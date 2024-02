Preview: Nečekané finále v Dubaji. Kalinská si zahraje o titul poprvé, Paoliniová o největší trofej

V sobotu vyvrcholí letošní ročník Dubai Duty Free Tennis Championships a asi jen málokdo na začátku turnaje očekával, že se o jeden z nejprestižnějších titulů poperou Anna Kalinská (25) a Jasmine Paoliniová (28). Ruská tenistka začínala už v kvalifikačních bojích a do finále na nejvyšším okruhu se dostala poprvé v kariéře. Italka už jeden triumf na hlavní tour slavila, nicméně ještě nikdy nehrála finále na akcích větších než WTA 250.

Kalinská – Paoliniová | 16:00

Anna Kalinská se v semifinále postarala o jedno z největších překvapení dosavadního průběhu sezony, když přehrála 6:4, 6:4 Igu Šwiatekovou. Proti světové jedničce a loňské finalistce likvidovala manko 2:4 v úvodní sadě a také brejkbol v závěrečném gamu. Stala se tak první kvalifikantkou, která prošla do finále dubajského podniku WTA (vznik 2001).

Pětadvacetiletá Ruska zvládla v tomto dějišti sedm zápasů během osmi dnů a probila se do svého vůbec prvního finále na nejvyšším okruhu. Kromě Šwiatekové vyřadila také ve formě hrající Jelenu Ostapenkovou (6:4, 7:5) a úřadující šampionku US Open Coco Gauffovou (2:6, 6:4, 6:2). Dohromady po cestě do finále ztratila jen jeden set.

Rodačka z Moskvy, jež v hlavní soutěži Dubai Duty Free Tennis Championships debutuje, se na konci října nacházela na 115. místě žebříčku a od té doby vyhrála 24 z 29 duelů. V tomto období byla dvakrát ve finále podniků 125k (bilance 1:1) a na Australian Open, kde přehrála právě Paoliniovou, hrála své první grandslamové čtvrtfinále.

Kalinská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (finále)

Bilance: 15:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 15:4

Bilance proti hráčkám TOP 30: 4:3 (kariérní 17:27)

Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Kalinská - Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 5:0

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Dauhá (1. kolo)

Cesta turnajem: Hunterová (6:1, 6:2), Bucsaová (6:3, 6:4), (9) Ostapenková (6:4, 7:5), (3) Gauffová (2:6, 6:4, 6:2), (1) Šwiateková (6:4, 6:4)

Jasmine Paoliniová odvrátila v semifinálovém utkání se Soranou Cirsteaovou celkem šest setbolových hrozeb a stala se první šokující finalistkou druhé letošní tisícovky. Ve druhém dějství ztratila 28letá Italka vedení 4:2, ale nakonec ve svém největším semifinále v kariéře a souboji nenasazených hráček zvítězila 6:2, 7:6.

Všechny tři předchozí starty v Dubaji zakončila v kvalifikaci či prvním kole. Rodačka z městečka Castelnuovo di Garfagnana ovšem v letošním ročníku porazila po obratu Beatriz Haddadovou Maiaovou (vyhrála posledních 10 gamů) a ve dvou setech Leylah Fernandezovou, Marii Sakkariovou a Cirsteaovou a ve čtvrtfinále těžila z odstoupení Jeleny Rybakinové.

Postupem do svého největšího finále si zajistila debut v TOP 20 světového hodnocení. V posledních měsících zaznamenala také finále v Monastiru (prohra s Elise Mertensovou), semifinále v Zhengzhou, čtvrtfinále v Cincinnati a osmifinále na Australian Open. Ve finále na této úrovni má bilanci 1:3, uspěla pouze v tom úvodním v Portoroži 2021.

Paoliniová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (finále)

Bilance: 8:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 8:4

Bilance proti hráčkám TOP 50: 5:2 (kariérní 24:58)

Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 1:3)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Paoliniová - Dubai Tennis Championships

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Linec (1. kolo), Dauhá (1. kolo)

Cesta turnajem: (11) Haddadová Maiaová (4:6, 6:4, 6:0), Fernandezová (6:3, 6:4), (8) Sakkariová (6:4, 6:2), (4) Rybakinová (bez boje), Cirsteaová (6:2, 7:6)

Vzájemná bilance: 1:1. Kalinská měla před měsícem na Australian Open navrch 6:4, 6:2 a oplatila Paoliniové dvousetovou porážku z Portorože 2021, kde Italka slavila svůj jediný dosavadní triumf na hlavní tour. V neděli poznáme buď druhou ruskou (Jelena Dementěvová), nebo druhou italskou šampionku (Sara Erraniová) prestižní dubajské akce.

