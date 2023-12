Preview: O finále Turnaje mistrů do 21 let se utkají Fils s Van Asschem a Medjedovič se Strickerem

V rámci čtvrtého hracího dne letošního ročníku Next Gen ATP Finals v saúdskoarabské Džiddě jsou na programu semifinálové souboje. Nasazená jednička a zatím stoprocentní největší favorit Arthur Fils se o finále popere s krajanem Lucou Van Asschem. Neporažený Hamad Medjedovič se pokusí natáhnout vítěznou sérii proti Dominicovi Strickerovi, který v loňském semifinále nestačil na Jiřího Lehečku.

Arthur Fils (36.) - Luca Van Assche (70.) | Centre Court (17:00 SEČ)

Letošní ročník Next Gen ATP Finals má možná nejvyrovnanější hrací pole v historii, nicméně Arthur Fils přece jen do Džiddy dorazil jako mírný favorit a zatím tuto roli potvrzuje. V úvodním zápase měl sice nečekané potíže a potřeboval všech pět setů proti outsiderovi Lucovi Nardimu, ovšem poté našel rytmus a celkem pohodlně přehrál Flavia Cobolliho i Dominica Strickera.

Postup do semifinále s bilancí 3:0 ve skupině je pro 19letého Francouze určitě vzpruhou. Čtyři z předchozích pěti ročníků Turnaje mistrů do 21 let totiž měly neporaženého šampiona. Jedinou výjimkou je Jannik Sinner, který coby divoká karta kraloval v roce 2019.

Letošní sezona je jeho zatím jasně nejlepší. V aktuálním roce posbíral řadu úspěchů a zkušeností na nejvyšším okruhu. Na rozdíl od ostatních tří semifinalistů už si zahrál finále na turnajích ATP, letos triumfoval na domácí antuce v Lyonu a nedávno bojoval o další titul na halových betonech v Antverpách.

Loni dosáhl na halových betonech na 20 vítězství a znovu se mu to povedlo letos, dokonce na tento milník potřeboval o tři zápasy méně. Sezonu zahájil parádní sérií devíti výher v těchto podmínkách a teď v nich může úspěšný rok zakončit pěti skalpy v řadě a triumfem.

Arthur Fils - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (T); Antverpy (F); Hamburk, Marseille, Montpellier (SF)

Největší úspěchy v hale: Antverpy (F); Marseille, Montpellier (SF)

Bilance: 42:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 20:8

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 15:8 (kariérní 17:14)

Bilance v semifinále: 2:3 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Arthur Fils - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Vídeň (1K), Paříž (1K)

Odehrané zápasy: Nardi (2:4, 4:3, 4:2, 1:4, 4:2), Cobolli (4:1, 4:2, 4:2), Stricker (4:2, 3:4, 4:2, 4:3)

Luca Van Assche přetlačil v posledním utkání skupiny v pěti setech Alexe Michelsena. Jedná se o druhý nejdelší duel v historii Next Gen ATP Finals. Ačkoli zvítězil, stále neměl semifinále jisté. Na závěr čtvrtečního programu potřeboval snadné vítězství Hamada Medjedoviče, jenž naštěstí pro něj přehrál ve čtyřech setech Abedallaha Shelbayha.

Šampion juniorského French Open 2021 (ve finále porazil právě Filse) předvádí v tomto týdnu nepřesvědčivé výkony a ve skupině skončil až na druhém místě. Proto v semifinále narazí na největšího favorita Filse. Za sebou má 14 soubojů s hráči TOP 50 a přehrát dokázal pouze krajana Adriana Mannarina letos na challengeru v Aix-en-Provence a poté Alejandra Davidoviche v Hamburku.

Stejně jako jeho následující protivník prožívá nejlepší sezonu kariéry, která zahrnuje průlomové výsledky na hlavní tour a také nové žebříčkové maximum. Na rozdíl od Filse si v saúdskoarabské metropoli zahraje své vůbec první semifinále na nejvyšším okruhu.

Luca Van Assche - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Next Gen ATP Finals (SF)

Největší úspěchy v hale: Next Gen ATP Finals (SF)

Bilance: 34:29

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance v hale: 15:8

Bilance proti hráčům TOP 50: 2:11 (kariérní 2:12)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Luca Van Assche - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 2:1

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Paříž (1K), Méty (ČF)

Odehrané zápasy: Shelbayh (4:3, 3:4, 4:1, 4:1), Medjedovič (2:4, 4:2, 3:4, 1:4), Michelsen (4:3, 3:4, 3:4, 4:1, 4:3)

Na tour se pohybuje nespočet francouzských talentů, přesto se někdo ze země galského kohouta do semifinále Next Gen ATP Finals probojoval poprvé. Francie má nyní jistou premiérovou finálovou účast na Turnaji mistrů do 21 let.

Vzájemná bilance: 0:0. Fils by byl proti Van Asschemu favoritem v jakékoli fázi probíhajícího Next Gen ATP Finals a nepřesvědčivé výkony Van Asscheho ve skupinových bojích z něj dělají ještě většího adepta na postup.

Hamad Medjedovič (110.) - Dominic Stricker (94.) | Centre Court (19:00 SEČ)

Hamad Medjedovič si postup do semifinále zajistil až na závěr čtvrtečního programu, ačkoli zvládl oba předchozí zápasy ve skupině. Proti Abedallahovi Shelbayhovi mu ovšem stačil jediný set, aby se dostal do vyřazovacích bojů.

Dvacetiletý Srb si semifinálovou účast zajistil celkem rychle, přesto zápas neodchodil a skupinu vyhrál neporažen. Tím možná zvýšil své šance na celkový triumf, protože čtyři z pěti předchozích ročníků Next Gen ATP Finals měly neporaženého šampiona.

Před cestou do Džiddy měl podprůměrnou bilanci 11:15 na halových betonech. V saúdskoarabské metropoli však potvrzuje, že je hrozbou napříč všemi povrchy a podmínkami, pokud není zdravotně limitován. V úvodním zápase proti Alexovi Michelsenovi nepůsobil stoprocentně fit, nicméně proti Lucovi Van Asschemu i Shelbayhovi byl v mnohem lepším rozpoložení.

V letošní sezoně dosáhl na svá první semifinále na hlavním okruhu a v pátek zabojuje o své premiérové finále na této úrovni. V červenci na antuce ve Gstaadu neuhrál v této fázi set s Pedrem Cachínem a v říjnu na halovém betonu v Astaně podlehl v dramatické třísetové bitvě Sebastianovi Kordovi.

Hamad Medjedovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Astana, Gstaad (SF)

Největší úspěchy v hale: Astana (SF)

Bilance: 46:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance v hale: 8:7

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 6:8 (kariérní 7:11)

Bilance v semifinále: 0:2 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (Q)

Hamad Medjedovič - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Basilej (Q), Sofie (1K), Danderyd challenger (2K)

Odehrané zápasy: Michelsen (4:2, 4:3, 3:4, 3:4, 4:3), Van Assche (4:2, 2:4, 4:3, 4:1), Shelbayh (3:4, 4:2, 4:3, 4:2)

Dominic Stricker potřeboval v posledním zápase skupiny uhrát set proti nasazené jedničce a světové šestatřicítce Arthurovi Filsovi a tento úkol splnil. O tomto scénáři rozhodlo pětisetové vítězství Lucy Nardiho nad Flaviem Cobollim. Jednadvacetiletý Švýcar asi nebude s výkony ve skupinové fázi spokojený, protože zvládl jen jeden ze tří duelů. Díky ostatním výsledkům je ale znovu po roce ve vyřazovacích bojích.

Potíže v předchozích utkáních v tomto týdnu nemusí příliš řešit, protože v semifinále začínají všichni zbývající adepti na titul s čistým štítem. Loňský semifinalista je si toho určitě dobře vědom, protože při loňském debutu naopak vyhrál všechny tři zápasy ve skupině. Poté však v semifinále podlehl ve čtyřech setech outsiderovi Jiřímu Lehečkovi.

Pokud je stoprocentně fit a věří si, pak může v těchto podmínkách porazit většinu hráčů figurujících mimo TOP 30 pořadí. Většinu svých největších úspěchů posbíral právě pod střechou a na rychlejších površích. Jako jediný ze semifinalistů má na kontě přes 50 vítězství na halových betonech.

Dominic Stricker - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Next Gen ATP Finals (SF)

Největší úspěchy v hale: Next Gen ATP Finals (SF)

Bilance: 37:24

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance v hale: 15:11

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 31:13 (kariérní 85:49)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (1K), Wimbledon (2K), US Open (OF)

Dominic Stricker - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 4:3

Nejlepší výsledek: semifinále (2022-23)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: Basilej (ČF), Ismaning challenger (2K)

Odehrané zápasy: Cobolli (2:4, 4:3, 1:4, 2:4), Nardi (4:1, 4:1, 4:2), Fils (2:4, 4:3, 2:4, 3:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Medjedovič je na turnaji stále neporažen a možná by bylo celkem nefér, pokud by se do finále nedostal přes soupeře, který ve skupině vyhrál jen jeden ze tří duelů. Srbovi však přesně tohle hrozí, protože Stricker má s halovými betony mnohem více zkušeností a je na nich celkově úspěšnější. Pokud Švýcar předvede svůj nejlepší tenis, nebude jeho vítězství překvapivé. V tomto týdnu ale svou top formu zatím marně hledá.



