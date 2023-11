Preview: Ve hře o semifinále jsou všichni účastníci. Nejblíže k němu mají Fils a Medjedovič

V rámci třetího hracího dne letošního ročníku Next Gen ATP Finals v saúdskoarabské Džiddě se rozhodne o všech čtyřech semifinalistech. Nejblíže k postupu ze skupiny mají s bilancí 2:0 Arthur Fils a Hamad Medjedovič. Čtvrteční program rozehrají Flavio Cobolli s Lucou Nardim a poté nastoupí Fils s loňským semifinalistou Dominicem Strickerem. Večerní program obstarají Luca Van Assche s Alexem Michelsenem a Medjedovič s Abedallahem Shelbayhem.

Flavio Cobolli (100.) - Luca Nardi (115.) | Centre Court (13:00 SEČ)

Flavio Cobolli bude ve čtvrtek nejspíše fandit Arthurovi Filsovi, protože v případě vítězství Francouze nad Dominicem Strickerem se zvýší jeho šance na postup do semifinále. Jednadvacetiletému Italovi by tak stačilo porazit krajana Lucu Nardiho. Pokud by neuspěl, musí s Nardim prohrát pouze v pěti setech a doufat v třísetovou výhru Filse.

Před startem Next Gen ATP Finals měl kariérní bilanci 16:23 na halových betonech napříč všemi úrovněmi. V těchto podmínkách v saúdskoarabské Džiddě tak nepatří k favoritům. Překvapivá výhra v úvodním zápase skupiny nad Strickerem ho však postavila do celkem výhodné pozice pro semifinálovou účast.

Flavio Cobolli - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (ČF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj na nejvyšší tour

Bilance: 56:35

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance v hale: 3:5

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 50:25 (kariérní 133:84)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (1K), Wimbledon (Q), US Open (Q)

Flavio Cobolli - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Bergamo challenger (1K), Helsinky challenger (1K), Danderyd challenger (SF)

Odehrané zápasy: Stricker (4:2, 3:4, 4:1, 4:2), Fils (1:4, 2:4, 2:4)

Luca Nardi je jediným členem Zelené skupiny, jenž do čtvrtečního programu nastoupí bez výhry. I tak ale stále může pomýšlet na postup do semifinále, i když jsou jeho šance velmi malé. Nejprve potřebuje porazit Cobolliho ve třech nebo čtyřech setech a pak doufat v třísetové vítězství Arthura Filse nad Dominicem Strickerem.

Dvacetiletý Ital měl velmi solidní vstup do turnaje, když dostal do páté rozhodující sady nasazenou jedničku a 36. hráče pořadí Filse. Ve středu naopak schytal výprask 1:4, 1:4, 2:4 od Strickera, což výrazně snížilo jeho šance na postup do vyřazovacích bojů.

V historii Next Gen ATP Finals najdeme několik italských účastníků. Zatímco Jannik Sinner tuto akci před čtyřmi lety ovládl, Gianluigi Quinzi, Liam Caruana a Matteo Arnaldi zakončili skupinovou fázi bez jediné výhry a Nardi se k nim určitě nebude chtít zařadit.

Luca Nardi - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (2K)

Největší úspěchy v hale: Antverpy, Montpellier (1K)

Bilance: 40:36

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 11:12

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 5:8 (kariérní 6:11)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (Q), Wimbledon (Q), US Open (Q)

Luca Nardi - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0:2

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Brest challenger (1K), Macujama challenger (T), Kóbe challenger (SF), Jokohama challenger (ČF)

Odehrané zápasy: Fils (4:2, 3:4, 2:4, 4:1, 2:4), Stricker (1:4, 1:4, 2:4)

Vzájemná bilance: Cobolli vede 1:0 (Umag 2023; 6:1, 7:5). Nardi si možná proti krajanovi Cobollimu nebude tolik věřit, protože s ním nedávno jasně prohrál a ve středu utrpěl debakl od Dominica Strickera. Navíc ho může svazovat fakt, že stále na Next Gen ATP Finals nezaznamenal ani jednu výhru. Pokud ale najde dostatečnou motivaci a předvede lepší výkon než ve středu, pak by mohl potvrdit, že je o něco úspěšnějším hráčem na venkovních i halových betonech.

Arthur Fils (36.) - Dominic Stricker (94.) | Centre Court (14:30 SEČ)

Arthur Fils zvládl oba dosavadní zápasy na Next Gen ATP Finals, nejprve přetlačil v pěti setech Lucu Nardiho a poté smetl bez ztráty sady Flavia Cobolliho. Do čtvrtečního programu tak vstoupí jako jediný neporažený účastník Zelené skupiny. Přesto nemá semifinálovou účast jistou a stále mu hrozí konec už ve skupinové fázi.

Devatenáctiletý Francouz samozřejmě získá jistotu postupu do semifinále díky další výhře. Do vyřazovacích bojů může projít i po porážce, nicméně v případě třísetové či čtyřsetové prohry se Strickerem by nesměl Luca Nardi prohrát ve třech setech s Flaviem Cobollim.

V letošním ročníku Turnaje mistrů do 21 let je žebříčkově jasně nejvýše postaveným hráčem. Postup do semifinále má v tuto chvíli plně ve svých rukách a pomoct zvládnout tuto výzvu by mu mohl fakt, že na rozdíl od dalších účastníků této akce má více zkušeností se zápasy na nejvyšší tour.

Arthur Fils - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (T); Antverpy (F); Hamburk, Marseille, Montpellier (SF)

Největší úspěchy v hale: Antverpy (F); Marseille, Montpellier (SF)

Bilance: 41:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 19:8

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 14:8 (kariérní 16:14)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Arthur Fils - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 2:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (1K), Paříž (1K)

Odehrané zápasy: Nardi (2:4, 4:3, 4:2, 1:4, 4:2), Cobolli (4:1, 4:2, 4:2)

Dominic Stricker nemá zatím na nejvyšší úrovni takové úspěchy jako Fils, nicméně ze všech účastníků letošního Next Gen ATP Finals je možná vůbec největší hrozbou na halových betonech. Ve druhém zápase skupiny si vedl podstatně lépe než v tom úvodním a deklasoval za pouhých 54 minut Lucu Nardiho. Jedná se o nejrychlejší vítězství v historii tohoto podniku.

V úterý nebyl stoprocentně fit a nečekaně prohrál ve čtyřech setech s outsiderem Flaviem Cobollim. O den později byl však v úplně jiném rozpoložení a Nardimu, který dostal do páté rozhodující sady Filse, nedal sebemenší šanci.

Jednadvacetiletý Švýcar má jako jediný z letošních účastníků předchozí zkušenost s Turnajem mistrů do 21 let. Při loňském debutu vyhrál všechny tři duely ve skupině a v semifinále těsně podlehl Jiřímu Lehečkovi. V historii této akce se víc než jednou do semifinále dostali Andrej Rubljov, Alex de Minaur a Brandon Nakashima.

Dominic Stricker - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Basilej (ČF)

Největší úspěchy v hale: Basilej (ČF)

Bilance: 37:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance v hale: 15:10

Bilance proti hráčům TOP 50: 3:7 (kariérní 11:10)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (1K), Wimbledon (2K), US Open (OF)

Dominic Stricker - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Basilej (ČF), Ismaning challenger (2K)

Odehrané zápasy: Cobolli (2:4, 4:3, 1:4, 2:4), Nardi (4:1, 4:1, 4:2)

Vzájemná bilance: Stricker vede 1:0 (Gstaad 2023; 7:6, 7:6). Zatímco Fils si vítězstvím definitivně zajistí semifinálovou účast, Stricker ideálně potřebuje vyhrát ve třech nebo čtyřech setech. Vzhledem k jeho nestabilní fyzické kondici bude proti nasazené jedničce Filsovi outsiderem. Pokud by však navázal na středeční výkon a předvedl svůj nejlepší tenis, tak může favorita v těchto podmínkách porazit.

Luca Van Assche (70.) - Alex Michelsen (97.) | Centre Court (18:00 SEČ)

Luca Van Assche si mohl ve středu zajistit postup do semifinále a usnadnit scénáře Červené skupiny. Devatenáctiletý Francouz však šanci nevyužil a ve čtyřech setech podlehl Hamadovi Medjedovičovi. Ve hře o semifinále jsou tak všichni čtyři členové skupiny.

Po středeční porážce s Medjedovičem si trochu zkomplikoval útok na účast ve vyřazovacích bojích a ani vítězství v posledním zápase skupiny nad Michelsenem mu nemusí stačit. Pokud by Američana porazil v pěti setech a Abedallah Shelbayh přehrál Hamada Medjedoviče ve čtyřech setech, pak na turnaji končí.

Luca Van Assche - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Méty, Hamburk (ČF)

Největší úspěchy v hale: Méty (ČF)

Bilance: 33:29

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance v hale: 14:8

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 8:8 (kariérní 10:13)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Luca Van Assche - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Paříž (1K), Méty (ČF)

Odehrané zápasy: Shelbayh (4:3, 3:4, 4:1, 4:1), Medjedovič (2:4, 4:2, 3:4, 1:4)

Alex Michelsen schytal ve středu výprask 2:4, 4:1, 0:4, 0:4 od Abedallaha Shelbayha, ale stále může pomýšlet na postup ze skupiny, jelikož Hamad Medjedovič našel recept na Van Asscheho. Devatenáctiletý Američan ovšem musí ve čtvrtek na rozdíl od svého následujícího protivníka zvítězit.

Finalista letošní akce ATP v Newportu dorazil do Džiddy ve skvělé formě, nicméně v saúdskoarabské metropoli zatím není schopen na dvě listopadová finále na challengerech navázat. Na úvod nedokázal přehrát fyzicky se trápícího Medjedoviče, se Srbem padl v pěti setech. Následně nestačil na 185. hráče pořadí Shelbayha.

S bilancí 0:2 ve skupině je pro něj nutné, jak již bylo zmíněno, aby poslední utkání ve skupinových bojích zvládl. Ani to mu však nemusí na postup stačit, protože potřebuje vítězství ve třech nebo čtyřech setech a podobně snadnou výhru Medjedoviče.

Alex Michelsen - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Newport (F)

Největší úspěchy v hale: první turnaj na nejvyšší tour

Bilance: 61:26

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance v hale: 19:6

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 5:2 (kariérní 5:2)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-), US Open (2K)

Alex Michelsen - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0:2

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Charlottesville challenger (1K), Knoxville challenger (T), Champaign challenger (F)

Odehrané zápasy: Medjedovič (2:4, 3:4, 4:3, 4:3, 3:4), Shelbayh (2:4, 4:1, 0:4, 0:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Michelsen se zatím na Next Gen ATP Finals hledá a Van Assche bude doufat, že Američan nezaznamená výrazný vzestup formy. Michelsen má skvělou kariérní bilanci 28:7 na halových betonech (letos 19:6) a rozhodně disponuje všemi předpoklady pro to, aby v těchto podmínkách exceloval.

Hamad Medjedovič (110.) - Abedallah Shelbayh (185.) | Centre Court (19:30 SEČ)

Hamad Medjedovič vydřel v úterý pětisetovou výhru nad Alexem Michelsenem a vypadalo to, že bojuje kromě se soupeřem také s křečemi. O den později se na kurt vrátil a bez větších problémů přehrál ve čtyřech setech Lucu Van Asscheho. Díky bilanci 2:0 je na prvním místě a na postup do semifinále mají stále šanci všichni čtyři členové skupiny.

Dvacetiletý Srb si může semifinálovou účast zajistit i v případě porážky v posledním zápase skupiny. Pokud by ale zvládl všechny tři duely ve skupinové fázi, tak by si určitě zvedl sebevědomí. Čtyři z pěti předchozích ročníků Next Gen ATP Finals totiž měly neporaženého šampiona.

Hamad Medjedovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Astana, Gstaad (SF)

Největší úspěchy v hale: Astana (SF)

Bilance: 45:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance v hale: 7:7

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 36:14 (kariérní 87:50)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (Q)

Hamad Medjedovič - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 2:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Basilej (Q), Sofie (1K), Danderyd challenger (2K)

Odehrané zápasy: Michelsen (4:2, 4:3, 3:4, 3:4, 4:3), Van Assche (4:2, 2:4, 4:3, 4:1)

Abedallah Shelbayh je žebříčkově nejníže postaveným účastníkem letošního ročníku Turnaje mistrů do 21 let a potřeboval divokou kartu od pořadatelů. Dvacetiletý Jordánec potvrzuje, že si volnou vstupenku zasloužil. V úterý statečně vzdoroval Lucovi Van Asschemu a ve středu dominoval proti Alexovi Michelsenovi, dokonce v posledních dvou setech soupeři nadělil kanára.

Jako poslední dostal divokou kartu na tuto akci Jannik Sinner v roce 2019. Ital se tehdy dostal do semifinále s bilancí 2:1 ve skupině a nakonec získal titul, který mu určitě pomohl se postupně zlepšovat na nejvyšším okruhu. Nyní mu patří čtvrtá příčka ve světovém hodnocení.

Jelikož mají šanci na postup ze skupiny stále všichni čtyři aktéři, je ve čtvrtek pro Shelbayha důležitý každý set. Na semifinálovou účast mu totiž nemusí stačit ani výhra nad Medjedovičem. Pokud by ovšem zvládl utkání ve třech setech, pak se nemusí starat o výsledek druhého zápasu skupiny.

Abedallah Shelbayh - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Méty, Banja Luka (2K)

Největší úspěchy v hale: Méty (2K)

Bilance: 43:31

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 5:5

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 37:24 (kariérní 61:39)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-), US Open (-)

Abedallah Shelbayh - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 1:1

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Ortisei challenger (2K), Méty (2K)

Odehrané zápasy: Van Assche (3:4, 4:3, 1:4, 1:4), Michelsen (4:2, 1:4, 4:0, 4:0)

Vzájemná bilance: 0:0. Medjedovič letos včetně vystoupení v Džiddě několikrát ukázal, že je hrozbou na všech površích. Do premiérového souboje se Shelbayhem nastoupí jako favorit a pro výsledek bude zásadní, zda ho v utkání potkají nějaké zdravotní komplikace.

Scénáře Zelené skupiny

1) Pokud Fils porazí Strickera a Cobolli porazí Nardiho, tak Fils vyhraje skupinu a Cobolli postupuje z druhého místa.

2) Pokud Stricker porazí Filse a Nardi porazí Cobolliho, tak Stricker vyhraje skupinu a Fils postupuje z druhého místa.

3) Pokud Fils porazí Strickera ve třech setech a Nardi porazí Cobolliho ve třech nebo čtyřech setech, tak Fils vyhraje skupinu a Nardi postupuje z druhého místa.

4) Pokud Fils porazí Strickera ve třech setech a Nardi porazí Cobolliho v pěti setech, tak Fils vyhraje skupinu a Cobolli postupuje z druhého místa.

5) Pokud Fils porazí Strickera ve čtyřech nebo pěti setech a Nardi porazí Cobolliho, tak Fils vyhraje skupinu a Stricker postupuje z druhého místa.

6) Pokud Stricker porazí Filse ve třech nebo čtyřech setech a Cobolli porazí Nardiho ve třech setech, tak Stricker vyhraje skupinu a Cobolli postupuje z druhého místa.

7) Pokud Stricker porazí Filse ve třech nebo čtyřech setech a Cobolli porazí Nardiho ve čtyřech nebo pěti setech, tak Stricker vyhraje skupinu a Fils postupuje z druhého místa.

8) Pokud Stricker porazí Filse v pěti setech a Cobolli porazí Nardiho ve třech setech, tak Fils vyhraje skupinu a Cobolli postupuje z druhého místa.

9) Pokud Stricker porazí Filse v pěti setech a Cobolli porazí Nardiho ve čtyřech nebo pěti setech, tak Fils vyhraje skupinu a Stricker postupuje z druhého místa.

Scénáře Červené skupiny

1) Pokud Van Assche porazí Michelsena a Medjedovič porazí Shelbayha, tak Medjedovič vyhraje skupinu a Van Assche postupuje z druhého místa.

2) Pokud Michelsen porazí Van Asscheho a Shelbayh porazí Medjedoviče, tak Shelbayh vyhraje skupinu a Medjedovič postupuje z druhého místa.

3) Pokud Van Assche porazí Michelsena ve třech setech a Shelbayh porazí Medjedoviče ve třech nebo čtyřech setech, tak Van Assche vyhraje skupinu a Shelbayh postupuje z druhého místa.

4) Pokud Van Assche porazí Michelsena ve třech setech a Shelbayh porazí Medjedoviče v pěti setech, tak Van Assche vyhraje skupinu a Medjedovič postupuje z druhého místa.

5) Pokud Van Assche porazí Michelsena ve čtyřech setech a Shelbayh porazí Medjedoviče ve třech setech, tak Shelbayh vyhraje skupinu a Van Assche postupuje z druhého místa.

6) Pokud Van Assche porazí Michelsena ve čtyřech setech a Shelbayh porazí Medjedoviče ve čtyřech setech, tak Van Assche vyhraje skupinu a Shelbayh postupuje z druhého místa.

7) Pokud Van Assche porazí Michelsena ve čtyřech setech a Shelbayh porazí Medjedoviče v pěti setech, tak Van Assche vyhraje skupinu a Medjedovič postupuje z druhého místa.

8) Pokud Van Assche porazí Michelsena v pěti setech a Shelbayh porazí Medjedoviče ve třech setech, tak Shelbayh vyhraje skupinu a Van Assche postupuje z druhého místa.

9) Pokud Van Assche porazí Michelsena v pěti setech a Shelbayh porazí Medjedoviče ve čtyřech setech, tak Shelbayh vyhraje skupinu a Medjedovič postupuje z druhého místa.

10) Pokud Van Assche porazí Michelsena v pěti setech a Shelbayh porazí Medjedoviče v pěti setech, tak Medjedovič vyhraje skupinu a Van Assche postupuje z druhého místa.

11) Pokud Michelsen porazí Van Asscheho ve třech setech a Medjedovič porazí Shelbayha, tak Medjedovič vyhraje skupinu a Michelsen postupuje z druhého místa.

12) Pokud Michelsen porazí Van Asscheho ve čtyřech setech a Medjedovič porazí Shelbayha ve třech nebo čtyřech setech, tak Medjedovič vyhraje skupinu a Michelsen postupuje z druhého místa.

13) Pokud Michelsen porazí Van Asscheho ve čtyřech setech a Medjedovič porazí Shelbayha v pěti setech, tak Medjedovič vyhraje skupinu a Shelbayh postupuje z druhého místa.

14) Pokud Michelsen porazí Van Asscheho v pěti setech a Medjedovič porazí Shelbayha, tak Medjedovič vyhraje skupinu a Van Assche postupuje z druhého místa.

Program 3. hracího dne

• CENTRE COURT • (od 13:00 SEČ)

1. Cobolli (5-It.) - Nardi (7-It.)

2. Fils (1-Fr.) - Stricker (3-Švýc.) / nejdříve ve 14:00 SEČ

3. Van Assche (2-Fr.) - Michelsen (4-USA) / nejdříve v 18:00 SEČ

4. Medjedovič (6-Srb.) - Shelbayh (8-Jor.)



