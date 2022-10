Preview Turnaje mistryň: Největší favoritkou je Šwiateková, dvouhra je po 12 letech bez Češky

Zítra startuje letošní ročník Turnaje mistryň, který se předloni vůbec neuskutečnil, loni byl přesunut do mexické Guadalajary a letos se uskuteční v americkém Texasu. Ve Spojených státech se o prestižní trofej popere osm nejlepších hráček sezony. Po dlouhých 12 letech proběhne singlová soutěž bez českého zastoupení.

Na závěrečném vrcholu sezony se představí Iga Šwiateková, Ons Džabúrová, Jessica Pegulaová, Cori Gauffová, Maria Sakkariová, Caroline Garciaová, Aryna Sabalenková a Darja Kasatkinová.

Do skupiny Tracy Austinové byly nalosovány Šwiateková, Gauffová, Garciaová a Kasatkinová, druhou základní skupinu Nancy Richeyové tvoří Džabúrová, Pegulaová, Sakkariová a Sabalenková.

Herní pole se oproti poslednímu ročníku výrazně obměnilo. Účast si zopakují jen Šwiateková, Sakkariová a Sabalenková, debut čeká Džabúrovou, Pegulaovou, Gauffovou a Kasatkinovou a Garciaová bude o prestižní trofej usilovat znovu po pěti letech. Turnaj pozná zbrusu novou šampionku.

A photo a thousand words



Your #WTAFinals elite eight ✨ pic.twitter.com/OoEehgW4ZJ — wta (@WTA) October 29, 2022

Hráčky se nejprve utkají v rámci skupin systémem každá s každou a dvě nejlepší z každé skupiny postoupí do semifinále. Vítězky skupin na sebe mohou narazit nejdříve ve finále, které je na programu v pondělí 7. listopadu.

Šwiateková bez ohledu na výsledky letošního Turnaje mistryň přezimuje na tenisovém trůnu.

Celková dotace činí 5 milionů dolarů (122,9 milionu korun). Neporažená vítězka si do žebříčku WTA připíše 1 500 bodů.

Rozlována je i čtyřhra, která se bude hrát ve stejném formátu jako dvouhra. V deblové soutěži bude Česko reprezentovat veleúspěšná dvojice a obhájkyně titulu Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková.

České zástupkyně jsou ve skupině Rosie Casalsové spolu s páry Gauffová/Pegulaová, Yi-Fan Xu/Zhaoxuan Yang a Desirae Krawczyková/Demi Schuursová, ve skupině Pam Shriverové budou bojovat týmy Gabriela Dabrowská/Giuliana Olmosová, Veronika Kuděrmetovová/Elise Mertensová, Ljudmila Kičenoková/Jelena Ostapenková a Anna Danilinová/Beatriz Haddadová Maiaová.

WTA FINALS FORT WORTH 2022 FAKTA • Shrnutí • Loňské finále (Guadalajara): Muguruzaová (6-Šp.) - Kontaveitová (8-Est.) 6-3 7-5 Účastnice: Šwiateková (#1), Džabúrová (#2), Pegulaová (#3), Gauffová (#4), Sakkariová (#5), Garciaová (#6), Sabalenková (#7), Kasatkinová (#8) Kategorie: WTA Finals Místo konání: Fort Worth, USA Povrch: tvrdý / hala Dotace: 5.000.000 dolarů • Dvouhra • Skupina Tracy Austinové Iga Šwiateková (1-Pol.) Cori Gauffová (4-USA) Caroline Garciaová (6-Fr.) Darja Kasatkinová (8-) Skupina Nancy Richeyové Ons Džabúrová (2-Tun.) Jessica Pegulaová (3-USA) Maria Sakkariová (5-Řec.) Aryna Sabalenková (7-) • Čtyřhra • Skupina Rosie Casalsové Barbora Krejčíková/Kateřina Siniaková (1-ČR) Cori Gauffová/Jessica Pegulaová (3-USA) Yi-Fan Xu/Zhaoxuan Yang (6-Čína) Desirae Krawczyková/Demi Schuursová (8-USA/Niz.) Skupina Pam Shriverové Gabriela Dabrowská/Giuliana Olmosová (2-Kan./Mex.) Veronika Kuděrmetovová/Elise Mertensová (4-/Belg.) Ljudmila Kičenoková/Jelena Ostapenková (5-Ukr./Lot.) Anna Danilinová/Beatriz Haddadová Maiaová (7-Kaz./Braz.)



Vizitky



Iga Šwiateková bude nehledě na to, jak dopadne na Turnaji mistryň, jen těžko překonávat letošní sezonu. Jednadvacetiletá Polka v aktuálním roce posbírala osm titulů, přidala druhý a třetí grandslamový triumf a je právoplatně jasnou královnou světového hodnocení. Navíc předvedla historicky nejdelší neporazitelnost v tomto století.

Nejlepší výsledky: San Diego, US Open, French Open, Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Ostrava (F); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy v hale: Ostrava (F)

Bilance: 64-8

Bilance v hale: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 12-1 (kariérní 17-7)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (T), Wimbledon (3K), US Open (T)

Po prvenství na French Open se pár měsíců hledala, ale na posledních třech akcích prošla do finále a do Texasu přijela s parádní bilancí 14-1 z posledních 15 zápasů. Kromě triumfu na US Open a v San Diegu bojovala o titul také v ostravské hale a prohrála maraton s Barborou Krejčíkovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Ostrava (F), San Diego (T)

Na Turnaji mistryň debutovala loni a s bilancí 1-2 skončila ve skupinové fázi.

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: skupina (2021-22)

Loňský výsledek: skupina

Soupeřky ve skupině

1. Gauffová | H2H 4-0

2. Garciaová | H2H 1-1

3. Kasatkinová | H2H 4-1





Ons Džabúrová může letošní sezonu hodnotit jako zatím tu nejlepší. Osmadvacetiletá Tunisanka rozšířila sbírku trofejí na tři kousky, přemožitelku nenašla na antukové "tisícovce" v Madridu ani na trávě v Berlíně, a hrála další čtyři finále. Navíc v tomto roce dvakrát sahala po svém premiérovém grandslamovém triumfu a v žebříčku je nyní nejvýše v kariéře.

Nejlepší výsledky: Berlín, Madrid (T); US Open, Wimbledon, Řím, Charleston (F)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 46-15

Bilance v hale: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-5 (kariérní 10-18)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (F), US Open (F)

Zatímco na antuce i trávě pravidelně excelovala, po nezvládnutém finále ve Wimbledonu nemá stabilní formu. V rámci US Open Series se jí vůbec nepovedly generálky, nicméně na závěrečném majoru roku prohrála až ve finále s Igou Šwiatekovou. Následoval šokující nezdar s Claire Liuovou ve čtvrtfinále domácí akce v Monastiru. V hale se letos představí poprvé.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Monastir (ČF)

Na Turnaji mistryň debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Soupeřky ve skupině

1. Pegulaová | H2H 3-2

2. Sakkariová | H2H 2-2

3. Sabalenková | H2H 1-2





Jessica Pegulaová letos patří k nejlepším hráčkám na těch největších akcích. Osmadvacetiletá Američanka celkem devětkrát postoupila do čtvrtfinále a v osmi případech na podnicích série WTA 1000 či grandslamech. Na antuce v Madridu si zahrála své největší finále a o necelý půlrok později dosáhla na "tisícovce" v Guadalajaře na svůj druhý a nejcennější titul.

Nejlepší výsledky: Guadalajara 2 (T); Madrid (F); San Diego, Toronto, Miami (SF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 42-18

Bilance v hale: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-9 (kariérní 10-19)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (ČF), Wimbledon (3K), US Open (ČF)

Na začátku srpna ve Washingtonu překvapivě skončila už ve druhém kole, ale na následujících turnajích uhrála semifinále v Torontu, čtvrtfinále v Cincinnati a na US Open a semifinále v San Diegu a v Guadalajaře nenašla jedinou přemožitelku. V hale bude účinkovat poprvé od února 2020.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: San Diego (SF), Guadalajara 2 (T)

Na Turnaji mistryň debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Soupeřky ve skupině

1. Džabúrová | H2H 2-3

2. Sakkariová | H2H 2-3

3. Sabalenková | H2H 1-3





Cori Gauffová letos dosáhla na celkem devět minimálně čtvrtfinálových účastí a po senzačním finále na French Open, premiérovém na grandslamech a jediném v tomto roce, se pořádně rozjela. Osmnáctiletá Američanka se navíc stala druhou historicky nejmladší deblovou světovou jedničkou a Turnaje mistryň se po boku krajanky Pegulaové zúčastní i ve čtyřhře.

Nejlepší výsledky: French Open (F); Berlín, Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 38-19

Bilance v hale: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-8 (kariérní 7-13)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (F), Wimbledon (3K), US Open (ČF)

V poslední době předvádí velmi stabilní výkony i výsledky, na pěti z posledních šesti akcí postoupila do čtvrtfinále. Dál se ale ani na jednom turnaji nedostala. Na halových betonech bude hrát poprvé od předloňského října.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: San Diego (ČF), Guadalajara 2 (ČF)

Na Turnaji mistryň debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Soupeřky ve skupině

1. Šwiateková | H2H 0-4

2. Garciaová | H2H 2-1

3. Kasatkinová | H2H 0-2





Maria Sakkariová ještě na začátku sezony excelovala a uhrála dvě finále a jedno další semifinále. Sedmadvacetiletá Řekyně si však v posledních sedmi měsících prochází krizí a nic na tom nemění ani dvě říjnová finále. Díky tomu poslednímu si ovšem zajistila účast na závěrečném vrcholu sezony. Stále čeká na druhý titul.

Nejlepší výsledky: Guadalajara, Parma, Indian Wells, Petrohrad (F); Berlín, Dauhá (SF)

Největší úspěchy v hale: Petrohrad (F)

Bilance: 37-22

Bilance v hale: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-5 (kariérní 20-25)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (3K), US Open (2K)

V průběhu travnaté části roku úplně ztratila stabilitu a na posledních deseti turnajích zaregistrovala pouhá dvě čtvrtfinále. Na antuce v Parmě i poslední "tisícovce" v Guadalajaře se nakonec probojovala do finále, ale set neuhrála s Majar Šarífovou ani Jessicou Pegulaovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Parma (F), Ostrava (2K), San Diego (1K), Guadalajara 2 (F)

Na Turnaji mistryň poprvé účinkovala loni a skončila v semifinále.

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: semifinále

Soupeřky ve skupině

1. Džabúrová | H2H 2-2

2. Pegulaová | H2H 3-2

3. Sabalenková | H2H 2-4





Caroline Garciaová si ještě v půlce června procházela skoro pětiletou krizí, ale s příchodem léta neskutečným způsobem ožila. Devětadvacetiletá Francouzka triumfovala na všech površích, na trávě v Bad Homburgu (první trofej po třech letech), na antuce ve Varšavě a na hardové "tisícovce" v Cincinnati (z kvalifikace) a vrátila se do Top 10.

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Varšava, Bad Homburg (T); US Open, Lausanne, Lyon (SF)

Největší úspěchy v hale: Lyon (SF)

Bilance: 41-19

Bilance v hale: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 4-3 (kariérní 21-47)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (OF), US Open (SF)

Svou neporazitelnost ze Cincinnati nakonec protáhla na 13 zápasů, skončila až v semifinále US Open, jejím premiérovém na majorech. V následujících týdnech nedokázala porazit více než jednu soupeřku, na druhou stranu si porážky připsala proti Shuai Zhang, Danielle Collinsové a Sloane Stephensové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Tokio (2K), San Diego (1K), Guadalajara 2 (OF)

Turnaje mistryň se účastní podruhé, před pěti lety vypadla v semifinále.

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: nehrála

Soupeřky ve skupině

1. Šwiateková | H2H 1-1

2. Gauffová | H2H 1-2

3. Kasatkinová | H2H 1-1





Aryna Sabalenková se v úvodních měsících extrémně trápila se servisem a jasně vede letošní statistiku dvojchyb, i když problém před nějakou dobou vyřešila. Na první solidnější výsledek dosáhla až na konci dubna ve Stuttgartu, další finále absolvovala pouze o dva měsíce později v Hertogenboschi. Letos zvládla jen 30 z 50 zápasů a poprvé od roku 2018 může sezonu zakončit bez triumfu na nejvyšší tour.

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Stuttgart (F); US Open, Cincinnati, Řím (SF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 30-20

Bilance v hale: 0-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-4 (kariérní 18-22)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (-), US Open (SF)

Ve druhé půlce sezony se neprezentuje stabilní formou. Po finále v Hertogenboschi neporazila na třech turnajích po sobě více než jednu soupeřku, pak uhrála semifinále v Cincinnati i na US Open, ale v San Diegu a Guadalajaře dosáhla maximálně na jednu výhru. V hale hrála naposledy loni.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: San Diego (ČF), Guadalajara 2 (2K)

Premiéru na Turnaji mistryň si odbyla loni a skončila ve skupině.

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: skupina (2021-22)

Loňský výsledek: skupina

Soupeřky ve skupině

1. Džabúrová | H2H 2-1

2. Pegulaová | H2H 3-1

3. Sakkariová | H2H 4-2





Darja Kasatkinová letos zvládla dvě třetiny zápasů (40-20). Přestože ve druhé půlce sezony posbírala obě letošní trofeje, silnější měla tu úvodní, kdy se celkem čtyřikrát dostala do semifinále a na French Open vylepšila své grandslamové maximum. Pětadvacetiletá Ruska je každopádně zaslouženě zpět v elitní desítce světového hodnocení.

Nejlepší výsledky: Granby, San José (T); French Open, Řím, Sydney, Melbourne 2 (SF)

Největší úspěchy v hale: Ostrava (2K)

Bilance: 40-20

Bilance v hale: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 5-8 (kariérní 18-34)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (SF), Wimbledon (-), US Open (1K)

Od začátku srpna si vede značně nestabilně. Do US Open Series vstoupila triumfem v San José, následovaly dvě porážky v řadě, prvenství v Granby a vypadnutí v prvním kole závěrečného majoru roku. Ani na posledních třech akcích nepůsobila jako členka Top 10, ze všech odjela s bilancí 1-1.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Ostrava (2K), San Diego (2K), Guadalajara 2 (OF)

Na Turnaji mistryň debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Soupeřky ve skupině

1. Šwiateková | H2H 1-4

2. Gauffová | H2H 2-0

3. Garciaová | H2H 1-1