance na antuce: 5:2

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Na antuce začala výborně a v Bogotě se navzdory nepříliš přesvědčivým výkonům probojovala až do finále, v němž byla nad její síly domácí Camila Osoriová. Mnohem horší to bylo po více než měsíční zdravotní pauze na poslední generálce ve Štrasburku, kde v roli nasazené jedničky neprošla kvalifikací.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Štrasburk (kvalifikace)

French Open zřejmě v oblibě moc nemá. Hlavní soutěž antukového vrcholu sezony absolvovala pětkrát a na kontě má jen jedno vítězství, které zapsala předloni proti jasné outsiderce Anastasii Gasanovové.

Kariérní bilance: 1:4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Vizitka Karolíny Plíškové. (@ Livesport)

Karolína Plíšková v únoru přerušila sérii 14 turnajů, na kterých nedokázala vyhrát více než jeden zápas. Dvaatřicetiletá Češka to nakonec v Kluži dotáhla až ke svému 17. kariérnímu titulu a poté se probila do semifinále na tisícovce v Dauhá a do osmifinále na akci stejné kategorie v Dubaji. Od začátku března však vyhrála jen jedno utkání a po krátkém vzepětí prožívá další mizerné období.

Nejlepší letošní výsledky: Kluž (triumf)

Největší letošní úspěchy na antuce: Rouen (2. kolo)

Letošní bilance: 13:8

Letošní bilance na antuce: 1:2

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Na antuce začala v půlce dubna v hale v Rouenu, ve druhém kole nestačila na pozdější šampionku a svou neoblíbenou soupeřkou Sloane Stephensovou. Poté si naordinovala kvůli zranění kotníku měsíční pauzu, přišla o velké turnaje v Madridu a Římě a vrátila se porážkou s Clarou Burelovou ve Štrasburku.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Štrasburk (1. kolo)

French Open je jejím jasně nejhorším grandslamem. Za sebou má 12 startů v hlavní soutěži a do druhého týdne se dokázala dostat jen v roce 2017, kdy vypadla v semifinále po bitvě se Simonou Halepovou.

Kariérní bilance: 14:12

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: 1. kolo